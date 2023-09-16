Нахождение Игоря Николаева в реанимации опровергли
По словам источника из окружения музыканта, он находится в клинике в плановом порядке
16 сентября 2023, 11:15, ИА Амител
Кадр из клипа Игоря Николаева "Песня для тебя" / YouTube-канал Игоря Николаева
Источник в кругах Игоря Николаева опроверг его нахождение в реанимации. Об этом пишет ТАСС.
"Николаев находится в клинике в плановом порядке, он не в реанимации", – пишет агентство.
О срочной госпитализации Игоря Николаева с больным сердцем стало известно 15 сентября. Позднее телеграм-канал Mash писал, что артиста перевели в реанимацию и врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние.
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