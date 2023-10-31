Синоптик рассказал, какие сюрпризы готовит погода для жителей Алтайского края

31 октября 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Неустойчивая со снегом и дождями погода сохранится в Алтайском крае до 3 ноября. Снежный покров, который успел установиться в северной части региона, может растаять, так как в ближайшие даты днем столбики термометров будут находиться в положительном диапазоне. Так, 31 октября ожидается от 0 до +8°С, 1 ноября – 0...+5°С. Об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Эдуард Болгов.

"В начале ноября в Алтайском крае будет два очага тепла. Первый уже установился. Такая погода, как сейчас (с оттепелью, снегом, мокрым снегом и дождями), сохранится до пятницы. В ночь на 3 ноября придет похолодание: осадки прекратятся, а столбики термометров покажут от -5 до -12°С. Днем температуры будут слабоотрицательными. На дорогах ожидается сильная гололедица В субботу, предварительно, мы ожидаем теплый фронт, с которым температуры днем снова станут плюсовыми", – рассказал синоптик.

Эдуард Болгов отметил, что в период оттепели вероятен сход снега с крыш зданий, поэтому жителям Алтайского края нужно быть максимально внимательными.

Эксперт также напомнил, что средняя многолетняя дата установления снежного покрова в Барнауле – 6 ноября. За минувшие сутки в краевой столице выпало 8 см снега, однако из-за оттепели он активно тает.

В южных районах, где второй день идут дожди, снежного покрова уже не осталось. Например, в Солонешенском районе, где за понедельник выпало 10 см снега, его полностью смыли дожди.