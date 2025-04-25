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"Не будут слишком наглеть". Эксперт оценил идею указывать магазинные накрутки на продукты

Сопредседатель Союза потребителей сообщил amic.ru, что ретейлеры могут пытаться манипулировать ценами

25 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru
Продукты в корзине / Фото: amic.ru

Предложение об указании магазинами торговых надбавок на социально значимые товары можно назвать полезным, его давно обсуждают законодатели и общественники, однако при его реализации следует учесть целый ряд нюансов, в том числе попытки манипуляций ценниками со стороны ретейлеров, заявил amic.ru сопредседатель Союза потребителей России Антон Недзвецкий.

Ранее депутаты петербургского Заксобрания выступили с инициативой обязать магазины указывать торговую наценку на социально значимые товары. По их мнению, рост цен в последнее время носит спекулятивный характер, поэтому нужно принимать различные меры для его сдерживания. Питерские законодатели предложили включить в ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности" небольшое дополнение: "При розничной продаже товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости <…>, рядом с информацией о стоимости товара должна размещаться информация о размере (в процентах от цены приобретения) торговой надбавки (наценки)".Антон Недзвецкий отметил, что идея не нова: ранее такие инициативы уже всплывали от разных законодательных органов и общественников, предлагавших обозначать наценки на социально значимые товары.

"Предполагается, что эта мера заставит торговые сети, да и всю нашу торговлю, не слишком наглеть, что называется. Человек, увидевший, какую сумму составляет торговая наценка, сто раз подумает перед покупкой", – пояснил собеседник.

По его мнению, указание торговой надбавки может повлиять на выбор потребителя и, соответственно, конкурентоспособность товара. В целом идею можно назвать здравой, считает эксперт, однако есть вопрос к ее реализации:

"Пока трудно сказать, смогут ли ретейлеры манипулировать разницей цены от производителя и на магазинной полке. Но в целом, при надлежащей проработке, эту систему вполне можно внедрить, это поможет сдерживать аппетиты торговых предприятий в отношении групп социально значимых товаров".

Стоит отметить, что в некоторых странах информация о накрутках продавцов указывается –  например в Индии. Как правило, поступающие в торговые сети товары там изначально имеют маркировку изготовителя о максимальной цене, рассказал Антон Недзвецкий.

"Конечно, представители торговли эту инициативу не поддержат – им не понравится, что на них будут наложены дополнительные обязательства. Они наверняка воспримут это как барьер на пути свободы торговли. Да и производитель далеко не всегда отпускает товар по одинаковой стоимости, скажем, покупателям крупных и небольших партий товара. К тому же для него могут быть разные варианты в плане бизнес-стратегии. Поэтому следует внимательно проработать механизм реализации идеи, предусмотреть различные нюансы", – заключил сопредседатель Союза потребителей России.

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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цены магазины Мнения экспертов Продукты

Комментарии 7

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Гость

15:21:05 25-04-2025

а как быть с тем, что эта чесотка уже безнаказанно с людей высосала?

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Гость

15:41:22 25-04-2025

Цены вообще на всё растут, хотя доллары подешевели, везде накручивают.

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Гость

15:44:45 25-04-2025

Накрутить последнию будут указывать, или всю цепь перекупов ?

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Гость

18:11:53 25-04-2025

Гость (15:44:45 25-04-2025) Накрутить последнию будут указывать, или всю цепь перекупов ... какую последнюю?! кроме м-ра, ретейлерам поступает напрямую! а ниче, что наценка на соц продукты не превышает 5%? а ндс на те же продукты -10%. Лучше покажите % налогов в цене продукта..

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Гость

22:07:12 25-04-2025

Гость (18:11:53 25-04-2025) какую последнюю?! кроме м-ра, ретейлерам поступает напрямую!... НДС это налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость! -10% с 5% добавленных!!!

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dok_СФ

17:27:37 25-04-2025

Не будет этого 100-500! Страх конкуренции (потерять покупателя и прибыль), даже за 1 кг продуктов не приняли закон..

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Гость

17:37:33 25-04-2025

Если не прошел закон указывать цену товара за 1кг, как справедливо делают в Ашане, то и тут ритейлеры пролоббируют отказ

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