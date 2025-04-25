"Не будут слишком наглеть". Эксперт оценил идею указывать магазинные накрутки на продукты

Сопредседатель Союза потребителей сообщил amic.ru, что ретейлеры могут пытаться манипулировать ценами

25 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru

Предложение об указании магазинами торговых надбавок на социально значимые товары можно назвать полезным, его давно обсуждают законодатели и общественники, однако при его реализации следует учесть целый ряд нюансов, в том числе попытки манипуляций ценниками со стороны ретейлеров, заявил amic.ru сопредседатель Союза потребителей России Антон Недзвецкий.

Ранее депутаты петербургского Заксобрания выступили с инициативой обязать магазины указывать торговую наценку на социально значимые товары. По их мнению, рост цен в последнее время носит спекулятивный характер, поэтому нужно принимать различные меры для его сдерживания. Питерские законодатели предложили включить в ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности" небольшое дополнение: "При розничной продаже товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости <…>, рядом с информацией о стоимости товара должна размещаться информация о размере (в процентах от цены приобретения) торговой надбавки (наценки)".Антон Недзвецкий отметил, что идея не нова: ранее такие инициативы уже всплывали от разных законодательных органов и общественников, предлагавших обозначать наценки на социально значимые товары.

"Предполагается, что эта мера заставит торговые сети, да и всю нашу торговлю, не слишком наглеть, что называется. Человек, увидевший, какую сумму составляет торговая наценка, сто раз подумает перед покупкой", – пояснил собеседник.

По его мнению, указание торговой надбавки может повлиять на выбор потребителя и, соответственно, конкурентоспособность товара. В целом идею можно назвать здравой, считает эксперт, однако есть вопрос к ее реализации:

"Пока трудно сказать, смогут ли ретейлеры манипулировать разницей цены от производителя и на магазинной полке. Но в целом, при надлежащей проработке, эту систему вполне можно внедрить, это поможет сдерживать аппетиты торговых предприятий в отношении групп социально значимых товаров".

Стоит отметить, что в некоторых странах информация о накрутках продавцов указывается – например в Индии. Как правило, поступающие в торговые сети товары там изначально имеют маркировку изготовителя о максимальной цене, рассказал Антон Недзвецкий.