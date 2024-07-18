Не было печали. Как выглядит гигантская пробка на Змеиногорском тракте в Барнауле

Из-за новой схемы движения на строящейся развязке барнаульцы каждое утро стоят в многокилометровых пробках

18 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Развязка на Змеиногорском тракте в июле 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утро у жителей Южного и пригородных поселков Барнаула теперь начинается не с кофе. Несколько дней назад в районе строящейся развязки изменили схему движения. Строители полностью перекрыли участок Южного тракта от Ленточного бора до Змеиногорского тракта, что привело к транспортному коллапсу. В итоге люди вынуждены подолгу стоять в пробках перед развязкой.

Между тем в соцсетях автомобилисты рассуждают, что причиной затора могут являться короткие фазы светофора, установленного на перекрестке с шоссе Ленточный Бор.

Напомним, сейчас движение по шоссе Ленточный Бор идет прямо до нового кольцевого пересечения со Змеиногорским трактом. Движение по Южному тракту заканчивается Т-образным примыканием к шоссе Ленточный Бор. Выезд на шоссе Ленточный Бор и Южный тракт со Змеиногорского тракта также осуществляется с нового кольцевого пересечения.

Мы посмотрели, что происходит в этом районе утром и как идет строительство развязки.