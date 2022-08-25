Стало известно, когда Apple представит новые iPhone
Презентация состоится уже скоро
25 августа 2022, 07:50, Никита Черников
Apple раскрыла дату первой в этом году осенней презентации. Она состоится 7 сентября в 20:00 мск.
Ожидается, что на мероприятии покажут iPhone 14 и 14 Pro, а также три модели Apple Watch и, вероятно, другие гаджеты.
Посмотреть презентацию можно будет на сайте компании и на YouTube.
Ранее на этой неделе Apple удалила аналоги Сбера и ВТБ в App Store. В то же время в магазине приложений появилась замена программы Альфа-Банка под названием «Деньги пришли».
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