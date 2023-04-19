Евтихий – святой мученик и один из 70 младших апостолов, живший в I веке нашей эры. Однажды он услышал рассказы о Спасителе, заинтересовался христианской верой, оставил родных и уехал искать наставника, который передал бы ему таинства учения Иисуса. Искания привели его к апостолу Иоанну Богослову: он стал учителем Евтихия.

Евтихий познал все заповеди сына Господа, разыскал апостола Павла и вместе с ним отправился по странам проповедовать христианство.

По поверью, Евтихий не единожды смог избежать казни. Его пытались заморить голодом в темнице и сжечь на костре. Но он чудом спасался.

Но умер святой всё равно не своей смертью. В начале II века его закололи мечом за распространение еретических убеждений.