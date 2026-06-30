Насколько жарко будет в ближайшие дни в Алтайском крае? Прогноз

В регионе действует штормовое предупреждение

30 июня 2026, 15:47, ИА Амител

Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Синоптики сделали прогноз погоды в Алтайском крае и Барнауле на ближайшие дни, сообщает пресс-служба мэрии города.

Алтайский край

Ночью преобладающая температура — от +14 до +22 градусов. Днем в среднем будет от +28 до +34 градусов, местами ожидается жара до +38 градусов. После 10 июля ожидается ослабление жары. В отдельные дни до этого числа возможны кратковременные дожди и грозы.

Барнаул