Назван самый обедневший за 2022 год миллиардер из России
За прошлый год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes
21 апреля 2023, 14:50, ИА Амител
Самым обедневшим долларовым миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров – его состояние уменьшилось на 3,6 млрд, сообщает Forbes.
"В общей сложности за год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они потеряли 8,5 млрд долларов", – отмечает издание.
Состояние Дурова уменьшилось за год на 3,6 млрд и в 2023 году составило 11,5 млрд долларов.
На втором месте по потерям инвестор Леонид Богуславский, капитал которого за год сократился на 1,1 млрд и составил 3,6 млрд долларов.
Братья Дмитрий и Игорь Бухманы, основатели компании-разработчика игр Playrix, имеют по 7 млрд долларов. Каждый потерял по 1,1 млрд.
15:01:02 21-04-2023
И не надо тут рисовать сказочную жизнь, это не заработанное, а накопленное невыплаченное работникам!
16:54:26 21-04-2023
гость (15:01:02 21-04-2023) И не надо тут рисовать сказочную жизнь, это не заработанное... Заработанное потом и кровью в виртуальном мире )
17:22:49 21-04-2023
Гость (16:54:26 21-04-2023) Заработанное потом и кровью в виртуальном мире )... Виртуальным потом и кровью. Не стоит переживать, там еще несколько жизней есть найдется)
15:21:17 21-04-2023
Бедные((, надо скинуться
16:32:39 21-04-2023
Приближенные не пострадали, наверное ещё и приумножили свой капитал.
17:29:56 21-04-2023
Как бы мне так обеднеть.
21:02:59 21-04-2023
Надо Павлу сосисок пачечку из Пятерочки отправить