"Тренажер памяти". Эксперты в Барнауле обсудили, как нужно развивать шахматы в школе

В Барнауле подвели итоги шахматной педагогической конференции

23 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Конференция в Барнауле о развитии шахмат/Фото: Алтайский институт развития образования

II Всероссийская конференция "Шахматы в школах: оценка результативности и перспективы развития" прошла в Барнауле 20 августа. Одна из тем, которую обсудили эксперты, стала реализация проекта "Шахматы в школах". Всего участниками конференции стали 100 педагогов, развивающих шахматное образование. Выступили спикеры из Москвы, Алтайского и Краснодарского краев, Томской и Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Как сообщается на сайте Алтайского института развития образования, на секции прозвучало шесть докладов. Выступили замдиректора по воспитательной работе Айской школы Алтайского района Светлана Ярохина, учитель начальных классов гимназии № 1 Бийска Людмила Исаеева и советник директора по воспитанию этой же гимназии Аксана Нижегородцева, педагог дополнительного образования Волчихинской школы № 2 Дмитрий Кузьмин, руководитель филиала Поспелихинской школы № 2 Мамонтовской школы Игорь Вольхин.

Обучение шахматам детей с особыми образовательными потребностями рассмотрела учитель физкультуры Алтайской школы № 2 Барнаула Наталья Должикова. В учреждении обучают игре слепых, поэтому шахматы являются мощным средством социализации и реабилитации таких детей. Для этого в школе организована особая образовательная среда: закуплены специальные шахматные доски и учебная литература со шрифтом Брайля.

Методист школы №16 из Томска Жанна Каюмова рассказала, что в образовательной организации работают четыре шахматных класса, а клуб при школе посещают более 150 детей. "Шахматную игротеку" провел тренер барнаульской шахматной школы "Феномен" Виктор Юркин. Он дал мастер-класс, как с помощью дидактических игр можно знакомиться с шахматной историей и культурой.

"Это такой тренажер памяти. Используя карточки с изображениями сильнейших шахматистов и шахматных позиций, можно значительно расширить знания детей", — объяснил Виктор Юркин.

Итоги конференции подвел руководитель Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов. Он рассказал о реализации проекта "Шахматы в школе" в регионе. На сегодняшний день проект охватывает 316 школ в 63 муниципалитетах. В нем участвуют 8 Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и 23 детских сада. В рамках проекта проходят олимпиады и соревнования, создано 11 сельских школьных шахматных клубов, 5 филиалов краевого шахматного клуба. Кроме этого, на средства грантов и попечителей открыто 16 детских сельских шахматных клубов. Спикер напомнил, что в 2024 году в Тальменском районе открылся первый в России детский оздоровительный лагерь для шахматистов.

"Мы понимаем, что не все станут шахматистами, но хотя бы два года каждому ребенку рекомендуем изучать шахматы для его дальнейшего системного развития", — объяснил Артем Поломошнов.

Также эксперты обсудили нехватку педагогов в школах. На это обратила внимание доцент Алтайского государственного педагогического университета Раиса Лобастова. При этом в вузе созданы условия для подготовки компетентных педагогов. Преподавать шахматы здесь обучают студентов профилей подготовки "Начальное образование" и "Дополнительное образование". Университет реализует для них программу "Методика преподавания шахмат в начальной школе", а также организует шахматные турниры и мастер-классы.

Спикеры и участники конференции были награждены дипломами, сертификатами, специальной литературой и флеш-картами с символикой проекта "Шахматы в школах".