В сочинениях на ЕГЭ официально разрешили использовать слово "гойда"
Эксперты уверены, что слово можно применять в рассуждениях о мемах или особенностях русского языка
16 января 2026, 14:40, ИА Амител
Профессор Андрей Григорьев, временно исполняющий обязанности главы кафедры общего языкознания Института филологии МПГУ, рассказал ТАСС о допустимости использования слова "гойда" в рамках сочинений на ЕГЭ при условии соответствия контексту.
Всплеск популярности "гойды" произошел в 2022 году, когда известный актер Иван Охлобыстин употребил его в патриотической речи на митинге. Видеозаписи этого выступления быстро превратились в интернет-мемы.
Григорьев пояснил, что слово имеет два варианта написания – "гойда" и "гайда". В русском языке оно встречается в литературных текстах начиная с XIX столетия в качестве междометия, призывающего к немедленным действиям. Историк языка отметил, что "гойда" упоминается в записях иностранных путешественников о России и связывается с именем Ивана Грозного и его окружением как эмоциональное восклицание при одобрении расправы с предателями.
Ученый подчеркнул, что отсутствие данного слова в древнерусских документах ставит под вопрос его широкое употребление в Древней Руси. Вместе с тем более поздние источники подтверждают присутствие слова "гойда" в языках и диалектах различных славянских и балканских народов.
13:04:10 17-01-2026
- Ой, какая же это всё #@%&, какой смысл?!
- Тише, дядя Джуниор.
- Я больше не могу! (С) Corrado 'Junior' Soprano
15:34:08 17-01-2026
"Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли где дорога?» (с) Капитанская дочка
20:11:55 18-01-2026
Гость (15:34:08 17-01-2026) "Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый ч...
Исконно русское междометие опошлили, превратили в посмешище. Как и прекрасный голубой цвет. И не геи. А гомофобы.
19:17:14 17-01-2026
В Белоруссии применяли и применяют это слово до сих пор.
03:32:28 18-01-2026
слава
04:09:35 18-01-2026
Окак
13:36:48 18-01-2026
"Эйдэ" говорят татары, означает призыв "пошли"
17:58:57 18-01-2026
Дьяволопоклонники.
21:01:58 18-01-2026
Он орал "Гойда", чтобы не было смешно. Раскатистое "Ура" в исполнении Охлобыстина сильно напомнило бы рекламу Мирррррррамистина. Хотя смешно всё равно получилось)
13:48:41 20-01-2026
Гойда - это шигалевщина, из Достоевского.