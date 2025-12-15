В России впервые уволили сотрудницу за розыгрыш с помощью нейросети

Маркетолог сгенерировала фото "внезапной проверки налоговой" и отправила в рабочий чат, что привело к панике руководства и ее увольнению

15 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Москве произошел, вероятно, первый случай увольнения из-за розыгрыша с использованием нейросети. 26-летняя сотрудница маркетинговой компании сгенерировала фото "внезапной проверки налоговой службы в офисе" и отправила его в рабочий чат, вызвав переполох среди руководства.

Как сообщает Shot, изначально девушка планировала создать безобидный мем с бомжом у ресепшена, но коллега из HR подсказала ей "более эффектную" идею. После того как маркетолог призналась, что это шутка, начальник принял решение об увольнении.

Сама сотрудница, несмотря на инцидент, не унывает и уже ищет новую работу.

Ранее в России предложили штрафовать за распространение фейковых ИИ-видео.