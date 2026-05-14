Россиянкам поставили "план по рождаемости" до 2030 года

Министр труда и социальной защиты заявил о необходимости решительно переломить сложившиеся демографические тенденции

14 мая 2026, 16:25, ИА Амител

Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в рамках реализации демографической политики необходимо принципиально изменить существующие тренды на отказ от детей, передает ТАСС.

Суммарный коэффициент рождаемости в России должен достичь отметки 1,6 к 2030 году, а к 2036-му — вырасти до 1,8. Соответствующее заявление глава ведомства сделал на пресс‑конференции, которая была посвящена старту приема заявок на первый конкурс "Семейная столица России".

По данным СМИ, чтобы достичь такого показателя, россиянкам нужно рожать по три-четыре ребенка. Ранее в Госдуме прокомментировали желание российских мужчин сидеть в декрете. Законодательная база для "мужского декрета" уже существует — теперь важно формировать общественное восприятие такой модели семьи.