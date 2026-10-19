За три года число отцов в декрете в Алтайском крае выросло почти в пять раз. Корреспондент amic.ru поговорила с двумя такими папами

19 октября 2026, 07:32, Анна Кольченко

Отец в декрете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Буквально накануне — в третье воскресенье октября — в России отметили День отца. Праздник молодой: его учредили указом президента только в 2021 году. Обычно в этот день говорят о папах, которые зарабатывают, защищают и решают серьезные задачи. Но есть и другие папы — те, кто на время оставил работу ради ухода за малышом.

По данным регионального отделения Социального фонда, за три года число отцов в декрете в Алтайском крае выросло почти в пять раз. Сейчас в регионе порядка 1,5 тысячи пап получают пособие по уходу за ребенком.

О том, каково это — быть папой в декрете, читайте в материале amic.ru.

"Учиться пришлось многому"

Барнаульцу Данилу Шубину 26 лет. Среди друзей-ровесников он первый, у кого появился ребенок, и пока единственный, кто ради этого ушел в декрет. Весна Даниловна родилась осенью, сейчас ей два года.

До декрета у Данила было две работы: официальная и подработка по моушен-дизайну. Супруга Юлия тоже самозанятая. Именно она наткнулась на информацию, что в декрет может уйти и мужчина.

"Многие люди даже не знают, что мужчина может уйти в декрет, — отмечает Данил. — Но мы поняли, что это хорошая возможность получить льготу от государства".

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет Данил оформил на официальной работе. Подработку не бросил — по-прежнему берет заказы как самозанятый. Правда, выплаты от государства идут только первые полтора года. Дальше сохраняются стаж и место работы.

"Я просто ушел с одной работы, чтобы проводить время с ребенком. Но в семье мы по-прежнему работаем вдвоем с женой, — делится Данил. — У нас гибкий график, поэтому мы помогаем друг другу в уходе за ребенком. А если нам обоим нужно поработать, на помощь приходят бабушки с дедушкой".

Фото из архива героя публикации

Самым сложным, по словам молодого отца, оказался не быт, а постоянный присмотр за дочкой:

"Ребенок занимает очень много времени. То куда-то убежит, то куда-то залезет. В остальном было не суперсложно, но учиться пришлось многому".

Сейчас Весна пошла в садик, и свободного времени у ее папы стало больше: хватает и на подработку, и на личные увлечения.

"Не забывайте о жене"

Даниил Иванов рассказал amic.ru, что его декрет случился спонтанно. Он занимался массажем, жена — косметологией. Работала пара в своей студии. После рождения сына планировали все совмещать, но Даниил сорвал спину, и решение пришло само собой: в декрете будет он.

"Кто-то поддержал, кто-то посчитал мужской декрет зазорным. Разные мнения были", — вспоминает Даниил.

Фото из архива героя публикации

Официально декрет не оформлял, просто стал надежным тылом для супруги, которая вышла на работу через месяц после родов. С сыном Семеном он дома уже более двух лет, поэтому успел прочувствовать и осознать все прелести ухода за малышом.

"Ребенок требует постоянного внимания. Проще работать, как минимум — эмоционально. Дома наедине с ребенком и его мультиками начинаешь сходить с ума", — признается отец.

Свою жену он называет "великой женщиной", ведь она уже вырастила двоих детей. А сам Даниил за время декрета понял: главное — пережить первые две недели после рождения. Дальше идет как по накатанной.

"Ребенок растет, появляется первая осмысленная улыбка, первые попытки перевернуться. Что-то новое каждый день. И уже с нетерпением ждешь, когда он проснется, дабы увидеть, что сегодня он будет делать, — говорит отец. — Первые шаги и первая улыбка — это что-то волшебное. Поэтому нужно как можно больше уделять младенцу времени, не лениться и наслаждаться этими моментами. Ведь это пролетает со скоростью света — и вот он уже в садике".

Сейчас у отца в декрете появилось больше времени, потому что сын начал ходить в детский сад. Пока Семен адаптируется в новом обществе, Даниил занимается собой: может доспать или сходить на тренировку — сбросить набранный в декрете вес. Иногда выходит на подработку в такси. А когда сын пойдет в садик на весь день, Даниил хочет полноценно вернуться к работе.

"В обед забираю сына, и идем гулять на часок. Кушаем — и спать. Сам пока готовлю, дела по дому делаю. Потом вечерняя прогулка — и домой, кушать, в ванну и укладываться", — делится своим днем барнаулец.

Но даже в этом плотном графике он находит место для супруги, и обращается ко всем отцам:

"Не забывайте о жене! Не только ребенку нужна забота и внимание, ей тоже нужна любовь и поддержка мужа".

Как оформить отпуск по уходу за ребенком?

Оказывается, уйти в декрет может не только мама или папа. Бабушка, дедушка, опекун — любой работающий член семьи. По данным отделения СФР по Алтайскому краю, главное, чтобы человек был официально трудоустроен, так как выплата идет из средств страхования. А если ухаживать за малышом хотят сразу несколько родственников, пособие получит тот, кто фактически находится в отпуске. На двоих пособие не назначат.

Оформить все не так сложно. Нужно подать работодателю два заявления — на отпуск и на выплату пособия, а также приложить свидетельство о рождении ребенка. Работодатель сам передаст сведения в Социальный фонд. А деньги придут напрямую на счет сотрудника — в течение десяти рабочих дней после того, как фонд получит данные от компании.

На какую сумму можно рассчитывать? Пособие составляет 40% среднего заработка за два предыдущих календарных года, но не ниже минимума: в 2026 году это 10 670 рублей. В Алтайском крае сумма растет за счет районных коэффициентов — 15, 20, 30 или 40%.

Подать заявление нужно до того как ребенку исполнится два года, иначе право на выплату сгорит.

Подробнее — на сайте Социального фонда России и по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.