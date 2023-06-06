Amic.ru сделал обзор всех бассейнов под открытым небом в краевой столице и рядом с ней

06 июня 2023, 06:15, Ирина Киселева

Фото: vk.com/pool_side

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары действует в Алтайском крае по 10 июня. По данным регионального Гидрометцентра, в эту рабочую неделю воздух в Барнауле прогреется до +35...+40 градусов. Городской пляж и "Водный мир" начнут работать с 10 июня, а открытые бассейны, где можно искупаться и позагорать, уже вовсю принимают всех желающих. Предупредим сразу: ни в один из них со своей едой и напитками вас не пустят. Amic.ru узнал все условия, расценки, режим работы, а также какие дополнительные услуги предлагают барнаульцам этим летом такие заведения.

Пляжный комплекс "Планета Q"

Адрес: пос. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47

Телефон: 8-961-230-20-10

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость:

– для взрослых – 800 рублей за вход, вечерний тариф с 17:00 – 400 рублей;

– для детей от 3 до 12 лет – 300 рублей;

– для детей до 3-х лет – бесплатно.

Раньше всех в Барнауле пляжный сезон стартовал в "Планете Q". С 6 мая здесь функционируют два взрослых и пять детских бассейнов. Все они с подогревом.

"В июне запланировано открытие восьмого по счёту бассейна, он будет для взрослых. Работы по нему завершат в ближайшие дни. Он тоже будет с подогревом и большой горкой-трамплином, думаю, нашим гостям он понравится", – говорит администратор.

На территории водного комплекса работают в режиме фуд-корта рестораны, установлены кабинки для переодевания, зонтики и шезлонги. Также вблизи бассейнов есть VIP-шатры, за шторками которых можно спрятаться от солнышка и отдохнуть на мягком матрасике. Они оплачиваются отдельно, аренда за день от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Фото: vk.com/planetqbarnaul

Для детей ежедневно проводят пенные вечеринки, работают аниматоры. В течение лета вечеринки будут организовывать и для взрослых. Также при желании можно пострелять в тире.

Для постояльцев гостиницы и мини-отеля вход в бассейн оплачивается только в день заселения, все последующие дни – купание бесплатно.

Парк-отель "Лесные дали"

Адрес: ул. Широкая Просека, 17

Телефоны: 57-03-57, 29-97-29

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость: для взрослых – 450 рублей;

для детей от 2 до 12 лет – 350 рублей.

Фото: vk.com/lesdali

Летний бассейн в "Лесных далях" для детей и взрослых этим летом начал работать в конце мая. Его глубина – 1,6 метра, он с подогревом и температура в нём поддерживается до +27 °С. Вокруг бассейна размещены лежаки. На территории комплекса можно снять в аренду баню с джакузи на открытом воздухе, а также беседку с мангалом.

Парк-отель "Чайка"

Адрес: Пионерская Долина, 4

Телефон: 556-559

Время работы: с 09:00 до 20:00

Стоимость:

– для взрослых и детей с 11 лет – 600 рублей;

– для детей до 10 лет – 300 рублей;

– для детей до 5 лет – бесплатно.

Купальный сезон в парке-отеле "Чайка" в 2023 году стартовал 1 июня. На территории заведения функционируют два бассейна: большой для взрослых и поменьше, с подогревом, для детей. На прилегающей территории расположены шезлонги и зонтики для защиты от солнца, летний душ и кабинки для переодевания. Всё это входит в стоимость билета, цена которого по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Фото: vk.com/chaika_barnaul

Если вы планируете часто посещать бассейн, можно приобрести безлимитную карту, которая действует до конца лета. Её цена 9900 рублей. В "Чайке" при заселении в отель вход в бассейн бесплатный.

Для гостей парк-отеля функционируют спортивные площадки, на которых можно поиграть в футбол, волейбол и баскетбол. Работают летнее кафе, бар и веранда ресторана. Также в "Чайке" сдают в аренду беседки.

Комплекс открытых бассейнов "Пляж"

Адрес: Ленинградская, 7

Телефон: 76-76-76

Режим работы: с 10:00 до 21:00

Стоимость:

– для взрослых – 700 рублей; вечерний тариф после 18:00 – 350 рублей;

– для детей 3-14 лет – 300 рублей;

– для детей до 3 лет – бесплатно.

Пляжный сезон здесь стартовал 1 июня, а цены по сравнению с прошлым годом не изменились. Для взрослых функционирует большой бассейн площадью более 1200 квадратных метров, максимальная глубина доходит до 1,8 метра. Он без подогрева, но уже сейчас температура воды комфортная, отмечает администратор. Но даже если температура понижается, погреться можно в зоне джакузи, а заодно получить гидромассаж.

Для детей есть два отдельных бассейна, один из них многоуровневый, оба с подогревом – температуру в них поддерживают на уровне 33°С.

Фото: vk.com/vsenaplyazh

На территории работают два кафе, есть шезлонги и зонтики. Детей развлекают аниматоры. Для любителей активного отдыха есть волейбольная площадка и стол для настольного тенниса.

"У нас действует правило: дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых, а с 14 до 18 лет – только с письменным разрешением от родителей. С собой нужно взять паспорт или показать фотографию его первой страницы. Сейчас началась жара и многие подростки приходят самостоятельно, но мы их пропустить не можем", – отмечает администратор.

Бассейн на крыше "Магис Спорт"

Адрес: Взлётная, 25

Телефон: 502-100

Время работы: с 08:00 до 21:00

Стоимость:

– для взрослых – 600 рублей;

– для детей до 14 лет – 300 рублей;

– для детей от 0 до 3 лет – бесплатно.

Фото: vk.com/magissport

Искупаться также можно в летнем бассейне на крыше "Магис Спорт". Он подогреваемый, поэтому температура в нём всегда комфортная, отмечают администраторы. Для детей здесь организован игровой уголок, работает кафе.

Всех посетителей младше 16 лет пропускают только в сопровождении взрослых.

"Арлекино Aqua"

Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5

Телефон: 23-77-22

Время работы: с 10:00 до 21:00

Стоимость:

– для взрослых – 700 рублей;

– для детей 3-14 лет – 350 рублей;

– для детей до 3 лет – бесплатно.

Открытые бассейны в парке "Арлекино" заработали тоже 1 июня. Глубина взрослого составляет 1,6 метра, детского – 70 см. Шезлонги и зонтики входят в стоимость. Дети самостоятельно могут посещать бассейн только с 16 лет. Напрокат можно взять надувные круги, нарукавники, матрасы и полотенца.

"В этом году и детский, и взрослый бассейны у нас с подогревом, поэтому в них всегда комфортная температура. Однако если утром холодно, пасмурно или ветрено, открытие может немного сдвинуться, поэтому в такие дни лучше уточнить информацию по телефону", – рекомендует администратор "Арлекино Aqua".

На территории работает кафе и "островок", где продают напитки и мороженое. Детей развлекают аниматоры, проходят пенные вечеринки, мастер-классы, тренеры проводят на воде занятия по гимнастике.

Фото: vk.com/arlekinoaqua

При желании в аренду можно снять беседку, сауну, VIP-зону с балдахинами, столиком и матрасом.

"Адриатика"

Адрес: ул. Попова, 167а

Телефон: 501-491

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость:

– для взрослых – 500 рублей;

– для детей от 3 до 14 лет – 400 рублей;

для детей до 3 лет – бесплатный вход.

Фото: vk.comadriatikaplyazh

Купальный сезон в "Адриатике" стартовал 2 июня. Здесь, как и в прошлом году, функционируют три открытых бассейна: один взрослый, два детских. Подогрев есть только во взрослом, однако маленькие ежедневно моют и меняют в них воду. Цены по сравнению с прошлым годом увеличились на 100 рублей.

Спорткомплекс "Обь"

Адрес: ул. Папанинцев, 96

Телефоны: 36-77-95, 36-77-97

Время работы: с 10:00 до 20:00

Стоимость:

– для взрослых – 350 рублей/час;

– для детей до 17 лет – 250 рублей/час;

– для детей до 7 лет – 190 рублей/час.

В спорткомплексе "Обь" летние бассейны работают с 2 июня. В "Оби" есть детский и взрослый бассейны. Вода подогревается до 28°С.

"Последний сеанс у нас начинается в 19:00. При оплате трёх и более часов цена более выгодная. Для взрослых – 900 рублей, для детей до 17 лет – 700 рублей, для детей младше 7 лет – 400. Действует акция "2х2". Два часа купания взрослого с ребёнком обойдется в 600 рублей", – рассказали в "Оби".

Шезлонги входят в стоимость билета. В детском бассейне, глубина которого 0,9 метра, есть надувные игрушки и доски для плавания. Кафе в этом году не работает.

Pool Side

Адрес: Жасминная, 3а

Телефон: 8-923-161-35-39

Время работы: с 10:00 до 22:00

Стоимость:

– для подростков с 14 лет и взрослых в будни с 10 до 18 часов – 700 рублей, после 18:00 – 500 рублей, в выходные – в любое время цена 700 рублей;

– для детей от 3 до 14 лет в будни – 500 рублей, после 18:00 – 300 рублей, в выходные в любое время цена 500 рублей.

Фото: vk.com/pool_side

На территории Pool Side с 1 июня работают два бассейна: детский – глубиной 40 сантиметров и взрослый – глубиной 1,5 метра. Оба они с подогревом. На территории есть кафе и два бара. Для желающих сделать селфи оборудована фотозона.

С детьми играют аниматоры, а за безопасность на воде отвечают спасатели. Есть раздевалки, туалеты, шезлонги.

Бассейн-бар "Крыша"

Адрес: Мало-Олонская, 28, 4 этаж

Телефон: 71-73-50

Время работы: с 10:00 до 21:00

Стоимость:

– вход 1000 рублей, 18+

В бар и, соответственно, в бассейн пускают только совершеннолетних. Он небольшой: его размер 10х5 метров, а глубина – 1,2 метра, но он чистый и отсюда открывается прекрасный вид на город, так как "Крыша" находится на самом верху торгового центра.

Фото: vk.com/krysha_barnaul

В стоимость посещения входят шезлонги (их тут 56 штук), раздевалки, душ. Также можно заказать любое блюдо из меню и его принесут прямо к шезлонгу.

Когда и где в Барнауле будут работать пляжи?

Открытие муниципального пляжа на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10​) запланировано на 10 июня. К этой же дате хотят запустить и "Водный мир" (Правобережный тракт, 39).

А пляжный сезон в "Солнечном" (с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1) начался в этом году ещё 19 мая. На территории есть раздевалки, душ, горки, шезлонги, два бара. Для детей оборудованы: игровая площадка, горки и аттракционы, зона купания для малышей. Взрослые смогут поиграть в пляжный волейбол. В аренду можно взять мягкую закрытую беседку.

Фото: vk.com/solnechnyi22

Добраться до пляжа из Барнаула можно на маршрутках № 203 и № 269 от автовокзала либо на маршрутном такси № 202 от остановки "Спартак-2". Из Новоалтайска ходит маршрутное такси № 110.

С 1 июня работает и кемпинг-парк "Природа и человек" на озере Пионерское (ул. Ленточный бор, 24). Кстати, сюда со своей едой пускают, а ещё на территории работает кафе. Администраторы очень просят приезжать на отдых без алкоголя. За вход на озёра с взрослых берут плату в размере 500 рублей, с детей от 5 до 12 лет – 400 рублей, для малышей – бесплатно.

С 1 июня работает и частный пляж "Эйлат" в посёлке Южном (ул. Зоотехническая, 29в). Взрослым вход обойдётся в 500 рублей, за ребёнка – 400 рублей. После 18:00 для всех действует вечерний тариф, цена – 300 рублей. За 4 тысячи рублей можно купить абонемент, по которому на пляже можно будет отдыхать до 15 августа.

На пляже есть шезлонги, водные горки, работает кафе, в прокат можно взять катамараны и водные мотоциклы.