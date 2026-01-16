НОВОСТИОбщество

В сочинениях на ЕГЭ официально разрешили использовать слово "гойда"

Эксперты уверены, что слово можно применять в рассуждениях о мемах или особенностях русского языка

16 января 2026, 14:40, ИА Амител

Иван Охлобыстин и момент создания мема "Гойда!" / Фото: соцсети
Иван Охлобыстин и момент создания мема "Гойда!" / Фото: соцсети

Профессор Андрей Григорьев, временно исполняющий обязанности главы кафедры общего языкознания Института филологии МПГУ, рассказал ТАСС о допустимости использования слова "гойда" в рамках сочинений на ЕГЭ при условии соответствия контексту.

Всплеск популярности "гойды" произошел в 2022 году, когда известный актер Иван Охлобыстин употребил его в патриотической речи на митинге. Видеозаписи этого выступления быстро превратились в интернет-мемы.

Григорьев пояснил, что слово имеет два варианта написания – "гойда" и "гайда". В русском языке оно встречается в литературных текстах начиная с XIX столетия в качестве междометия, призывающего к немедленным действиям. Историк языка отметил, что "гойда" упоминается в записях иностранных путешественников о России и связывается с именем Ивана Грозного и его окружением как эмоциональное восклицание при одобрении расправы с предателями.

Ученый подчеркнул, что отсутствие данного слова в древнерусских документах ставит под вопрос его широкое употребление в Древней Руси. Вместе с тем более поздние источники подтверждают присутствие слова "гойда" в языках и диалектах различных славянских и балканских народов.

Avatar Picture
Гость

13:04:10 17-01-2026

- Ой, какая же это всё #@%&, какой смысл?!
- Тише, дядя Джуниор.
- Я больше не могу! (С) Corrado 'Junior' Soprano

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:08 17-01-2026

"Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли где дорога?» (с) Капитанская дочка

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:11:55 18-01-2026

Гость (15:34:08 17-01-2026) "Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый ч...
Исконно русское междометие опошлили, превратили в посмешище. Как и прекрасный голубой цвет. И не геи. А гомофобы.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алла

19:17:14 17-01-2026

В Белоруссии применяли и применяют это слово до сих пор.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:32:28 18-01-2026

слава

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
67

04:09:35 18-01-2026

Окак

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лейля

13:36:48 18-01-2026

"Эйдэ" говорят татары, означает призыв "пошли"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:57 18-01-2026

Дьяволопоклонники.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Денис

21:01:58 18-01-2026

Он орал "Гойда", чтобы не было смешно. Раскатистое "Ура" в исполнении Охлобыстина сильно напомнило бы рекламу Мирррррррамистина. Хотя смешно всё равно получилось)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михаил

13:48:41 20-01-2026

Гойда - это шигалевщина, из Достоевского.

  0 Нравится
Ответить
