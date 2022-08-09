В июле 2022 года зафиксировали самый короткий день в истории Земли

В июле 2022 года специалисты зафиксировали самый короткий день в истории. За всё время наблюдений самым коротким днём стало 29 июля.

Специалисты утверждают, что с 2016 года планета Земля стала вращаться быстрее. Это может быть связано с колебаниями, вызывают которые, по предварительной версии, приливы и отливы.

При этом отмечается, что, несмотря на то, что дни на Земле становятся короче, говорить о необходимости способа изменения времени пока рано.

При этом если такая тенденция сохранится, то систему измерения времени нужно будет менять, отмечает газета Daily.