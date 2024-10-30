Наблюдатели "Народного знака качества" обсудили значение премии для региона

В рамках встречи участники наблюдательного совета обсудили положение о премии, ход номинирования и голосования

30 октября 2024, 11:50, ИА Амител

Собрание наблюдательного совета премии "Народный знак качества" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Статус регионального конкурса "Народный знак качества" повышается год от года, что, несомненно, требует смелых решений в ответ на актуальные вызовы. Об этом, в частности, шла речь на собрании наблюдательного совета премии. В состав комитета, который регулярно обсуждает процесс проведения конкурса, вошли уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семенов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам экономики и предпринимательства Алексей Свечников, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства Антон Слободчиков, а также оргкомитет учредителей НЗК.

Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул ("Бизнес ФМ").

Генеральный партнер проекта: Альфа-Банк. Банк, входящий в перечень крупнейших универсальных банков страны.

В рамках встречи участники наблюдательного совета обсудили положение о премии, ход номинирования и голосования, а также затронули вопросы о накрутке голосов конкурентами – так некоторые компании стараются "выбить" противника и получить заветную победу.

"Основные инструменты по защите от накруток зашиты в сайт и работают автоматически, но так как ежегодно мы сталкиваемся с новыми способами "нечестного голосования", мониторинг подозрительных активностей у нас ведется в ежедневном режиме: IT-команда проекта отслеживает любые всплески голосования и проверяет их по совокупности признаков. Такие ситуации есть, но радует, что их в этом году немного. Иногда наши подозрения оказываются беспочвенны, и мы видим, что рост голосов – это просто результат маркетинговой активности компании. Мониторинг информационного поля мы тоже ведем", – отметила руководитель проекта "Народный знак качества", директор по маркетингу "FM Продакшн" Татьяна Бондарева.

Собрание наблюдательного совета премии "Народный знак качества" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Мы неоднократно напоминали участникам и нашим партнерам не заниматься накрутками – так победу не получить, зато легко можно очернить себя не столько в наших глазах, сколько в глазах бизнес-партнеров и конкурентов. Репутация, наработанная годами, стоит гораздо дороже купленной победы", – напомнила главный редактор amic.ru Елена Пацар.

Поговорили участники встречи и о новых правилах в условиях проведения конкурса. Так, в 2024 году был утвержден статус амбассадора "Народного знака качества" – победители предыдущего конкурса не имеют права принимать участие в этом году (даже если их номинировали жители края). На них возложена другая серьезная миссии – популяризация премии. Организаторы проекта, в свою очередь, на страницах amic.ru и в эфире радиостанции Business FM Барнаул рассказывают, чем именно помогла премия компаниям за год и как изменила их бизнес.

Также участники наблюдательного совета обсудили возможные изменения в проведении конкурса, которые, скорее всего, вступят в силу уже в следующем году. Все новшества о правилах номинирования, о количестве номинаций и условиях участия будут закреплены в положении премии и опубликованы на сайте народныйзнаккачества.рф.

"Статус конкурса, несомненно, растет – он повышается с каждым годом, вызывает все больше внимания, любопытства и азарта. К этим изменениям общественного, политического, экспертного внимания мы должны быть готовы и каждый раз самостоятельно повышать требования к самим себе, чтобы и дальше наш конкурс оставался и элитарным, и народным – лучшим в своем роде не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами", – подчеркнул Владимир Семенов.

Следующее заседание общественного совета намечено на 12 ноября – участники в рабочем порядке обсудят актуальные вопросы и подготовку к церемонии награждения, которая состоится 26 ноября.