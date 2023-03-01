Назван размер МРОТ с 1 января 2024 года

МРОТ на 2024 год вырастет в совокупном объёме на 17% и составит 19 242 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минтруда РФ Антона Котякова.

"С 1 января 2024 года МРОТ вырастет ещё плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум", – подчеркнул министр на заседании комитета ГД по труду.