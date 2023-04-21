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Назван самый обедневший за 2022 год миллиардер из России

За прошлый год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes

21 апреля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"
Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

Самым обедневшим долларовым миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров – его состояние уменьшилось на 3,6 млрд, сообщает Forbes.

"В общей сложности за год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они потеряли 8,5 млрд долларов", – отмечает издание.

Состояние Дурова уменьшилось за год на 3,6 млрд и в 2023 году составило 11,5 млрд долларов.

На втором месте по потерям инвестор Леонид Богуславский, капитал которого за год сократился на 1,1 млрд и составил 3,6 млрд долларов.

Братья Дмитрий и Игорь Бухманы, основатели компании-разработчика игр Playrix, имеют по 7 млрд долларов. Каждый потерял по 1,1 млрд.

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Комментарии 7

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гость

15:01:02 21-04-2023

И не надо тут рисовать сказочную жизнь, это не заработанное, а накопленное невыплаченное работникам!

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Гость

16:54:26 21-04-2023

гость (15:01:02 21-04-2023) И не надо тут рисовать сказочную жизнь, это не заработанное... Заработанное потом и кровью в виртуальном мире )

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Элен без ребят

17:22:49 21-04-2023

Гость (16:54:26 21-04-2023) Заработанное потом и кровью в виртуальном мире )... Виртуальным потом и кровью. Не стоит переживать, там еще несколько жизней есть найдется)

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Гость

15:21:17 21-04-2023

Бедные((, надо скинуться

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Гость

16:32:39 21-04-2023

Приближенные не пострадали, наверное ещё и приумножили свой капитал.

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Гость

17:29:56 21-04-2023

Как бы мне так обеднеть.

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Гость

21:02:59 21-04-2023

Надо Павлу сосисок пачечку из Пятерочки отправить

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