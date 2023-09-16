Нахождение Игоря Николаева в реанимации опровергли

По словам источника из окружения музыканта, он находится в клинике в плановом порядке

16 сентября 2023, 11:15, ИА Амител

Кадр из клипа Игоря Николаева "Песня для тебя" / YouTube-канал Игоря Николаева