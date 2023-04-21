Назван самый обедневший за 2022 год миллиардер из России

За прошлый год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes

21 апреля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

Самым обедневшим долларовым миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров – его состояние уменьшилось на 3,6 млрд, сообщает Forbes.

"В общей сложности за год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они потеряли 8,5 млрд долларов", – отмечает издание.

Состояние Дурова уменьшилось за год на 3,6 млрд и в 2023 году составило 11,5 млрд долларов.

На втором месте по потерям инвестор Леонид Богуславский, капитал которого за год сократился на 1,1 млрд и составил 3,6 млрд долларов.

Братья Дмитрий и Игорь Бухманы, основатели компании-разработчика игр Playrix, имеют по 7 млрд долларов. Каждый потерял по 1,1 млрд.