Надвигается шторм. Ливни с грозами и градом обрушатся 30 июня на Алтайский край

Разгул стихии в регионе начнется через несколько часов

30 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Резкое ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Алтайском крае. Буквально через несколько часов в регионе начнутся дожди, которые местами перейдут в ливни и будут сопровождаться грозами с крупным градом. Максимальные порывы ветра будут достигнать 18-23 метров в секунду.