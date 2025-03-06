Новый роман Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте выйдет в России уже в апреле

Это первое произведение по франшизе более чем за десять лет

06 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Обложка книги "Перекресток воронов " / АСТ /ast.ru

Издательство "АСТ" объявило о выпуске в России книги Анджея Сапковского "Перекресток воронов". Это его первое произведение о ведьмаке с 2013 года.

В романе рассказывается о приключениях молодого Геральта, который отправляется в первое путешествие после обучения в Каэр Морхене.

"Перекресток воронов" повествует о молодости знаменитого ведьмака – о временах, когда он еще оставался никому не известным новичком, не добавил к своему имени приставку "Из Ривии" и не завел близкого знакомства ни с одной чародейкой", – рассказали в АСТ.

Книга поступит в продажу в апреле, переводчиком выступил Вадим Кумок.

В Польше книга "Перекресток воронов" вышла в ноябре 2024 года. В других странах новый роман выпустят только осенью 2025-го.