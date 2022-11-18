Большая ответственность. За что алтайским компаниям дали «Народный знак качества»

23 компании Алтайского края стали финалистами премии «Народный знак качества». Те, кого выбрали именно жители Алтайского края в масштабном голосовании. 16 ноября все они получили фирменные статуэтки проекта и звание самых-самых народных. И поделились секретом своего успеха.

Главное, что это люди выбирали

Финалисты поблагодарили организаторов премии за возможность стать частью этого масштабного народного проекта. И, конечно, голосовавших жителей региона.

«Спасибо всем, кто выбирает наши рестораны. Для нас самое главное — признание гостей, и мы безумно счастливы, что они уходят от нас довольными», — сказала со сцены директор ресторанов Damiani (победитель в номинации «Ресторан года») и «Иероглиф» Наталья Соколова.

Маркетолог клиники микрохирургии глаза «Евростиль» Юлиана Бердникова (номинация «Рекламодатель года») также сказала спасибо клиентам:

«Было приятной неожиданностью получить эту премию, будем стараться и дальше. Нам важно, что нас знают и поддерживают пациенты клиники и оптики».

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Секрет успеха победителя в номинации «Турфирма года» — туристического агентства YETI — в доброте, любви и эмоциях, подчеркнули его руководители, Елена и Виталий Пятковы.

«У нас семейный бизнес и, возможно, это и позволило создать сервис теплоты, которая привлекает туристов, и победить в народном голосовании», — отметил Виталий Пятков.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Премия — доказательство популярности

Раз люди выбрали двадцатку лучших более чем из шести сотен претендентов, значит, на самом деле любят эти компании, уверены победители. С этим сложно не согласиться. И участие в проекте для бизнеса, и само голосование для людей было бесплатным. Тем ценен каждый лайк. Причём не только для победителей, но и для всех участников.

«Народная любовь сама по себе не приходит. Её надо заслужить и завоевать», — напутствовал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Представители компании-победителя — магазина низких цен «Светофор» — взяли сразу две статуэтки: «Торговая сеть года» и «Народная любовь» (как участник премии, набравший максимальное количество голосов).

И именно благодаря народной любви, уверены представители сети.

«Мы ещё раз доказали, что мы популярны. И нам очень важно, что выбирали люди, а не эксперты», — рассказала директор торговой сети по СФО Нели Куртукова. Кстати, у «Светофора» в Алтайском крае и Республике Алтай уже 59 магазинов.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Большая ответственность

Многие топ-менеджеры, получая статуэтку, говорили одну ключевую мысль: премия — это не только оценка уже проделанной работы, это высокая планка и на будущее. Компании, удостоенные этого звания, просто обязаны оправдать возложенное на них доверие.

«Получить премию — не просто очень приятно, это ещё и большая ответственность. Мы благодарим клиентов, партнёров, сотрудников и жителей Алтайского края за поддержку. Мы и дальше будем становиться лучше и мобильнее», — сказала межрегиональный директор по В2С Сибири ЭР-Телеком Холдинг («Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») Ирина Пасютина (компания стала лидером в номинации «Телекоммуникационная компания года»).

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ректор алтайского медицинского университета (вуз взял премию «Университет года») Ирина Шереметьева пообещала, что медуниверситет будет гордо нести звание лучшего вуза региона и дальше готовить высокопрофессиональные и такие нужные медицинские кадры. А директор департамента инновационного развития ООО ЦСБ «Алтайские закрома» (финалист в номинации «Производитель продуктов питания года») Роман Терновой — что компания продолжит производить высококачественные экологичные продукты, внедряя современные технологии, но при этом сохраняя традиции.

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И важная роль

Компании-победители просто обязаны работать не только для себя, но и ради людей.

«Как санаторий мы знаем, что нужно жителям Алтайского края. Конечно, это здоровье. И мы работаем, чтобы помогать его сохранять», — рассказал генеральный директор санатория «Сосновый бор» (село Зудилово, победитель в номинации «Курорт / санаторий года») Николай Ушаков.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А генеральный директор «Магис Спорт» Владимир Гордейчик пожелал всем жителям уделять своему здоровью хотя бы час в день, чтобы «жить, а не выживать», ибо «только счастливые и здоровые люди будут делать нашу страну лучше». И «Магис» помогает делать людей счастливыми и здоровыми.

Побольше бы таких мероприятий

Церемония — не просто раздача статуэток, но и отличный повод пообщаться. А общаться было кому: на мероприятие пришли ведущие предприниматели региона, чиновники краевого правительства, представители бизнес-сообществ, общественники. Получилась настоящая бизнес-тусовка.

«Обычно мы встречаемся в рабочем режиме, как белки в колесе крутимся, а на таких мероприятиях можно пообщаться в неформальной обстановке, по хорошему поводу, а хороших поводов для встреч в последнее время становится всё меньше и меньше. Подобные мероприятия надо проводить чаще, чтобы можно было посмотреть в глаза бизнесменам, формирующим экономический фундамент города и края», — сказал генеральный директор ЖБИ Сибири (партнёр премии) Кирилл Овсяников.

О том же говорит и ещё один партнёр премии — собственник «Логовской сыроварни» Антон Жданов (какими же вкусными сырами он угощал гостей церемонии):

«Очень интересное мероприятие, такая культурная бизнес-тусовка. И отличная среда для знакомств. Нам нужно развивать бизнес-сообщество, в том числе и для того, чтобы поддержать боевой дух наших предпринимателей, стимулировать и поощрять их стремление развиваться, становиться лучше».

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Руководитель обособленного подразделения компании «Металл Профиль» (победитель в номинации «Производитель промышленных товаров года») Светлана Шипулина отмечает ещё один важный момент — возможность пообщаться представителям крупного и малого бизнеса, да и в принципе познакомиться.

«За всеми победами стоят люди, а когда люди общаются — происходит синергия, рождаются классные проекты», — подчеркнула Шипулина.

В числе победителей также магазин стройматериалов «Знак», строительная компания «2 Этажа», салон красоты «Центр европейской косметологии», стоматология «Кариб-плюс», автосервис Avtoformula, ТРЦ Galaxy, образовательный центр AaPPLE, медицинская клиника «Здоровое поколение», Барнаульский завод механических прессов, банк ВТБ, компании «Энтерра Софт» и «Сибирский хвост». Все они получат право использовать логотип проекта в своих маркетинговых, рекламных и других целях, связанных с продвижением. Вот такая бесплатная, народная реклама.

Партнёрами проекта выступили «Росводоканал Барнаул», ТМ «Алом» от БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика, Группа компаний «Алгоритм», «Дом.ру Бизнес», ТМ «Сибирский продукт» производственной компании «Дар Алтая», «Альбион-Моторс», Velaner, «АлтайНефтеРесурс», «Металл Профиль». И генеральный партнёр проекта — магазины низких цен «Светофор».

