В России впервые уволили сотрудницу за розыгрыш с помощью нейросети

Маркетолог сгенерировала фото "внезапной проверки налоговой" и отправила в рабочий чат, что привело к панике руководства и ее увольнению

15 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В Москве произошел, вероятно, первый случай увольнения из-за розыгрыша с использованием нейросети. 26-летняя сотрудница маркетинговой компании сгенерировала фото "внезапной проверки налоговой службы в офисе" и отправила его в рабочий чат, вызвав переполох среди руководства.

Как сообщает Shot, изначально девушка планировала создать безобидный мем с бомжом у ресепшена, но коллега из HR подсказала ей "более эффектную" идею. После того как маркетолог призналась, что это шутка, начальник принял решение об увольнении.

Сама сотрудница, несмотря на инцидент, не унывает и уже ищет новую работу. 

Ранее в России предложили штрафовать за распространение фейковых ИИ-видео.  

Россия нейросети

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:11:49 15-12-2025

ну теперь трудовая инспекция обязательно придет.

  -6

Avatar Picture
Musik

09:16:12 15-12-2025

Гость (09:11:49 15-12-2025) ну теперь трудовая инспекция обязательно придет.... тетя хорошо трудоустроится

  -8

Avatar Picture
Гость

14:15:52 15-12-2025

Не завидую ее новому работодателю...

  -7

Avatar Picture
Гость

15:41:18 15-12-2025

дебильная шутка....

  -5

