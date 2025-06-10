Началась подготовка к новому сезону премии "Народный знак качества" в Алтайском крае
Жители Алтайского края вновь будут выбирать компании, которым доверяют
10 июня 2025, 09:42, ИА Амител
В Алтайском крае началась подготовка к одной из самых значимых региональных премий в сфере бизнеса и потребительского доверия – "Народный знак качества". Это та самая премия, победителей в которой выбирают жители Алтайского края с помощью народного голосования. Премию называют одним из главных событий для жителей региона и местного бизнеса. В этом году НЗК будет проходить уже в четвертый раз.
Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул.9 июня 2025 года состоялась первая встреча наблюдательного совета премии. Напомним, главная задача совета – обеспечить прозрачность и объективность всех этапов конкурса. Именно совет формирует экспертную рамку проекта, следит за соблюдением критериев отбора и помогает сохранять доверие к итогам голосования.
В этом году участники совета договорились серьезно обновить премию.
Кто в составе совета?
В состав наблюдательного совета вошли представители власти, бизнеса и общественных организаций. Среди них:
– Елена Абдулаева, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства;
– Александр Евстигнеев, представитель губернатора и правительства в АКЗС;
– Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;
– Алексей Свечников, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам экономики и предпринимательства;
– Владимир Семенов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС;
– Станислав Татаринцев, руководитель центра "Мой бизнес" Алтайского края.
И что же будет нового?
Участники cовета предложили ввести три новые номинации. Это: "Семейный бизнес", "Бьюти-центр года" и "Креативные индустрии". Таким образом, в этом году премия будет присуждаться в 18 номинациях.
Еще одно новшество – номинация "Персона Бизнес FM" становится открытой. А это значит, что проголосовать за кандидатов сможет каждый житель края.
Также на заседании совета обсудили ключевые положения нового сезона, актуализированный регламент и график дальнейших встреч.
И когда же начнется битва?
Выдвижение кандидатов стартует в сентябре, народное голосование начнется в октябре, а кульминацией сезона станет торжественная церемония награждения, которая пройдет 18 ноября. Именно тогда мы узнаем имена тех, кому жители Алтая доверяют больше всего, – победителей премии "Народный знак качества – 2025".
В чем особенность премии "Народный знак качества"?
Премия "Народный знак качества" – это ежегодный региональный проект, цель которого – определить и поощрить лучшие компании Алтайского края в самых разных отраслях.
Главное отличие этой премии от многих других – народное голосование: победителей выбирают сами жители региона. Это не просто конкурс, а форма общественного признания, способ поддержать добросовестный бизнес и показать, кто действительно заслуживает доверия.
Миссия проекта – продвигать культуру качественного предпринимательства, поддерживать честные и устойчивые компании, а также помогать жителям края ориентироваться в большом рынке товаров и услуг.
Другими словами, премия "Народный знак качества" дает возможность компаниям рассказать о себе и продемонстрировать свои достижения, жители Алтайского края могут поддержать любимые бренды. Те самые, кому действительно доверяют.
11:38:56 10-06-2025
Этот знак качества- не на продукты? А то кушать-то хочется- на ско-ко он подымит цены на продукты
13:38:21 10-06-2025
Деньги решают всё!
Бесплатно Вас никто оценивать не будет. Только за определенную сумму, тариф, так сказать...
Также и с «Директором года».