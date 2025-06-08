Над регионами РФ сбили 61 беспилотник
В том числе атакованы Московская область и Крым
08 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
В период с 23:00 мск 7 июня до 07:30 мск 8 июня силы ПВО уничтожили 61 БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники атаковали Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую и Московскую области, а также Крым.
Точное количество сбитых БПЛА над каждым регионом министерство не приводит.
6 июня ВСУ ударили с помощью БПЛА по зданию суда в Белгороде, когда его осматривал губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее Трамп заявил, что Украина сама дала России основания "разбомбить ее ко всем чертям".
12:34:15 09-06-2025
Не секрет, что бпла летят с нашей территории. Неужели ответственные органы совсем разучились работать? Или не могли никогда. Ровно 30 лет назад 28 мая 1987 года немецкий авантюрист, 18-летний парень Матиас Руст посадил свой небольшой самолет прямо у Кремля, на Васильевском спуске. Это было поразительное событие. Как такое могло случиться? Как мощная, эшелонированной система ПВО, с истребителями-перехватчиками пропустила этот самолетик? Он беспрепятственно пересек границу и летел над территорией Советского Союза больше четырех часов. За все это время ничего не изменилось?