Назван самый популярный глагол в русском языке

Им стало заимствование

27 января 2026, 22:30, ИА Амител

Учебник, книги, обучение/Сгенерировано Midjourney / amic.ru

За последние несколько лет глагол "чилить" приобрел наибольшую популярность у жителей России. Об этом сообщила Ирина Краева, ректор Московского государственного лингвистического университета, в беседе с ТАСС.

В категории прилагательных наиболее употребительным стало слово "токсичный", а среди имен существительных выделяются "вайб" и "глазурь". Последнее особенно распространено в социальных сетях, где его применяют в контексте обсуждения гламурной тематики.