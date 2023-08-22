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Надо успеть. Где можно искупаться в Барнауле в последние жаркие летние дни

С 22 по 26 августа максимальные температуры воздуха превысят отметку +30 градусов

22 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Барнаульцы ловят последние летние деньки на пляже "Водный мир" / Фото: читатель amic.ru
Барнаульцы ловят последние летние деньки на пляже "Водный мир" / Фото: читатель amic.ru

До начала следующего лета осталось 284 дня - время для развлечений и активного отдыха. Однако не обязательно ждать так долго, ведь уходящее лето подарило нам несколько жарких дней, которые можно потратить, например, на отдых на пляже.

Напомним, с 22 по 26 августа Алтайский край накроет аномальная жара - максимальные температуры воздуха превысят отметку +30 градусов. А в конце августа в регионе будет уже слишком холодно, для комфортного купания на пляжах.

Ранее amic.ru рассказал, где в Барнауле можно искупаться - топ безопасных мест. 

Фото: vk.com/pool_side

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Комментарии 5

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Гость

14:05:16 22-08-2023

Верните природное озеро Пионерское, на Булыгино, людям !

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Гость

16:03:50 22-08-2023

Гость (14:05:16 22-08-2023) Верните природное озеро Пионерское, на Булыгино, людям !... На булыгино и Пионерское? С глузду съехал7

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Гость

16:54:56 22-08-2023

Хозяевам бассейнов бабло успеть накосить? Лето-то не особо жарким выдалось.

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Гость

20:05:43 22-08-2023

Гость (16:54:56 22-08-2023) Хозяевам бассейнов бабло успеть накосить? Лето-то не особо ж... И что? Вода в бассейнах теплая.

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Гость

23:47:32 22-08-2023

Нужна хорошая погода на выходных днях! Кто на ее на будни оплачивает?

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