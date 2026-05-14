Россиянкам поставили "план по рождаемости" до 2030 года
Министр труда и социальной защиты заявил о необходимости решительно переломить сложившиеся демографические тенденции
14 мая 2026, 16:25, ИА Амител
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в рамках реализации демографической политики необходимо принципиально изменить существующие тренды на отказ от детей, передает ТАСС.
Суммарный коэффициент рождаемости в России должен достичь отметки 1,6 к 2030 году, а к 2036-му — вырасти до 1,8. Соответствующее заявление глава ведомства сделал на пресс‑конференции, которая была посвящена старту приема заявок на первый конкурс "Семейная столица России".
По данным СМИ, чтобы достичь такого показателя, россиянкам нужно рожать по три-четыре ребенка. Ранее в Госдуме прокомментировали желание российских мужчин сидеть в декрете. Законодательная база для "мужского декрета" уже существует — теперь важно формировать общественное восприятие такой модели семьи.
16:27:37 14-05-2026
чувствую скоро будут сажать за не имение детей
22:35:43 14-05-2026
Гость (16:27:37 14-05-2026) чувствую скоро будут сажать за не имение детей... Сажать не надо. Но если женщина не хочет рожать детей, то и на пенсию пусть выходит в том же возрасте, что и мужчины.
16:40:18 14-05-2026
А по зарплате план не поставили?
17:56:23 14-05-2026
Гость (16:40:18 14-05-2026) А по зарплате план не поставили?... Допроситесь. Поставят вам план по зарплате, что бы к 30-му году вы зарабатывали полмиллиона и только попробуйте план не выполнить. Сразу секир башка с конфискацией.
16:40:28 14-05-2026
Ну вот Котякову нужно, пусть он и рожает. Нефиг решать за россиянок, что им нужно. Или как он собрался тренд переламывать, вводить принудительное осеменение, или что?
10:33:35 15-05-2026
Гость (16:40:28 14-05-2026) Ну вот Котякову нужно, пусть он и рожает. Нефиг решать за ро... а что прикольно. стоит такая очередь баб, как в деревне стадо коров, и мужичок с семенем в перчаточки ... - следующая, рогатку раздвигай! ))))
16:41:20 14-05-2026
Достаточно одержать победу на спецолимпиаде, удвоить ВВП, снизить тарифы ЖКХ, уменьшить цены на жильё, продукты, одежду, уменьшить инфляцию, повысить реальные зарплаты - и население начнёт интенсивно размножаться. Совсем то немного надо сделать. А не индусов завозить.
16:57:32 14-05-2026
Гость (16:41:20 14-05-2026) Достаточно одержать победу на спецолимпиаде, удвоить ВВП, сн...
снизить цену на одежду. Сейчас джинсы стоят два обеда. Лично бате покупал за 1100 руб отличные джинсы еще и на флисе.
Раньше дети вообще одни сандалики имели - для садика, дома босиком бегали по огороду - плоскостопия ни у кого не было.
17:58:47 14-05-2026
Гость (16:57:32 14-05-2026) снизить цену на одежду. Сейчас джинсы стоят два обеда. Л... Ага, по огороду весной, зимой и летом. В нашем климате. Босиком. И одни сандалики с рождения до 18 лет. Ни сапожек, ни валенок, ни ботинок же не надо. Пусть продолжают бегать босиком по снегу. Еще можно купить одни шорты, а без майки уже обойдется. И тоже круглый год носить. До 18 лет. Зато закаленные будут... И питаться, питаться только с своего огорода. Особенно актуально это с сентября по май. Никаких болячек жкт стопудово не будет.
16:48:35 14-05-2026
3-4 ребёнка - это в месяц, или за раз?
16:56:53 14-05-2026
Гость (16:48:35 14-05-2026) 3-4 ребёнка - это в месяц, или за раз?... за отчетный период.
продолжительность отчетного периода устанавливается отдельным постановлением исходя из экономической ситуации.
16:50:44 14-05-2026
Дурак облеченный властью - страшная сила. Рожать детей на помойке? Ни дома, ни врачей, даже бабок-повитух нет.
17:51:38 14-05-2026
Чтобы рожали нужно умело управлять государством, тогда и настроение появитя на несколько детей. Мы не чувствуем себя защищёнными. Привяжите з\пл думцев к ВВП или кофициенту рождаемости, пусть о стране думают, а не о себе. Сейчас же за какую бы дурь в думе не проголосовали, на кошелке голосовавшего это не отображается. Даже на оборот, все политически мотивированы, а экономика вторична.
19:06:13 14-05-2026
Фермер на ферме план поставил???
20:09:20 14-05-2026
Без принудительного осеменения не обойтись!
20:41:36 14-05-2026
Александр (20:09:20 14-05-2026) Без принудительного осеменения не обойтись!... Уже занял очередь?
21:01:27 14-05-2026
Бездетности проста как день причина:
Невыносима жизнь при буржуинах!
21:47:20 14-05-2026
Гость (21:01:27 14-05-2026) Бездетности проста как день причина:Невыносима жизнь при... Как насчет немцев из благополучной немеции из вчерашней новости?
21:35:55 14-05-2026
А помните как мы угорали с Псаки? Вот, свои по образу и подобию...
21:56:29 14-05-2026
То есть вот это вот всё "тренд на отказ от деторождения", а не падение уровня жизни на протяжении 10 лет. Ясно-понятно.
Когда к 2030 году индекс упадет до 1,3, этого идиота уволят с позором или он придумает новую инициативу?