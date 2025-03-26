"Наша позиция проста". Лавров высказался о переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Министр иностранных дел России также прокомментировал урегулирование конфликта на Украине и перспективы Черноморской инициативы

26 марта 2025, 07:10, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд заявлений о переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде, перспективах Черноморской инициативы и урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Первый канал.

Переговоры в Эр-Рияде

Москва и Вашингтон обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море.

Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме.

Москва попросила Вашингтон, чтобы в ней не было двусмысленностей.

Киеву нельзя верить на слово насчет возобновления Черноморской инициативы.

"Наша позиция проста. На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому. – Прим. ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки", – подчеркнул Лавров.

Меморандум между РФ и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать.

Генсек организации Антониу Гутерреш и его представители постоянно контактируют с Москвой и пытаются помочь.

Урегулирование конфликта на Украине

США понимают, что только они могут добиться от Киева прекращения ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только после прямого приказа Зеленскому из США.

В мирном процессе Москве нужны четкие гарантии и механизмы.

Агрессивная политика Европы

Без западной помощи Украина давно бы потерпела поражение: Лондон и Париж лидируют в "накачке" Киева оружием.

В вопросе урегулирования украинского конфликта Европа прямо противоречит позиции США.

Те, кто желают послать миротворцев на Украину, – политически несостоятельные мечтатели.

У Европы есть огромное количество проблем в социальной сфере и экономике.

Администрация Джо Байдена "спустила с крючка" и отправила ее воевать с Россией:

"Наверное, этим отчасти объясняется, что они с таким пылом-жаром требуют не сдавать Украину, требуют вооружать Украину, требуют даже не заикаться о том, что Украина не должна вступать в НАТО и Евросоюз", – сказал глава российского МИД.

Напомним, ранее Кремль обнародовал итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде 24 марта. Согласно заявлению, стороны согласились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Также США выразили готовность содействовать восстановлению доступа российского экспорта продовольствия и удобрений на мировой рынок. При этом первые два пункта вступят в силу только после снятия ряда санкций. Кроме того, РФ и США согласовали перечень российских и украинских энергообъектов, попадающих под 30-дневный мораторий на удары.

К таким объектам относятся:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

30-дневный мораторий действует с 18 марта 2025 года и может быть продлен по взаимной договоренности. Но если одна из сторон нарушит условия временного прекращения огня, другая сторона тоже может отказаться от их соблюдения.