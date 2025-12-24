Названы главные интернет-мемы 2025 года

Среди них – культовые фразы и бессмысленные картинки

24 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Социальная сеть "ВКонтакте" совместно с онлайн-энциклопедией Memepedia подвела черту под "мем-батлом" 2025 года, выявив наиболее полюбившиеся и, напротив, порядком наскучившие интернет-мемы по мнению аудитории. Об этом известили в пресс-службе соцсети. Пользователи отдали свои голоса в специальном мини-приложении "Годнометр", выбирая из 32 претендентов.

Триумфатором оказался мем "Сам решу-у", родившийся после выхода "Шоу Воли", где сын телеведущей Розы Сябитовой, Денис, в ходе спора с матерью неоднократно произнес эту фразу. Видеофрагмент быстро распространился в Сети, став олицетворением независимости и упорства.

Второе место в рейтинге занял мем "Лев, который все делает без удовольствия" – ироничный образ, возникший из старых демотиваторов о "властителях мира", где лев символизировал успех. Замыкает тройку лидеров "Кот Окак", чья популярность взлетела весной. В топ-5 также вошли "А ниче тот факт, что" – крылатая фраза зумеров, получившая известность благодаря белорусскому блогеру Михаилу Сущих (Palswick), и "Кот Бро и т. д." – изображение кота серого окраса, активно использовавшееся осенью для утверждения фактов.

Одновременно с этим пользователи определили перечень самых надоевших трендов уходящего года. Возглавила этот список кукла Лабубу – вирусный феномен, запущенный певицей Лисой из Blackpink. На втором месте антирейтинга – слова "фаа, пэпэ, шнейне", связанные с хип-хоп-исполнителем Ганвестом и превратившиеся в самостоятельные интернет-мемы. На третьей позиции оказалась волна мемов вокруг народной артистки Надежды Кадышевой, чья песня "Плывет веночек" неожиданно приобрела популярность среди молодежи.