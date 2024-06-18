"Навис призрак России". Почему "мирный саммит" по Украине пошел не по плану?

Эксперты оценили результаты конференции в Швейцарии и странные заявления политиков

18 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com

Планировавшийся с большим размахом "саммит мира" в отеле "Бюргеншток" швейцарского кантона Нидвальден, несмотря на внушительное вроде бы представительство (91 страна), он завершился далеко не на той ноте, которую ожидали услышать в финале исполнители и устроители. Более того, на форуме прозвучал ряд неоднозначных заявлений от ведущих политиков мира, а его главные интересанты высказали свои сомнения в продуктивности мероприятия. Почему форум не привел к ожидаемым результатам, о причине неловких ситуаций в ходе его проведения и возможных последствиях – об этом и не только размышлял журналист amic.ru Андрей Магас.

Путин сыграл на опережение

Формально целями "мирной конференции" в Швейцарии была организация дискуссии о "всеобъемлющем, справедливом и прочном мире для Украины" в контексте международного права и устава ООН, а также разработка планов по достижению мира. Теоретически для этого требуется участие всех конфликтующих сторон, однако российская сторона на саммит приглашения не получила. Более того, главные участники, прежде всего глава Украины Владимир Зеленский, рассчитывали свести дело к обсуждению т. н. "формулы мира" и демонстрации ее поддержки мировым сообществом.

Однако ключевые положения этой "формулы", в частности возврат Украины в границы 1991 года и требование вывода российских войск, не были включены в итоговый документ. Более того, в Москве, видимо, предполагали такой поворот в работе швейцарской конференции и предприняли упреждающий ход.

14 июня, выступая в МИД РФ, президент Владимир Путин представил российский план мирного урегулирования конфликта. Он заявил, что Москва готова "хоть завтра" приступить к переговорам с Киевом. Однако для этого украинская сторона должна вывести войска с территории регионов, вошедших недавно в состав России, а также гарантировать нейтральный, внеблоковый безъядерный статус своего государства, ее демилитаризацию и денацификацию.

По словам Путина, "с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году". Теперь ситуация изменилась, поэтому "должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии: статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации".

"В дальнейшем все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России", – заявил президент РФ.

Путин напомнил, что в 2022 году Россия вполне допускала суверенитет Украины над Запорожской и Херсонской областями при условии обеспечения сухопутного коридора в Крым (его вхождение в состав РФ обсуждению не подлежало).

Москва предлагает компромисс

Речь российского лидера накануне швейцарской двухдневки привела к тому, что "над мирным саммитом навис призрак России" – именно так озаглавило свой материал издание Politico.

О влиянии инициативы Путина на работу конференции указал и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Провал конференции назревал давно, поскольку морочить голову мировым лидерам бессмысленным и бесперспективным так называемым "мирным планом Зеленского" уже невозможно. Безусловно, выдвижение реальных и компромиссных предложений, в отличие от ультимативных украинских, со стороны нашего президента подтолкнуло многие процессы, происходившие вокруг самой идеи проведения такого рода форумов", – сообщил он amic.ru.

Жарихин указал, что на саммите звучали заявления не только от представителей стран "другого мира", но и Запада, что без привлечения России дальнейшее обсуждение просто не имеет смысл.

"Соответствующее положение организаторы были вынуждены включить в итоговую декларацию конференции. Поэтому выступление президента России и прозвучавшие в нем инициативы прозвучали вовремя, они оказали воздействие на происходившее в Швейцарии в те дни и могут стать основой для переговоров в возможном будущем мирном процессе", – полагает эксперт.

"Отказники" и "уклонисты"

Выступление Путина, а также предпринятые Россией политические и дипломатические усилия принесли свои результаты. Ряд мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Инасиу Лулу да Силву и других, решили отказаться от поездки в Швейцарию. Вместо Джозефа Байдена прибыла вице-президент Камала Харрис, но она откланялась досрочно, как и японский премьер Фумио Кисида, германский канцлер Олаф Шольц.

Дальше – больше. Не все участники согласились подписывать даже приглаженный текст коммюнике – среди "отказников" Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Мексика, Бразилия, Таиланд, Бахрейн, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Словакия, Армения. Нашли повод уклониться от подписания и Ватикан с Швейцарией.

Не обошлось без конфуза даже после публикации коммюнике – свои подписи под ним отозвали Иордания с Ираком. Поначалу на презентации документа эти государства были среди тех, кто поддержал декларацию, однако после обновления перечня они были удалены без объяснения причин.

Все это дало повод американскому агентству Bloomberg написать, что "швейцарский саммит украинского президента, собравший более 100 стран и организаций, потерпел неудачу", поскольку "увеличить свою международную поддержку Киеву не удалось". "Индия, Бразилия и ЮАР хотя прислали своих делегатов, но не стали подписывать итоговую декларацию. Китай заранее дал понять, что участвовать в нем не намерен", – говорится в публикации агентства.

Как украинские СМИ подставили премьера Италии

Ряд выступлений политиков на форуме явно озадачил широкую публику. Так, президент страны Суоми Александр Стубб заявил, что "Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны". "Мы потеряли десять процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец", – сказал он, умолчав, правда, что его государство в тот период было союзником гитлеровской Германии.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев согласился с тем, что заявления Стубба на саммите являются знаковыми.

"Но я бы обратил внимание не на его исторические спекуляции, в которых не было ничего нового, а на призывы к Китаю надавить на Россию. Они хорошо демонстрируют представления западных элит о российско-китайских отношениях. Эти элиты уверены, что Китай играет ту же роль для России, что и США для Западной Европы", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Также эксперт обратил внимание на выступления австрийского и польского лидеров:

"Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что без глобального Юга заставить Россию "одуматься" не получится. Эту формулировку можно назвать новой. Но всех превзошел, естественно, президент Польши Дуда, призвавший разделить Россию на 200 частей. Мне непонятно, почему после такого у нас в Варшаве еще остался посол".В масс-медиа активно обсуждалось выступление премьера Италии Мелони, якобы выступившей с грозной речью в адрес РФ. "Защищать Украину – значит, что все международное сообщество должно сплотиться и защитить ее. Если Россия не согласится с этим, мы заставим ее капитулировать", – эти слова в переводе украинской стороны разнесли по миру многие СМИ. Однако позднее выяснилось, что ничего подобного итальянский лидер не произносила, а ее слова попросту переврали. На самом деле Мелони сказала следующее: "Защищать Украину – значит защищать систему, основанную на правилах. Если Украина не сможет рассчитывать на нашу поддержку и вынуждена будет сдаться, нам незачем тут собираться и обсуждать переговоры".

Глобальный Юг уломать себя не дал

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметился язвительным постом в своем телеграм-канале – впрочем, было странно, если бы Дмитрий Анатольевич этого не сделал. "Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников "форума мира" не знает, что он там делает и в чем его роль", – написал бывший президент РФ.

Агентство France 24 посчитало, что мероприятие было "больше похоже на саммит по поддержке Украины". "Приоритетом для украинцев было привлечение к участию как можно большего числа стран Глобального Юга и хоть какое-то участие Китая. Но Китай не принимает участия. Хотя швейцарская сторона и заявляет, что у них более 92 делегаций, и половина из них, по крайней мере, представлена на уровне глав государств или глав правительств, крупные страны глобального Юга, такие как Индонезия и Индия, не представлены", – говорится в материале агентства.

Вадим Трухачев также убежден, что целью мероприятия было уговорить глобальный Юг присоединиться к давлению на Россию:

"Но большинство выступлений его представителей как раз сводилось к тому, что без России обсуждать вопросы урегулирования на Украине нельзя. И по этой причине мероприятие цели не достигло", – сделал вывод политолог.

Впрочем, украинскую сторону, похоже, неудача не смутила и она уже обещала проведение подобной конференции в недалеком будущем. Владимир Жарихин сомневается в реалистичности этого замысла:

"Подобный информационно-пропагандистский повод себя уже исчерпал, представители Запада это почувствовали. Недаром не приехал Байден, раньше уехали Шольц и Харрис. Была идея консолидировать страны "другого мира" и Запада вокруг ситуации на Украине и продемонстрировать доминирование США и западного мира в международной повестке. Но в результате саммит наглядно продемонстрировал углубляющийся раскол между "другим миром", Глобальным Югом и Западом", – подытожил собеседник.