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Названы два знака зодиака, которым нельзя "праздновать" Новый год

Это может отрицательно сказаться на эмоциональном состоянии и энергетическом балансе

17 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Гороскоп / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI
Гороскоп / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI

Астрологи не рекомендуют Скорпионам и Козерогам праздновать Новый год шумно и в больших компаниях, а просто спокойно отметить, сообщает Baku.ws.

"Скорпионам и Козерогам важно следовать своему внутреннему ритму и выбирать тот стиль празднования, который принесет им комфорт и вдохновение. Новый год – это время для обновления, и подход к его встрече должен быть гармоничным", – подчеркнули астрологи.

В частности, Скорпионам советуют посвятить новогодний вечер общению с самыми близкими людьми. Это поможет укрепить внутренние ресурсы и настроиться на позитивные изменения.

Козерогам, по мнению астрологов, также будет полезно провести Новый год в домашней обстановке, чтобы сохранить энергию на следующие двенадцать месяцев для достижения своих целей.

Ранее amic.ru рассказал, что ждет всех знаков зодиака в 2025 году: выгода для Раков и успех для Дев.

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Комментарии 5

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Ева

11:49:03 17-12-2024

Все хорошо у скорпионов !Нельзя праздновать-это звучит как вызов !

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Гость

19:59:57 17-12-2024

Ева (11:49:03 17-12-2024) Все хорошо у скорпионов !Нельзя праздновать-это звучит как в... Здесь говорится дорогим саорпионам, что не на людях в толпе, а дома с родными!

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Гость

11:56:05 17-12-2024

Праздновать нельзя любым знакам зодиака, которые верят в знаки зодиака.

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Гость

11:59:31 17-12-2024

Вот и сядем мы с дочкой вдвоем отмечать Новый год. (только какой? Восточный или наш?) Она-скорпион, я-козерог. :)

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Гость

13:09:37 17-12-2024

праздновать понятие растяжимое...

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