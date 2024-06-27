Театры из ЛНР, Петербурга и Казахстана приедут в Барнаул со спектаклями по Шукшину

Во втором театральном фестивале по произведениям Шукшина также примут участие театры из Хабаровска, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода и других городов России

27 июня 2024, 07:05, Антон Дегтярев

Афиша театрального фестиваля "Здравствуйте, люди!" / Фото: amic.ru

Луганский академический русский драмтеатр и Музыкально-драматический театр из казахстанского города Туркестан приедут в Барнаул на второй театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!" по произведениям Шукшина, который состоится в сентябре 2024 года. Компанию им составят два театра из Санкт-Петербурга и еще несколько коллективов из разных регионов России. Все они покажут спектакли по произведениям писателя Василия Шукшина. Об этом рассказали министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и директор театра драмы Любовь Березина на пресс-конференции 26 июня.

Что покажут луганский, казахстанский и питерские театры?

Луганский драмтеатр имени Павла Луспекаева на основной сцене барнаульского театра драмы представит барнаульской публике постановку по рассказам Шукшина "Светлые души". Ее можно будет посмотреть 22 сентября в 17:30. Возрастной рейтинг – 12+. Продлится спектакль 1 час 50 минут.

Любовь Березина отметила, что луганский театр захотел приехать на Алтай, еще когда наша труппа гастролировала в Луганске осенью 2023 года. Тогда директор театра рассказал барнаульским гостям, что у них в репертуаре есть Шукшин.

"Театр драмы был первым коллективом, выехавшим за "ленточку" из нашего края. В Луганске выступали наши артисты. Мы сразу обратили внимание на афишу, у них в репертуаре есть спектакль "Светлые души" по Шукшину, и для нас это важно и приятно. Поэтому нам показалось логично пригласить их к нам с ответным визитом и с этим спектаклем. Рада, что все получается", – отметила Елена Безрукова.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова / Фото: amic.ru

Туркестанский музыкально-драматический театр из Казахстана имени Райымбека Сейтметова выступит на малой сцене театра драмы и покажет комедию "Деревенские рассказы" 27 сентября в 15:00. Возрастной рейтинг здесь такой же – 12+. Спектакль продлится 1 час 20 минут. По словам Любови Березиной, казахстанский театр специально к фестивалю выпустит спектакль по Шукшину.

"Казахстанский театр собирался ставить спектакль по Шукшину. По расписанию они только в июне должны были приступить к его выпуску. Вдруг они слышат о нашем фестивале и понимают, что в заявочную кампанию не попадают. И они начали нас просить: "Возьмите, пожалуйста". Мы подписали договоры, они готовы ехать. Какой будет спектакль – я не знаю, но если в казахстанском городе Туркестан ставят спектакль по рассказу Шукшина и им хочется к нам приехать, то почему нет? Пусть приедут", – отметила Березина.

Из культурной столицы России Санкт-Петербурга в Барнаул приедут драматический театр "На Литейном" (21 сентября в 15:00 и в 17:30 он представит "Калину красную"), а также молодежный театр "На Фонтанке" (25 сентября в 18:30 покажет этюды "Обыкновенные чудики" по рассказам Шукшина). Постановки будут идти 1 час 15 минут и 2 часа 55 минут соответственно. У обеих возрастные рейтинги 16+.

Директор алтайского театра драмы Любовь Березина / Фото: amic.ru

Кто еще приедет на фестиваль?

Театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!" пройдет с 18 по 27 сентября. На него прибудут коллективы и из других городов России. Саратовский театр драмы, музыки и комедии "БалаганчикЪ" привезет спектакль "Два рассказа" (19 сентября в 18:30), Мотыгинский драматический театр из Красноярского края представит постановку "Калина красная" (21 сентября в 17:30).

Еще барнаульцы смогут оценить спектакли Казанского театра юного зрителя ("Одна нога на берегу, другая – в лодке", 24 сентября в 13:00 и в 18:30), Бийского городского драматического театра (комедия "Странные люди", 23 сентября в 18:30), Тамбовского академического театра ("Разговор по душам" под названием "Земляки", 24 сентября в 18:30), нижегородского театра "Комедия" ("Бабье лето", 26 сентября в 18:30), Хабаровского краевого театра драмы (27 сентября в 18:30). Кроме того, постановки по Шукшину покажут барнаульский театр драмы, молодежный ансамбль песни и танца "Алтай" и новоалтайский народный самодеятельный театр "Шок-О-лад".

Церемония закрытия театрального фестиваля состоится 27 сентября в 21:30. На ней для зрителей обещают организовать небольшой салют.