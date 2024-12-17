Это может отрицательно сказаться на эмоциональном состоянии и энергетическом балансе

17 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Гороскоп / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI

Астрологи не рекомендуют Скорпионам и Козерогам праздновать Новый год шумно и в больших компаниях, а просто спокойно отметить, сообщает Baku.ws.

"Скорпионам и Козерогам важно следовать своему внутреннему ритму и выбирать тот стиль празднования, который принесет им комфорт и вдохновение. Новый год – это время для обновления, и подход к его встрече должен быть гармоничным", – подчеркнули астрологи.

В частности, Скорпионам советуют посвятить новогодний вечер общению с самыми близкими людьми. Это поможет укрепить внутренние ресурсы и настроиться на позитивные изменения.

Козерогам, по мнению астрологов, также будет полезно провести Новый год в домашней обстановке, чтобы сохранить энергию на следующие двенадцать месяцев для достижения своих целей.

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