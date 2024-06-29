Театральный фестиваль по произведениям писателя Шукшина "Здравствуйте, люди!" пройдет уже во второй раз

29 июня 2024, 07:05, Антон Дегтярев

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и директор театра драмы Любовь Березина / Фото: amic.ru

Второй театральный фестиваль по произведениям писателя Шукшина "Здравствуйте, люди!" пройдет с 18 по 27 сентября в барнаульском театре драмы. На него приедут театры из разных городов России: Санкт-Петербурга, Луганска, Хабаровска, Казани и других. Также выступит театр из Казахстана и коллективы из Алтайского края. Каждый покажет по одному спектаклю и два театра представят публике по две постановки. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и директор театра драмы Любовь Березина рассказали, как пройдет фестиваль в Барнауле.

Что это за фестиваль?

Театральный фестиваль по произведениям Шукшина "Здравствуйте, люди" учрежден пять лет назад и проводится во второй раз. В этом году его организуют на грант Президентского фонда культурных инициатив, который составил 9,7 млн рублей, рассказала директор театра драмы Любовь Березина.

По словам Елены Безруковой, в этом году афиша будет интересной. В отличие от прошлого фестиваля, она будет разделена на две части – планируется основная программа и дополнительная. Первая будет состоять из спектаклей театров из разных российских (и одного казахстанского) городов. Постановки сыграют на основной, малой и экспериментальной сценах драмтеатра. А в дополнительную программу войдет, например, выставка "Шукшин и Мосфильм", которая будет работать в рамках фестиваля, квест и квиз.

"Есть основная программа, где покажут спектакли по произведениям Шукшина, и есть документальная параллельная программа, которая была создана в рамках лаборатории "Миф и реальность". В новом театральном сезоне наш театр драмы выпустит премьеру спектакля "Детенок мой". Открываться фестиваль будет именно этим спектаклем. И далее будут идти показы спектаклей от театров со всех уголков России", – отметила Елена Безрукова.

По словам Елены Безруковой, средний театральный зритель за неделю сможет осилить примерно три-четыре спектакля. На многие сходить можно будет всей семьей. Возрастной рейтинг постановок будет от 12 до 16 лет. Спектаклей с ограничением 18+ не будет совсем.

При этом организаторы отметили, что фестиваль конкурсным не будет и никаких дипломов или номинаций участники не получат. Однако на мероприятие пригласят критиков.

"Мы собираем юбилейный такой фестиваль раз в пять лет. Если это конкурсный фестиваль, он должен идти с какой-то более короткой периодичностью, хотя бы раз в два года. Когда фестиваль раз в два года, тогда все нормально. Но у нас обязательно будут профессиональные критики, которые после каждого спектакля будут обсуждать работу, которую они увидели. Это будет либо вечером после спектакля, либо на следующий день утром. Но обратная связь будет", – отметила Любовь Березина.

Елена Безрукова / Фото: amic.ru

Что покажут театры?

Все спектакли будут по произведениям Шукшина. Какие-то из них будут по конкретным произведениям – например, "Калина красная". А другие будут брать сразу несколько рассказов и объединять их в одну постановку. Более подробную информацию о спектаклях можно будет узнать в анонсах на сайте театра драмы.

Как отбирали театры на фестиваль?

Чтобы приехать на Алтай, театры проходили специальный отбор. Всего на фестиваль подали заявки более 20 театров, из них осталось всего 13, которые попали в программу (в прошлый раз было 7 театров). Главными критериями были уровень театра, режиссерская работа и актерская игра, отметила Елена Безрукова.

"Мы умные, мы не всем сразу отказали, оставили несколько театров. Некоторые театры, к сожалению, в связи с финансовой ситуацией не смогли приехать. По Казани наш министр культуры с их министром решали напрямую вопрос. Очень хотелось, чтобы этот театр приехал. И они частично нашли деньги, частично мы им компенсируем затраты. Мы, согласно договору, отдадим им деньги за билеты, для того чтобы они могли сесть на самолет и приехать к нам", – пояснила директор барнаульского драмтеатра.

Театр драмы в Барнауле / Фото: amic.ru

Какие театры приедут в Барнаул?

В итоге в Барнаул приедут российские театры со следующими постановками:

Луганский драмтеатр имени Павла Луспекаева, который представит постановку по рассказам Шукшина "Светлые души". Ее покажут 22 сентября в 17:30. Продлится спектакль 1 час 50 минут. Об этом визите удалось договориться во время гастролей алтайского драмтеатра в Луганск, отметила Елена Безрукова;

Из Санкт-Петербурга в Барнаул приедет драматический театр "На Литейном" (21 сентября в 15:00 и в 17:30 он покажет "Калину красную"). Также из Санкт-Петербурга будет молодежный театр "На Фонтанке" (25 сентября в 18:30 он покажет этюды "Обыкновенные чудики" по рассказам Шукшина). Спектакли продлятся 1 час 15 минут и 2 часа 55 минут соответственно;

Саратовский театр драмы, музыки и комедии "БалаганчикЪ" привезет в Барнаул спектакль "Два рассказа", его покажут 19 сентября в 18:30;

Мотыгинский драматический театр из Красноярского края представит постановку "Калина красная" 21 сентября в 17:30. Этот театр Безрукова и Березина выделили и отметили, что Мотыгинский театр является "очень ярким на театральной карте страны";

Казанский театр юного зрителя два раза покажет спектакль "Одна нога на берегу, другая – в лодке" 24 сентября в 13:00 и в 18:30. Безрукова и Березина также назвали этот театр "сильным и интересным";

Тамбовский академический театр выступит с постановкой под названием "Земляки" 24 сентября в 18:30;

Нижегородский театр "Комедия" покажет "Бабье лето" 26 сентября в 18:30;

Хабаровский краевой театр драмы 27 сентября в 18:30 на основной сцене покажет "Калину красную". Кстати, с этим театром у Алтайского театра драмы будут обменные гастроли. И сразу после фестиваля барнаульские артисты уедут в Хабаровск.

Кроме российских театров, в Барнаул приедет и один казахстанский, а именно Туркестанский музыкально-драматический театр. Он на малой сцене театра драмы покажет комедию "Деревенские рассказы" 27 сентября в 15:00. Спектакль они подготовили специально к фестивалю. Возрастной рейтинг – 12+. Длительность – 1 час 20 минут. Вся постановка будет на русском языке.

"Казахстанский театр собирался ставить спектакль по Шукшину. По расписанию они только в июне должны были приступить к его выпуску. Вдруг они слышат о нашем фестивале и понимают, что в заявочную кампанию не попадают. И они начали нас просить: "Возьмите, пожалуйста". Мы подписали договоры, они готовы ехать. Какой будет спектакль – я не знаю, но если в казахстанском городе Туркестан ставят спектакль по рассказу Шукшина и им хочется к нам приехать, то почему нет? Пусть приедут", – сказала Березина.

Кстати, гостей постараются свозить в Сростки, отметила Любовь Березина.

Любовь Березина / Фото: amic.ru

Что покажут алтайские театры?

В основной программе барнаульский театр драмы откроет фестиваль постановкой "Дитенок мой" 18 сентября в 18:30.

Также в основной программе есть Бийский городской драматический театр, который покажет постановку "Странные люди" 23 сентября в 18:30. А еще Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай" им. А.Ф. Березикова 26 сентября в 18:30 покажет музыкальный спектакль "Жил человек".

"В этом году мы решили, что нечестно, когда у нас есть спектакли нашего замечательного ансамбля "Алтай", а мы не берем их в фестиваль. В этом году ансамбль "Алтай" будет участником нашего шукшинского фестиваля. Я считаю, что это по праву, потому что они уже второй спектакль готовят. Мы на первый фестиваль как-то постеснялись их брать, а теперь поняли, что неправильно делаем, и надо обязательно своих приглашать", – отметила Березина.

Что будет в дополнительной программе?

В параллельной программе 20 сентября в 15 часов пройдет читка пьесы "Музей" , экскурсия по выставке "Шукшин и Мосфильм" в 17 часов и читка пьесы "116 пополам, или Конец Шукшина" в 18:30. 21 сентября будет экскурсия по Барнаулу "Барнаульский след Шукшина".

22 сентября в 14 часов запланирован квиз "Неизвестный Шукшин" в фойе театра, в 17:30 на малой сцене представят эскиз спектакля "Барнаульская ночь". 23 сентября в 18:30 на экспериментальной сцене будет эскиз спектакля "Ныряй!", а 25 сентября в 16:30 состоится экскурсия "Барнаульский след Шукшина". В 18:30 новоалтайский народный самодеятельный театр "Шок-О-лад" на экспериментальной сцене покажет спектакль "Охота жить".

И в последний день фестиваля, 27 сентября, в 15 часов пройдет круглый стол "Фестиваль. Итоги. Выводы. Перспективы".

Театр драмы / Фото: amic.ru

Билеты уже продаются?

Да, с 26 июня их можно купить на сайте драмтеатра. При этом можно воспользоваться "Пушкинской картой". Билеты на спектакли стоят от 200 до 900 рублей в зависимости от места.

При этом Елена Безрукова и Любовь Березина советуют покупать их заранее.

"Наверное, на "Калину красную" билеты влет уйдут. Чтобы точно попасть в зал и взять нормальное место, конечно, лучше купить билеты заранее. Тем более что к сентябрю начинаются театральные сезоны, и поэтому все это активно. Топовые спектакли или концертные программы иногда разбирают в течение суток. Поэтому спрос высокий", – отметила Елена Безрукова.

Когда будет открытие и закрытие фестиваля?

Фестиваль откроется 18 сентября в 17 часов, а закроется 27 сентября в 21:30. Покупать билеты на эти мероприятия не нужно.

Открытие состоится на "театральной полянке" у театра драмы. Там расскажут о приехавших театрах и о спектаклях, которые они покажут. Театр драмы подготовит к открытию большую программу, отметила Березина.

Церемония закрытия тоже пройдет на улице: на площади перед зданием театра. Там установят большую сцену. Участие в ней примут артисты театра драмы. Все будет транслироваться на стенах театрах. А в завершении церемонии пришедших ждет салют в честь Шукшина.