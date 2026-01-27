Назван самый популярный глагол в русском языке
Им стало заимствование
27 января 2026, 22:30, ИА Амител
Учебник, книги, обучение/Сгенерировано Midjourney / amic.ru
За последние несколько лет глагол "чилить" приобрел наибольшую популярность у жителей России. Об этом сообщила Ирина Краева, ректор Московского государственного лингвистического университета, в беседе с ТАСС.
В категории прилагательных наиболее употребительным стало слово "токсичный", а среди имен существительных выделяются "вайб" и "глазурь". Последнее особенно распространено в социальных сетях, где его применяют в контексте обсуждения гламурной тематики.
22:35:12 27-01-2026
"За последние несколько лет глагол "чилить" приобрел наибольшую популярность"============ Впервые слышу эту гадость.
22:41:27 27-01-2026
Неужели всё так плохо...
22:41:49 27-01-2026
Про "чилить" слышал. Даже вроде про Джигана слышал. Но самый популярный???? Глагол иду 100-% популярней, матерные синонимы упускаем, токсичный вайп, глазурь. Ну не знаю. Я жене чаще говорю красивая, вайип и глазурь - не знаю что.
22:43:00 27-01-2026
Glaze переводится как «глазурь» или «глазировать» и используется в переносном значении. На молодежном сленге это слово означает «чрезмерно восхищаться и льстить, зачастую без повода». Составители Collins’ Word of the Year 2025 отмечают, что фраза «Stop glazing» стала зумерским мемом — «способом осадить льстецов и напомнить, что ценится настоящее, а не показное восхищение».
00:01:19 28-01-2026
Вряд-ли эти слова являются популярными, это молодежный сленг, а молодежи у нас меньше чем старшего поколения.
00:08:47 28-01-2026
ни одно из этих слов ни разу не использовал, даже в контексте
от слова "чилить" меня на изнанку выворачивает,
может, это ущербная подборка для поколения Дом2?
07:56:17 28-01-2026
Кому-то следует прекратить принимать препараты…🤨
08:30:51 28-01-2026
самое популярное "дай!"
09:58:55 28-01-2026
Гость (08:30:51 28-01-2026) самое популярное "дай!"...
А не "иди"?
09:13:49 28-01-2026
самый популярный глагол, отвечает на вопрос, что делать? Е.....
09:36:43 28-01-2026
Словарь на древнерусский:
имбовый — богатырский
заагриться — взбелениться
задонатить — позолотить
краш — зазноба
кринж — срамота
няшно — любо, лепо
овер 9000 — несметный
плюс вайб — благостный дух
треш — скверна
флексить — похваляться
форсить — проповѣдать, продвигать
чекнуть — узреть
чилить - покоиться
шипперить — сватать
эпично — былинно
12:10:10 28-01-2026
Да ладно!!!! Можно сделать вывод, что Ирина Краева, ректор Московского государственного лингвистического университета, очень плохо знает разговорный русский язык! Я тут в компании электриков сидел, так вот "чилить" ни разу не прозвучало!
12:49:06 28-01-2026
мне казалось, что это глагол "идти" , в основном повелительного наклонения (в разных его склонениях и синонимах)