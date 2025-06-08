Над регионами РФ сбили 61 беспилотник

В том числе атакованы Московская область и Крым

08 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В период с 23:00 мск 7 июня до 07:30 мск 8 июня силы ПВО уничтожили 61 БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники атаковали Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую и Московскую области, а также Крым.

Точное количество сбитых БПЛА над каждым регионом министерство не приводит.

6 июня ВСУ ударили с помощью БПЛА по зданию суда в Белгороде, когда его осматривал губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее Трамп заявил, что Украина сама дала России основания "разбомбить ее ко всем чертям".