В Барнауле половина работающих мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

Стоит отметить, что за год количество желающих подросло

Семья / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле 30% работающих мужчин полностью готовы в случае необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, и еще 18% — скорее готовы. Итого уйти в декрет готовы 48% опрошенных, сообщает SuperJob.

«Категорически против 31%, а доля тех, кто скорее не согласился бы, составляет 21%. Таким образом, суммарная доля негативных ответов (полное или вероятное нежелание брать декрет) составляет 52%», — говорится в исследовании.

Согласно опросу работодателей, за последний год в 15% компаний были зафиксированы случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком уходили мужчины.

Стоит отметить, что в 2025 году аналогичный опрос показал немного другой результат: в Барнауле 27% мужчин изъявили готовность уйти в декрет вместо жены, еще 17% считали такую ситуацию вполне возможной. В итоге за год произошел рост с 44 до 48%.

Ранее сообщалось, что лишь 9% барнаульских компаний поддерживают сотрудниц в декрете. Большинство работодателей ограничиваются подарками.

Опрос проведен с 2 марта по 16 апреля 2026 года среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также среди работодателей из Барнаула.