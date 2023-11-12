Наркомагазин обещает выплатить россиянину полмиллиона за моральный ущерб
Мужчина нашел сверток с наркотиками, сдал в полицию, а после стал получать угрозы
12 ноября 2023, 13:15, ИА Амител
Наркомагазин, который угрожал арендодателю из Первоуральска, предложил компенсацию в полмиллиона рублей. Об этом сообщает ura.ru.
Мужчина нашел партию наркотиков в доме и сдал все в полицию. После этого ему и его семье стали поступать угрозы, среди которых была свиная голова с прибитой к ней фотографией, гроб у дверей и т.д. Также в некоторых чатах писали, что за голову первоуральца дадут награду в миллион рублей.
Когда об угрозах стало известно, представители наркомагазина пообещали выплатить семье полмиллиона в качестве компенсации за моральный ущерб. Мужчина за деньгами не пошел, предполагает, что это уловка.
14:11:59 12-11-2023
Почему полиция не реагирует?
15:31:26 12-11-2023
А что за наркомагазины в РФ? :-) Это что, официально разрешено уже? Почему у нас, как в Южной Америке наркодельцы угрожают гражданам? Шлют им гробы, свиные головы? Где наша бравая полиция? или кто там занимается наркобаронами?
07:33:22 13-11-2023
Мужчина за деньгами не пошел ---- а перекидывать на счет они не умеют
10:05:44 13-11-2023
Очевидная подстава, придёт его там просто замочат. Могли бы перевести деньги, раз они такие опасные.