"Здравствуйте, люди!" Что за престижный театральный фестиваль пройдет в Барнауле

Барнаул почти на две недели станет театральной столицей страны

06 сентября 2024, 14:15, ИА Амител

Фестиваль "Здравствуйте, люди!"/ Фото: театр драмы и amic.ru

Второй театральный фестиваль по произведениям писателя Василия Шукшина "Здравствуйте, люди!" пройдет с 18 по 27 сентября в барнаульском театре драмы. Это будет одно из главных культурных событий региона за последние годы, превосходящих в масштабе предыдущие фестивали в Барнауле. На него приедут около 400 гостей из театров разных городов России: Санкт-Петербурга, Луганска, Хабаровска, Казани и других. Также выступит театр из Казахстана и коллективы из Алтайского края. Рассказываем, почему нельзя пропустить фестиваль, который станет праздником для всего региона.

Что вообще за фестиваль "Здравствуйте, люди!"?

Театральный фестиваль по произведениям Шукшина "Здравствуйте, люди!" учрежден пять лет назад и проводится во второй раз. Первый фестиваль прошел на сцене драмтеатра и собрал семь театров с различными постановками по прозе нашего выдающегося земляка Василия Шукшина. Спустя пять лет мероприятие возвращается в еще большем масштабе.

Как пояснила amic.ru директор драмтеатра Любовь Березина, провести такой масштабный фестиваль удалось благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив, который составил 9,7 млн рублей. Впрочем, покрыть всех затрат эта сумма не позволит, поэтому на все спектакли продают билеты. Кстати, они уже разлетаются как горячие сростинские пирожки и даже быстрее.

Впрочем, провести такой масштабный праздник было бы невозможно без поддержки правительства Алтайского края и лично губернатора Виктора Томенко. В частности, необходимо разместить в Барнауле сотни гостей. Часть расходов на фестиваль выделят из краевого бюджета.

"Впервые я встречаю такую афишу, когда программа театрального фестиваля похожа на кинофестиваль, когда есть художественные, документальные фильмы, настолько разнообразна его программа. Ведь кроме основной программы в нее входит и параллельная, выходящая за рамки шукшинского творчества", – отметила министр культуры региона Елена Безрукова.

Какие спектакли покажут в Барнауле?

"Здравствуйте, люди!" примет около 400 гостей из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Саратова, Казани, Мотыгино, Луганска, Тамбова, Бийска и г. Туркестана Республики Казахстан. За десять фестивальных дней зрители увидят 13 спектаклей на основной, экспериментальной и малой сценах театра. Все спектакли будут по произведениям Шукшина. Какие-то из них будут по конкретным произведениям – например, "Калина красная". А другие будут брать сразу несколько рассказов и объединять их в одну постановку.

Причем конкурсную программу выбирали почти из 40 спектаклей. Однако руководство драмтеатра и Министерства культуры отобрало самые интересные и яркие. В частности, на Алтай приедут драматический театр "На Литейном" и молодежный театр "На Фонтанке" (Санкт-Петербург), Хабаровский краевой театр драмы и Мотыгинский драматический театр с "Калиной красной", Луганский академический русский драматический театр им. Павла Луспекаева со "Светлыми душами", а также наши соседи – Бийский драмтеатр с постановкой "Странные люди".

Кроме того, в Барнауле можно будет посмотреть музыкально-хореографический спектакль "Жил человек" Государственного молодежного ансамбля "Алтай". Постановка пользуется большой популярностью у жителей края.

Также в краевой столице можно будет посмотреть спектакль Музыкально-драматического театра им. Р. Сейтметова (Республика Казахстан). Ради участия в фестивале они специально поставили комедию по произведениям Василия Шукшина "Деревенские рассказы". Вся постановка будет на русском языке.

Что покажет театр драмы имени Шукшина?

В основной программе барнаульский театр драмы откроет фестиваль постановкой "Дитенок мой" 18 сентября в 18:30. Автор пьесы – драматург Дмитрий Богославский. В ней рассказывается о судьбе матери великого режиссера и писателя – Марии Куксиной-Шукшиной. Пьеса и эскиз по ней стали победителем двухлетней драматургической лаборатории "Шукшин. Миф и реальность". Это первые в истории российской сцены пьеса и спектакль о семье нашего великого земляка.

"В новом театральном сезоне наш театр драмы выпустит премьеру спектакля "Детенок мой". Открываться фестиваль будет именно этим спектаклем. И далее будут идти показы спектаклей от театров со всех уголков России", – пояснила amic.ru Елена Безрукова.

Cредний театральный зритель за неделю сможет осилить примерно три-четыре спектакля. На многие сходить можно будет всей семьей. Возрастной рейтинг постановок будет от 12 до 16 лет. Спектаклей с ограничением 18+ не будет совсем.

Что интересного покажут в дополнительной программе?

Помимо спектаклей, зрителей ждут различные тематические мероприятия. В частности, представят еще четыре новые пьесы современных авторов, осмысляющих судьбу Василия Шукшина. Две пьесы зрители увидят в виде эскиза спектакля, две – в формате читок.

Кроме того, 21 сентября пройдет экскурсия по Барнаулу "Барнаульский след Шукшина".

22 сентября в 14 часов запланирован квиз "Неизвестный Шукшин" в фойе театра, в 17:30 на малой сцене представят эскиз спектакля "Барнаульская ночь". 23 сентября в 18:30 на экспериментальной сцене будет эскиз спектакля "Ныряй!", а 25 сентября в 16:30 состоится экскурсия "Барнаульский след Шукшина". В 18:30 новоалтайский народный самодеятельный театр "Шок-О-лад" на экспериментальной сцене покажет спектакль "Охота жить".

И в последний день фестиваля, 27 сентября, в 15 часов пройдет круглый стол "Фестиваль. Итоги. Выводы. Перспективы". Вообще зрителей ждет интересная программа: театрализованные уличные представления, показы кинофильмов по вечерам у театра.