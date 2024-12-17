Названы два знака зодиака, которым нельзя "праздновать" Новый год
Это может отрицательно сказаться на эмоциональном состоянии и энергетическом балансе
17 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
Астрологи не рекомендуют Скорпионам и Козерогам праздновать Новый год шумно и в больших компаниях, а просто спокойно отметить, сообщает Baku.ws.
"Скорпионам и Козерогам важно следовать своему внутреннему ритму и выбирать тот стиль празднования, который принесет им комфорт и вдохновение. Новый год – это время для обновления, и подход к его встрече должен быть гармоничным", – подчеркнули астрологи.
В частности, Скорпионам советуют посвятить новогодний вечер общению с самыми близкими людьми. Это поможет укрепить внутренние ресурсы и настроиться на позитивные изменения.
Козерогам, по мнению астрологов, также будет полезно провести Новый год в домашней обстановке, чтобы сохранить энергию на следующие двенадцать месяцев для достижения своих целей.
Ранее amic.ru рассказал, что ждет всех знаков зодиака в 2025 году: выгода для Раков и успех для Дев.
11:49:03 17-12-2024
Все хорошо у скорпионов !Нельзя праздновать-это звучит как вызов !
19:59:57 17-12-2024
Ева (11:49:03 17-12-2024) Все хорошо у скорпионов !Нельзя праздновать-это звучит как в... Здесь говорится дорогим саорпионам, что не на людях в толпе, а дома с родными!
11:56:05 17-12-2024
Праздновать нельзя любым знакам зодиака, которые верят в знаки зодиака.
11:59:31 17-12-2024
Вот и сядем мы с дочкой вдвоем отмечать Новый год. (только какой? Восточный или наш?) Она-скорпион, я-козерог. :)
13:09:37 17-12-2024
праздновать понятие растяжимое...