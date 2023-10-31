Надвигается потепление. Какая погода будет на Алтае до 5 ноября и растает ли снег?
Синоптик рассказал, какие сюрпризы готовит погода для жителей Алтайского края
31 октября 2023, 12:40, ИА Амител
Неустойчивая со снегом и дождями погода сохранится в Алтайском крае до 3 ноября. Снежный покров, который успел установиться в северной части региона, может растаять, так как в ближайшие даты днем столбики термометров будут находиться в положительном диапазоне. Так, 31 октября ожидается от 0 до +8°С, 1 ноября – 0...+5°С. Об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Эдуард Болгов.
"В начале ноября в Алтайском крае будет два очага тепла. Первый уже установился. Такая погода, как сейчас (с оттепелью, снегом, мокрым снегом и дождями), сохранится до пятницы. В ночь на 3 ноября придет похолодание: осадки прекратятся, а столбики термометров покажут от -5 до -12°С. Днем температуры будут слабоотрицательными. На дорогах ожидается сильная гололедица В субботу, предварительно, мы ожидаем теплый фронт, с которым температуры днем снова станут плюсовыми", – рассказал синоптик.
Эдуард Болгов отметил, что в период оттепели вероятен сход снега с крыш зданий, поэтому жителям Алтайского края нужно быть максимально внимательными.
Эксперт также напомнил, что средняя многолетняя дата установления снежного покрова в Барнауле – 6 ноября. За минувшие сутки в краевой столице выпало 8 см снега, однако из-за оттепели он активно тает.
В южных районах, где второй день идут дожди, снежного покрова уже не осталось. Например, в Солонешенском районе, где за понедельник выпало 10 см снега, его полностью смыли дожди.
14:14:17 31-10-2023
Опять все растает и поплывет и потом замерзнет и потом опять растает и там я не знаю лешии
18:09:40 31-10-2023
В общем сплошные сопли
20:17:10 31-10-2023
Где лёг, а где не лёг.. В Бийске дождь шарашит, как в Гадюкино... ☝️🥴