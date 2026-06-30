Насколько жарко будет в ближайшие дни в Алтайском крае? Прогноз
В регионе действует штормовое предупреждение
30 июня 2026, 15:47, ИА Амител
Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru
Синоптики сделали прогноз погоды в Алтайском крае и Барнауле на ближайшие дни, сообщает пресс-служба мэрии города.
Алтайский край
Ночью преобладающая температура — от +14 до +22 градусов. Днем в среднем будет от +28 до +34 градусов, местами ожидается жара до +38 градусов. После 10 июля ожидается ослабление жары. В отдельные дни до этого числа возможны кратковременные дожди и грозы.
Барнаул
- 1 июля: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго‑западный: ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. Температура: ночью от +14 до +16 градусов, днем от +30 до +32 градусов.
- 2 июля: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго‑восточный: ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. Температура: ночью от +15 до +17 градусов, днем от +31 до +33 градусов.
- 3 июля: переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, в конце дня — кратковременный дождь, гроза. Ветер юго‑западный: ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. Температура: ночью от +18 до +20 градусов, днем от +33 до +35 градусов.
17:20:36 30-06-2026
лето! Засуха вообще-то.