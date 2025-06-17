Названа дата выхода книги "Ведьмак: Перекресток воронов" в России

Произведение расскажет о приключениях молодого Геральта

17 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Скриншот из игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" (2015) / Источник: gog.com

Книгу "Ведьмак: Перекресток воронов" польского писателя Анджея Сапковского выпустят в России 30 сентября, сообщило издательство АСТ.

Приквел о приключениях молодого Геральта планировался к релизу на русском языке еще в апреле, но "по настоятельной просьбе автора" дату перенесли.

"Таким образом, в России "Перекресток воронов" появится одновременно с англоязычным релизом. Как только станет доступен предзаказ, мы обязательно сообщим об этом на нашем сайте и в социальных сетях", – указали в АСТ.

Новую обложку предстоящего романа покажут позднее. Предыдущий вариант решили не использовать из-за критики фанатов, которые заподозрили издательство в использовании ИИ. В АСТ заявляли, что обложку рисовал художник, но пообещали доработать изображение.

Первоначальная обложка книги "Перекресток воронов" / АСТ /ast.ru

В Польше книга "Перекресток воронов" вышла в ноябре 2024 года.