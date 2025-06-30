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Надвигается шторм. Ливни с грозами и градом обрушатся 30 июня на Алтайский край

Разгул стихии в регионе начнется через несколько часов

30 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Резкое ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Алтайском крае. Буквально через несколько часов в регионе начнутся дожди, которые местами перейдут в ливни и будут сопровождаться грозами с крупным градом. Максимальные порывы ветра будут достигнать 18-23 метров в секунду.

"Интенсивные осадки начнутся во второй половине дня 30 июня и сохранятся еще сутки 1 июля. При грозах дожди будут очень сильными. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе объявлено штормовое предупреждение", — сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 2

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Гость

14:44:35 30-06-2025

Да, гнилой угол потемнел и от туда доносятся гром и молнии.

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Гость

20:24:21 30-06-2025

гнилой угол не потемнел и от туда не доносятся гром и молнии.А уже 20ч24м, вечер.

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