Уже 226 заявок поступило в «Народный знак качества 2022»

Лучший фитнес-клуб, лучший автосалон, лучший ресторан — жители Алтайского края подали уже более двух сотен заявок на премию «Народный знак качества 2022», объявленную порталом amic.ru и радиостанцией Business FM.

Так, в номинации «Фитнес-клуб года» за первый день мы получили 39 заявок, «Автосалон года» — 30, «Ресторан года» — 27. Заявки поступают и в других номинациях: «Отдых и ТРЦ», «Образование», «Красота и здоровье», «Производители», «Связь», «Строительство». Кроме того, Business FM вместе с экспертами будет выбирать «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года», а amic.ru определит «Newsmaker года».

Масштабная премия стартовала 5 сентября. Её суть в том, что именно люди выбирают лучшие компании региона. Причём по любым критериям. Главное основание номинировать организацию — считать её лучшей в чём-либо. Даже если вы там работаете.

Один человек в одной номинации может заявить только одну компанию, но при этом в каждой номинации. Больше заявок — выше конкуренция. А выше конкуренция — качественнее отбор. Давайте вместе определим ресторан, ТРЦ, завод, строительную компанию, которые достойны почётного звания «Народный знак качества 2022».

Мы собираем ваши заявки до 9 октября. Затем сформируем шорт-лист по числу номинаций. И вы снова будете голосовать уже за финалистов.

Остались вопросы? Вам сюда: народныйзнаккачества.рф.

Готовы проголосовать? Вам сюда.

В проведении премии нам помогают наши партнёры. Среди них:

«Росводоканал Барнаул» — официальный партнёр проекта. Входит в состав группы компаний «Росводоканал» — национального оператора ЖКХ и лидера в сфере водоснабжения и водоотведения. И обеспечивает доступ к чистой воде для 667 тыс. жителей столицы Алтайского края и пригорода.

ТМ «Алом» от БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика — официальный партнёр проекта. Долговечная, прочная, красивая и стильная вибропрессованная тротуарная плитка «Алом» украшает как уютные приусадебные участки частных домов, так и огромные общественные пространства Барнаула, Новосибирска, Кемерова и других сибирских городов уже более 20 лет. Большой ассортимент цветов и форм тротуарной плитки, интересные коллекции для уникального мощения пространств.

ООО «Траст-2»