НОВОСТИОбщество

Россиянкам поставили "план по рождаемости" до 2030 года

Министр труда и социальной защиты заявил о необходимости решительно переломить сложившиеся демографические тенденции

14 мая 2026, 16:25, ИА Амител

Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Новорожденный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в рамках реализации демографической политики необходимо принципиально изменить существующие тренды на отказ от детей, передает ТАСС.

Суммарный коэффициент рождаемости в России должен достичь отметки 1,6 к 2030 году, а к 2036-му — вырасти до 1,8. Соответствующее заявление глава ведомства сделал на пресс‑конференции, которая была посвящена старту приема заявок на первый конкурс "Семейная столица России".

По данным СМИ, чтобы достичь такого показателя, россиянкам нужно рожать по три-четыре ребенка. Ранее в Госдуме прокомментировали желание российских мужчин сидеть в декрете. Законодательная база для "мужского декрета" уже существует — теперь важно формировать общественное восприятие такой модели семьи.

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

В Госдуме решили взяться за соло-мам, которые рожают мужчин с "отсутствием воли и стержня"

Дети, выросшие без отцов, в дальнейшем могут воспроизводить модель неполной семьи
НОВОСТИОбщество

дети Демография
       

Комментарии 20

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Гость

16:27:37 14-05-2026

чувствую скоро будут сажать за не имение детей

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Гость

22:35:43 14-05-2026

Гость (16:27:37 14-05-2026) чувствую скоро будут сажать за не имение детей... Сажать не надо. Но если женщина не хочет рожать детей, то и на пенсию пусть выходит в том же возрасте, что и мужчины.

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Гость

16:40:18 14-05-2026

А по зарплате план не поставили?

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Гость

17:56:23 14-05-2026

Гость (16:40:18 14-05-2026) А по зарплате план не поставили?... Допроситесь. Поставят вам план по зарплате, что бы к 30-му году вы зарабатывали полмиллиона и только попробуйте план не выполнить. Сразу секир башка с конфискацией.

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Гость

16:40:28 14-05-2026

Ну вот Котякову нужно, пусть он и рожает. Нефиг решать за россиянок, что им нужно. Или как он собрался тренд переламывать, вводить принудительное осеменение, или что?

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Гость

10:33:35 15-05-2026

Гость (16:40:28 14-05-2026) Ну вот Котякову нужно, пусть он и рожает. Нефиг решать за ро... а что прикольно. стоит такая очередь баб, как в деревне стадо коров, и мужичок с семенем в перчаточки ... - следующая, рогатку раздвигай! ))))

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Гость

16:41:20 14-05-2026

Достаточно одержать победу на спецолимпиаде, удвоить ВВП, снизить тарифы ЖКХ, уменьшить цены на жильё, продукты, одежду, уменьшить инфляцию, повысить реальные зарплаты - и население начнёт интенсивно размножаться. Совсем то немного надо сделать. А не индусов завозить.

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Гость

16:57:32 14-05-2026

Гость (16:41:20 14-05-2026) Достаточно одержать победу на спецолимпиаде, удвоить ВВП, сн...
снизить цену на одежду. Сейчас джинсы стоят два обеда. Лично бате покупал за 1100 руб отличные джинсы еще и на флисе.
Раньше дети вообще одни сандалики имели - для садика, дома босиком бегали по огороду - плоскостопия ни у кого не было.

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Гость

17:58:47 14-05-2026

Гость (16:57:32 14-05-2026) снизить цену на одежду. Сейчас джинсы стоят два обеда. Л... Ага, по огороду весной, зимой и летом. В нашем климате. Босиком. И одни сандалики с рождения до 18 лет. Ни сапожек, ни валенок, ни ботинок же не надо. Пусть продолжают бегать босиком по снегу. Еще можно купить одни шорты, а без майки уже обойдется. И тоже круглый год носить. До 18 лет. Зато закаленные будут... И питаться, питаться только с своего огорода. Особенно актуально это с сентября по май. Никаких болячек жкт стопудово не будет.

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Гость

16:48:35 14-05-2026

3-4 ребёнка - это в месяц, или за раз?

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Musik

16:56:53 14-05-2026

Гость (16:48:35 14-05-2026) 3-4 ребёнка - это в месяц, или за раз?... за отчетный период.
продолжительность отчетного периода устанавливается отдельным постановлением исходя из экономической ситуации.

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Гость

16:50:44 14-05-2026

Дурак облеченный властью - страшная сила. Рожать детей на помойке? Ни дома, ни врачей, даже бабок-повитух нет.

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Гость

17:51:38 14-05-2026

Чтобы рожали нужно умело управлять государством, тогда и настроение появитя на несколько детей. Мы не чувствуем себя защищёнными. Привяжите з\пл думцев к ВВП или кофициенту рождаемости, пусть о стране думают, а не о себе. Сейчас же за какую бы дурь в думе не проголосовали, на кошелке голосовавшего это не отображается. Даже на оборот, все политически мотивированы, а экономика вторична.

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Гость

19:06:13 14-05-2026

Фермер на ферме план поставил???

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Александр

20:09:20 14-05-2026

Без принудительного осеменения не обойтись!

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Гость

20:41:36 14-05-2026

Александр (20:09:20 14-05-2026) Без принудительного осеменения не обойтись!... Уже занял очередь?

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Гость

21:01:27 14-05-2026

Бездетности проста как день причина:
Невыносима жизнь при буржуинах!

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Внимательный из Б

21:47:20 14-05-2026

Гость (21:01:27 14-05-2026) Бездетности проста как день причина:Невыносима жизнь при... Как насчет немцев из благополучной немеции из вчерашней новости?

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Musik

21:35:55 14-05-2026

А помните как мы угорали с Псаки? Вот, свои по образу и подобию...

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Гость

21:56:29 14-05-2026

То есть вот это вот всё "тренд на отказ от деторождения", а не падение уровня жизни на протяжении 10 лет. Ясно-понятно.

Когда к 2030 году индекс упадет до 1,3, этого идиота уволят с позором или он придумает новую инициативу?

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