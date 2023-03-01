НОВОСТИЭкономика

Назван размер МРОТ с 1 января 2024 года

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда

01 марта 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

МРОТ на 2024 год вырастет в совокупном объёме на 17% и составит 19 242 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минтруда РФ Антона Котякова.

"С 1 января 2024 года МРОТ вырастет ещё плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум", – подчеркнул министр на заседании комитета ГД по труду.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию порекомендовал увеличить МРОТ.

Ранее Минтруд предложил с 1 апреля провести индексацию социальных пенсий на 3,3%.

Комментарии 2

  • С 01 января 2024 года ждем повышения цен примерно на 25%, а может и больше
    01 марта, Гость   Ответить
  • 250 баксов на 30 дней = 8,3 бакса в день. нищета по классификации ООН. а пол-края живут на эти деньги...
    01 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров