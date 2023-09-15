Премия "Народный знак качества" взяла бронзу на Первом фестивале рекламы

Алтайский проект получил признание на российском уровне

15 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проект информационного портала amic.ru* и радиостанции Business FM* Барнаул "Народный знак качества" взял бронзу в номинации "Лучшее массовое мероприятие" на Первом региональном фестивале рекламы. Итоги подвели 14 сентября в Екатеринбурге.

В жюри только лишь этой номинации (а всего их было более 40) вошли руководитель маркетинговых коммуникаций "ВкусВилл" Егор Калиновский, директор по маркетингу ГК "Черноголовка" Михаил Зак, директор департамента брендированной продукции "СберМаркетинг" Гаянэ Тищенко и другие ведущие эксперты рынка. Они отметили высокое качество и креативность масштабной премии "Народный знак качества".

В 2023 году премия пройдет в Алтайском крае в третий раз. Жители снова выберут на сайте народныйзнаккачества.рф самые любимые компании: рестораны и кафе, фастфуд и доставку, медцентр, застройщика, образовательный центр, автосалон, спортивный клуб, торговую сеть и другие.

В 2022 году барнаульцы и жители других городов отдали более 74 тыс. голосов за любимые бренды. 639 компаний получили народное признание, а 23 – стали лучшими в своих номинациях. В 2023-м номинирование стартовало 14 сентября и продлится до 12 октября. Затем организаторы составят шорт-листы в каждой сфере – кто наберет больше номинирований, тот и войдет во второй тур. А затем жители будут выбирать уже лучших в каждой номинации. Готовы номинировать любимые компании – жмите сюда.

*Amic.ru ("Амик.ру"); Business FM ("Бизнес ЭфЭм").