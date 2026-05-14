Главное — правильно оценить доходы и оформить отпуск на того супруга, чья потеря заплаты меньше ударит по кошельку

14 мая 2026, 15:51, ИА Амител

Отец в декрете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Передача отпуска по уходу за ребенком от матери к отцу может значительно улучшить финансовое положение семьи, особенно если доходы женщины значительно выше, чем у мужа, рассказал "Газете.ru" Алексей Чихачев, управляющий партнер HR-агентства А2.

По данным Социального фонда России, число отцов, получающих пособие по уходу за ребенком, выросло. Сейчас мужчины составляют около 12,5% таких получателей, что в шесть раз больше, чем в 2020 году. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком берут отцы в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане.

Чихачев пояснил, что рост числа отцов среди получателей пособия связан в основном с финансовыми расчетами, а не с изменениями в семейных ценностях.

«Финансы играют ключевую роль. В наших консультациях с семьями с высоким доходом мы видим, что около 80% решений о передаче отпуска мужу принимаются на основе расчетов, а не из-за стремления к равноправию. Разница в семейном бюджете за полтора года может составить 3–8 млн рублей, если работает более высокооплачиваемый супруг», — отметил эксперт.

Максимальный размер пособия составляет 83 тысячи рублей в месяц. Если у женщины зарплата 250–400 тысяч рублей, а у мужа — 80–120 тысяч, семье выгоднее оформить отпуск на отца. В таком случае пособие будет близким к максимальному, а более высокооплачиваемый супруг продолжит работать.

Чихачев подчеркнул, что такая модель чаще встречается в регионах с высокими зарплатами, где женщины нередко занимают руководящие должности. К таким субъектам относятся Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан.

«Этот вариант наиболее оправдан, если официальный доход жены в полтора раза выше дохода мужа, у нее быстро развивающаяся карьера или собственный бизнес, где пауза в работе критична. Также решение выгодно, если отец работает по найму и сохраняет корпоративные льготы во время отпуска», — сказал Чихачев.

Еще одной причиной роста числа отцов в декрете является повышение правовой грамотности населения.

Пять лет назад многие не знали, что отец имеет такое же право на декретный отпуск. Сейчас об этом чаще информируют официальные структуры, включая Социальный фонд России, что снизило юридический барьер для семей, отметил Чихачев.

Он также предупредил, что оформление отпуска должно соответствовать реальным обязанностям в семье. Если декрет оформлен формально, а фактически с ребенком сидит мать, это может привести к юридическим проблемам при проверках Социального фонда.

Чихачев добавил, что рост числа отцов в декрете меняет подход работодателей. Раньше HR-специалисты считали декрет "женским риском" и неохотно принимали на работу женщин в возрасте 25–35 лет. Теперь этот фильтр работает менее эффективно: в отпуск по уходу за ребенком может уйти любой сотрудник.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие три года доля отцов среди получателей пособия может вырасти в 2–2,5 раза и достичь 25–30%.