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Нахождение Игоря Николаева в реанимации опровергли

По словам источника из окружения музыканта, он находится в клинике в плановом порядке

16 сентября 2023, 11:15, ИА Амител

Кадр из клипа Игоря Николаева "Песня для тебя" / YouTube-канал Игоря Николаева
Кадр из клипа Игоря Николаева "Песня для тебя" / YouTube-канал Игоря Николаева

Источник в кругах Игоря Николаева опроверг его нахождение в реанимации. Об этом пишет ТАСС.

"Николаев находится в клинике в плановом порядке, он не в реанимации", – пишет агентство.

О срочной госпитализации Игоря Николаева с больным сердцем стало известно 15 сентября. Позднее телеграм-канал Mash писал, что артиста перевели в реанимацию и врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние.

Шоу-бизнес

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