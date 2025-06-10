Началась подготовка к новому сезону премии "Народный знак качества" в Алтайском крае

Жители Алтайского края вновь будут выбирать компании, которым доверяют

10 июня 2025, 09:42, ИА Амител

Наблюдательный совет премии "Народный знак качества" / Фото: amic.ru

В Алтайском крае началась подготовка к одной из самых значимых региональных премий в сфере бизнеса и потребительского доверия – "Народный знак качества". Это та самая премия, победителей в которой выбирают жители Алтайского края с помощью народного голосования. Премию называют одним из главных событий для жителей региона и местного бизнеса. В этом году НЗК будет проходить уже в четвертый раз.

Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул.9 июня 2025 года состоялась первая встреча наблюдательного совета премии. Напомним, главная задача совета – обеспечить прозрачность и объективность всех этапов конкурса. Именно совет формирует экспертную рамку проекта, следит за соблюдением критериев отбора и помогает сохранять доверие к итогам голосования.

В этом году участники совета договорились серьезно обновить премию.

Кто в составе совета?

В состав наблюдательного совета вошли представители власти, бизнеса и общественных организаций. Среди них:

– Елена Абдулаева, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства;

– Александр Евстигнеев, представитель губернатора и правительства в АКЗС;

– Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;

– Алексей Свечников, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам экономики и предпринимательства;

– Владимир Семенов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС;

– Станислав Татаринцев, руководитель центра "Мой бизнес" Алтайского края.

Наблюдательный совет / Фото: amic.ru

И что же будет нового?

Участники cовета предложили ввести три новые номинации. Это: "Семейный бизнес", "Бьюти-центр года" и "Креативные индустрии". Таким образом, в этом году премия будет присуждаться в 18 номинациях.

Еще одно новшество – номинация "Персона Бизнес FM" становится открытой. А это значит, что проголосовать за кандидатов сможет каждый житель края.

Также на заседании совета обсудили ключевые положения нового сезона, актуализированный регламент и график дальнейших встреч.

И когда же начнется битва?

Выдвижение кандидатов стартует в сентябре, народное голосование начнется в октябре, а кульминацией сезона станет торжественная церемония награждения, которая пройдет 18 ноября. Именно тогда мы узнаем имена тех, кому жители Алтая доверяют больше всего, – победителей премии "Народный знак качества – 2025".

Наблюдательный совет / Фото: amic.ru

В чем особенность премии "Народный знак качества"?

Премия "Народный знак качества" – это ежегодный региональный проект, цель которого – определить и поощрить лучшие компании Алтайского края в самых разных отраслях.

Главное отличие этой премии от многих других – народное голосование: победителей выбирают сами жители региона. Это не просто конкурс, а форма общественного признания, способ поддержать добросовестный бизнес и показать, кто действительно заслуживает доверия.

Миссия проекта – продвигать культуру качественного предпринимательства, поддерживать честные и устойчивые компании, а также помогать жителям края ориентироваться в большом рынке товаров и услуг.

Другими словами, премия "Народный знак качества" дает возможность компаниям рассказать о себе и продемонстрировать свои достижения, жители Алтайского края могут поддержать любимые бренды. Те самые, кому действительно доверяют.