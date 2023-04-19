Народные приметы на Евтихия Тихого. Что можно и нельзя делать 19 апреля
Сегодня принято гадать на личную жизнь и урожай хлеба
19 апреля 2023, 06:28, Анастасия Бичакова
В народе 19 апреля отмечают День Евтихия Тихого. В этот праздник наши предки наблюдали за погодой и пытались угадать, каким будет урожай хлеба.
Но это не все традиции. Что ещё можно и нельзя делать на Евтихия Тихого – читайте на amic.ru.
Кто такой Евтихий Тихий?
Евтихий – святой мученик и один из 70 младших апостолов, живший в I веке нашей эры. Однажды он услышал рассказы о Спасителе, заинтересовался христианской верой, оставил родных и уехал искать наставника, который передал бы ему таинства учения Иисуса. Искания привели его к апостолу Иоанну Богослову: он стал учителем Евтихия.
Евтихий познал все заповеди сына Господа, разыскал апостола Павла и вместе с ним отправился по странам проповедовать христианство.
По поверью, Евтихий не единожды смог избежать казни. Его пытались заморить голодом в темнице и сжечь на костре. Но он чудом спасался.
Но умер святой всё равно не своей смертью. В начале II века его закололи мечом за распространение еретических убеждений.
А почему Евтихий – Тихий?
Какие традиции есть на Евтихия Тихого?
На Евтихия Тихого славяне внимательно следили за погодой. Считалось, что это помогает предугадать, каким будет урожай зерна.
Наши предки приговаривали: "Если Евтихий тихий – к урожаю ранних хлебов, а когда Ерёма ветром бьёт – колос собьет", "Ерёма Пролётный ярится, ветром грозится – яровые сеять не годится, семян не соберёшь".
Кроме того, люди отдавали дань уважения яблоне: поклонялись ей, подпирали ветки и красили ствол для защиты от насекомых.
Незамужние девушки 19 апреля гадали на личную жизнь: искали в саду яблоневый цвет и несли его к церкви. Считалось, что замуж по любви выйдет та, которая успела к храму первой, а остальных ждёт сватовство.
Что нельзя делать на Евтихия Тихого?
На Евтихия Тихого нельзя ссориться, обижаться и ругаться. Считается, что это может навредить отношениям с людьми и нарушить душевную гармонию человека.
- Туман на Евтихия – значит, до конца апреля будет сухо.
- Весь день дует ветер – к плохому урожаю.
- Яркое солнце 19 апреля – жди морозов.
- Умыть скотину и домашних животных талой водой – животные не будут болеть весь год.
07:56:25 19-04-2023
Народные приметы перестали работать уже лет 10.