В сочинениях на ЕГЭ официально разрешили использовать слово "гойда"

Эксперты уверены, что слово можно применять в рассуждениях о мемах или особенностях русского языка

16 января 2026, 14:40, ИА Амител

Иван Охлобыстин и момент создания мема "Гойда!" / Фото: соцсети

Профессор Андрей Григорьев, временно исполняющий обязанности главы кафедры общего языкознания Института филологии МПГУ, рассказал ТАСС о допустимости использования слова "гойда" в рамках сочинений на ЕГЭ при условии соответствия контексту.

Всплеск популярности "гойды" произошел в 2022 году, когда известный актер Иван Охлобыстин употребил его в патриотической речи на митинге. Видеозаписи этого выступления быстро превратились в интернет-мемы.

Григорьев пояснил, что слово имеет два варианта написания – "гойда" и "гайда". В русском языке оно встречается в литературных текстах начиная с XIX столетия в качестве междометия, призывающего к немедленным действиям. Историк языка отметил, что "гойда" упоминается в записях иностранных путешественников о России и связывается с именем Ивана Грозного и его окружением как эмоциональное восклицание при одобрении расправы с предателями.

Ученый подчеркнул, что отсутствие данного слова в древнерусских документах ставит под вопрос его широкое употребление в Древней Руси. Вместе с тем более поздние источники подтверждают присутствие слова "гойда" в языках и диалектах различных славянских и балканских народов.