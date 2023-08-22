Надо успеть. Где можно искупаться в Барнауле в последние жаркие летние дни
С 22 по 26 августа максимальные температуры воздуха превысят отметку +30 градусов
22 августа 2023, 14:00, ИА Амител
Барнаульцы ловят последние летние деньки на пляже "Водный мир" / Фото: читатель amic.ru
До начала следующего лета осталось 284 дня - время для развлечений и активного отдыха. Однако не обязательно ждать так долго, ведь уходящее лето подарило нам несколько жарких дней, которые можно потратить, например, на отдых на пляже.
Напомним, с 22 по 26 августа Алтайский край накроет аномальная жара - максимальные температуры воздуха превысят отметку +30 градусов. А в конце августа в регионе будет уже слишком холодно, для комфортного купания на пляжах.
Ранее amic.ru рассказал, где в Барнауле можно искупаться - топ безопасных мест.
Где искупаться в Барнауле / amic.ru
14:05:16 22-08-2023
Верните природное озеро Пионерское, на Булыгино, людям !
16:03:50 22-08-2023
Гость (14:05:16 22-08-2023) Верните природное озеро Пионерское, на Булыгино, людям !... На булыгино и Пионерское? С глузду съехал7
16:54:56 22-08-2023
Хозяевам бассейнов бабло успеть накосить? Лето-то не особо жарким выдалось.
20:05:43 22-08-2023
Гость (16:54:56 22-08-2023) Хозяевам бассейнов бабло успеть накосить? Лето-то не особо ж... И что? Вода в бассейнах теплая.
23:47:32 22-08-2023
Нужна хорошая погода на выходных днях! Кто на ее на будни оплачивает?