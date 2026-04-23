В Барнауле половина работающих мужчин готовы уйти в декрет вместо жены
Стоит отметить, что за год количество желающих подросло
23 апреля 2026, 14:05, ИА Амител
В Барнауле 30% работающих мужчин полностью готовы в случае необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, и еще 18% — скорее готовы. Итого уйти в декрет готовы 48% опрошенных, сообщает SuperJob.
«Категорически против 31%, а доля тех, кто скорее не согласился бы, составляет 21%. Таким образом, суммарная доля негативных ответов (полное или вероятное нежелание брать декрет) составляет 52%», — говорится в исследовании.
Согласно опросу работодателей, за последний год в 15% компаний были зафиксированы случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком уходили мужчины.
Стоит отметить, что в 2025 году аналогичный опрос показал немного другой результат: в Барнауле 27% мужчин изъявили готовность уйти в декрет вместо жены, еще 17% считали такую ситуацию вполне возможной. В итоге за год произошел рост с 44 до 48%.
Ранее сообщалось, что лишь 9% барнаульских компаний поддерживают сотрудниц в декрете. Большинство работодателей ограничиваются подарками.
Опрос проведен с 2 марта по 16 апреля 2026 года среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также среди работодателей из Барнаула.
14:07:17 23-04-2026
вскармливание грудное?
15:02:08 23-04-2026
Musik (14:07:17 23-04-2026) вскармливание грудное?...
Во-первых, искусственные молочные смеси существуют уже больше двухсот лет.
Во-вторых, грудное молоко можно сцеживать и замораживать.
В-третьих, согласно ТК РФ пока ребенку не исполнилось полтора года, женщине положены перерывы на кормление по 30 минут каждые три часа. При восьмичасовом рабочем дне это два перерыва за день. Маловероятно это поможет, если только не работать из дома, но вообще такое существует
20:34:58 23-04-2026
Гость (15:02:08 23-04-2026) Во-первых, искусственные молочные смеси существуют уже б... А которые вставили силиконовые?
14:22:35 23-04-2026
Ну ну, готовы.... и выйти из него через недельку от стресса и усталости, а то и раньше
14:23:39 23-04-2026
Они ж думают, это отдых почти, дома сиди, немного за ребенком приглядывай, но на деле то все сложнее намного.
17:52:50 23-04-2026
Гость (14:23:39 23-04-2026) Они ж думают, это отдых почти, дома сиди, немного за ребенко... Я лучше горбом пахать землю буду чем сидеть в декрете
15:51:10 23-04-2026
в первые годы жизни ребенка именно мать нужна ребенку, а когда ребенок повзрослеет, тогда - отец