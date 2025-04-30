"Не бойтесь мечтать". Крупнейший турнир по шахматам в истории Алтая открыли в Барнауле

Соревнований такого грандиозного уровня в регионе еще не проводили

30 апреля 2025, 16:20, ИА Амител

Турнир "Кубок Алтая" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Традиционный турнир по шахматам "Кубок Алтая", который одновременно является этапом детского Кубка России и этапом всероссийского фестиваля "Интеллектуалы Сибири", 30 апреля стартовал в Барнауле в "Титов-Арене". Соревнования стали самыми масштабными в истории региона. На Алтай приехали 574 участника из 24 регионов страны.

В турнире сыграют спортсмены нескольких возрастных категорий: мальчики и девочки до 9, 11 и 13 лет, юноши и девушки до 15 лет. В столице Алтайского края собралась вся Сибирь, а также гости с запада и востока страны – от Саратовской и Московской областей до Приморского и Хабаровского краев. Победители финала соревнований получат право сыграть в Высшей лиге первенства России в качестве основных участников. Всего по стране пройдет 60 этапов в течение календарного года.

Церемония открытия 15-го "Кубка Алтая" длилась около 40 минут. Первым на сцену вышел глава региона Виктор Томенко. Он похвалил работу федерации шахмат региона. В последние годы в Барнауле проходят турниры самого высокого статуса. Так, в 2024-м в театре драмы состоялся суперфинал, в котором выступили 24 лучших игрока России.

"Шахматы – это не просто два соперника и доска с фигурами между ними. Шахматная среда – это развитие, образование, воспитание. Это целая культура, благодаря которой реализуются важные созидательные проекты", – заявил Виктор Томенко.

Также с обращением к участникам соревнований выступила сенатор Совета Федерации от Алтайского края, руководитель попечительского совета Федерации шахмат региона Наталья Кувшинова и вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Юные шахматисты, показавшие лучшие результаты, гарантированно получат 500 тысяч рублей. Чем больше участников в возрастной категории, тем больше призов. В некоторых случаях претендовать на денежный приз могут игроки, занявшие десятое место. Кроме того, организаторы отменили вступительный турнирный взнос. Для всех участие бесплатное.

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов пожелал всем участникам турнира хороших партий и призвал юных шахматистов не бояться мечтать.

"Не бойтесь мечтать, получите удовольствие от нахождения на алтайской земле, получите просто радостные впечатления", – обратился со сцены Артем Поломошнов.

По его словам, нынешний "Кубок Алтая" – самый масштабный турнир за последние 15 лет в регионе.

"Вспоминаю, как мы собирали первый "Кубок Алтая", с трудом могли набрать 100 человек. В турнире участвовало три региона страны. Сегодня у нас уже 24 региона. Сегодняшнее мероприятие, честно говоря, я ставлю даже выше рангом, чем суперфинал", – заявил Артем Поломошнов и поблагодарил за поддержку правительство Алтайского края и лично губернатора Виктора Томенко.

Сразу после церемонии открытия начался первый тур соревнований. В последующие дни – 1, 2, 3, 4 и 5 мая – игры будут стартовать с 10:00.