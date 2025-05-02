За ночь над российскими регионами сбили 121 украинский беспилотник

Большую часть БПЛА перехватили над Крымом

02 мая 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Tobias Rademacher / unsplash.com

Средства противовоздушной обороны уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами РФ за ночь 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего, а именно 89 БПЛА, сбили над территорией Республики Крым, 23 летательных аппарата перехватили над акваторией Черного моря. Еще четыре беспилотника уничтожили над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области, и по одному – над акваторией Азовского моря, над территорией Брянской и Белгородской областей.

Напомним, 2 мая морской флот и силы ПВО отразили массированную комбинированную атаку на Севастополь. Над морем сбили более десяти беспилотников.

Ранее семь человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области.