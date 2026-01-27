Назван самый популярный глагол в русском языке

НОВОСТИОбщество

Им стало заимствование

27 января 2026, 22:30, ИА Амител

Учебник, книги, обучение/Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Учебник, книги, обучение/Сгенерировано Midjourney / amic.ru

За последние несколько лет глагол "чилить" приобрел наибольшую популярность у жителей России. Об этом сообщила Ирина Краева, ректор Московского государственного лингвистического университета, в беседе с ТАСС.

В категории прилагательных наиболее употребительным стало слово "токсичный", а среди имен существительных выделяются "вайб" и "глазурь". Последнее особенно распространено в социальных сетях, где его применяют в контексте обсуждения гламурной тематики.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

22:35:12 27-01-2026

"За последние несколько лет глагол "чилить" приобрел наибольшую популярность"============ Впервые слышу эту гадость.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

22:41:27 27-01-2026

Неужели всё так плохо...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

22:41:49 27-01-2026

Про "чилить" слышал. Даже вроде про Джигана слышал. Но самый популярный???? Глагол иду 100-% популярней, матерные синонимы упускаем, токсичный вайп, глазурь. Ну не знаю. Я жене чаще говорю красивая, вайип и глазурь - не знаю что.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

22:43:00 27-01-2026

Glaze переводится как «глазурь» или «глазировать» и используется в переносном значении. На молодежном сленге это слово означает «чрезмерно восхищаться и льстить, зачастую без повода». Составители Collins’ Word of the Year 2025 отмечают, что фраза «Stop glazing» стала зумерским мемом — «способом осадить льстецов и напомнить, что ценится настоящее, а не показное восхищение».

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:01:19 28-01-2026

Вряд-ли эти слова являются популярными, это молодежный сленг, а молодежи у нас меньше чем старшего поколения.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:08:47 28-01-2026

ни одно из этих слов ни разу не использовал, даже в контексте
от слова "чилить" меня на изнанку выворачивает,
может, это ущербная подборка для поколения Дом2?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:17 28-01-2026

Кому-то следует прекратить принимать препараты…🤨

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:51 28-01-2026

самое популярное "дай!"

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:55 28-01-2026

Гость (08:30:51 28-01-2026) самое популярное "дай!"...
А не "иди"?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:49 28-01-2026

самый популярный глагол, отвечает на вопрос, что делать? Е.....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:43 28-01-2026

Словарь на древнерусский:
имбовый — богатырский
заагриться — взбелениться
задонатить — позолотить
краш — зазноба
кринж — срамота
няшно — любо, лепо
овер 9000 — несметный
плюс вайб — благостный дух
треш — скверна
флексить — похваляться
форсить — проповѣдать, продвигать
чекнуть — узреть
чилить - покоиться
шипперить — сватать
эпично — былинно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

12:10:10 28-01-2026

Да ладно!!!! Можно сделать вывод, что Ирина Краева, ректор Московского государственного лингвистического университета, очень плохо знает разговорный русский язык! Я тут в компании электриков сидел, так вот "чилить" ни разу не прозвучало!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:06 28-01-2026

мне казалось, что это глагол "идти" , в основном повелительного наклонения (в разных его склонениях и синонимах)

  1 Нравится
Ответить
