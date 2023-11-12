Наркомагазин обещает выплатить россиянину полмиллиона за моральный ущерб

Мужчина нашел сверток с наркотиками, сдал в полицию, а после стал получать угрозы

12 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Наркомагазин, который угрожал арендодателю из Первоуральска, предложил компенсацию в полмиллиона рублей. Об этом сообщает ura.ru.

Мужчина нашел партию наркотиков в доме и сдал все в полицию. После этого ему и его семье стали поступать угрозы, среди которых была свиная голова с прибитой к ней фотографией, гроб у дверей и т.д. Также в некоторых чатах писали, что за голову первоуральца дадут награду в миллион рублей.

Когда об угрозах стало известно, представители наркомагазина пообещали выплатить семье полмиллиона в качестве компенсации за моральный ущерб. Мужчина за деньгами не пошел, предполагает, что это уловка.