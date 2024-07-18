Не было печали. Как выглядит гигантская пробка на Змеиногорском тракте в Барнауле
Из-за новой схемы движения на строящейся развязке барнаульцы каждое утро стоят в многокилометровых пробках
18 июля 2024, 07:00, ИА Амител
Утро у жителей Южного и пригородных поселков Барнаула теперь начинается не с кофе. Несколько дней назад в районе строящейся развязки изменили схему движения. Строители полностью перекрыли участок Южного тракта от Ленточного бора до Змеиногорского тракта, что привело к транспортному коллапсу. В итоге люди вынуждены подолгу стоять в пробках перед развязкой.
Между тем в соцсетях автомобилисты рассуждают, что причиной затора могут являться короткие фазы светофора, установленного на перекрестке с шоссе Ленточный Бор.
Напомним, сейчас движение по шоссе Ленточный Бор идет прямо до нового кольцевого пересечения со Змеиногорским трактом. Движение по Южному тракту заканчивается Т-образным примыканием к шоссе Ленточный Бор. Выезд на шоссе Ленточный Бор и Южный тракт со Змеиногорского тракта также осуществляется с нового кольцевого пересечения.
Мы посмотрели, что происходит в этом районе утром и как идет строительство развязки.
07:28:05 18-07-2024
Судя по фото, мост один работяга строит. И на дороге ещё мешаются проезду, несколько армянских-асфальтоукладчиков.
Походу эта песня на долго.
08:18:31 18-07-2024
Это значит что в часы пик, нужно отдавать одну полосу встречного движения для скопившихся машин...! В общем в одну сторону утром три полосы, а вечером в другую сторону три полосы!...
08:24:55 18-07-2024
Гость (08:18:31 18-07-2024) Это значит что в часы пик, нужно отдавать одну полосу встреч... ты бы хоть на схеме знаки разглядел. там всего ТРИ!!! полосы.
08:35:49 18-07-2024
Да это всё из-за деревенских пробки. Не могут до выходных подождать. В сельпо сахар по 70 руб дак им надо в город ехать по 69 покупать. Надоели уже...
08:58:25 18-07-2024
Городской (08:35:49 18-07-2024) Да это всё из-за деревенских пробки. Не могут до выходных по... На джипах и КАМАЗах в город за сахаром? Постояли бы там с утра и посмотрели какие мафынки там едут. Там дач городских немеряно, оттуда в основном и едут. Ну и продукты в город везут. Пробки там только в часы пик.
08:37:07 18-07-2024
Надо платный въезд в город сделать.
Пусть на Роторе трудятся или сельское хозяйство развивают...
09:03:27 18-07-2024
Дурдом. Заколебали со своими строительствами. Миллиарды вбухивают, то ли есть толк, толи нет, не заметно. В Змеиногорский вбухали, как было 2 полосы, так практически и осталось. Какие то выделенки, которые 90 % времени пустуют
09:13:27 18-07-2024
А что, красота требует жертв. Уж сколько раз в комментах было: работай возле дома! Камазов как раз единицы, для того и межгород-трассы, пробки создают пузотерки. В каждой по 1!
09:35:36 18-07-2024
Гость (09:13:27 18-07-2024) А что, красота требует жертв. Уж сколько раз в комментах был... Не поверите, работаю возле дома, как раз перед развязкой по Змеиногорскому! Обычно до работы еду 15 мин, крайние 4 дня около часа...
15:56:07 18-07-2024
Гость (09:35:36 18-07-2024) Не поверите, работаю возле дома, как раз перед развязкой по ... Так для вас там велодорожки сделали. Прекрасная альтернатива.
09:41:03 18-07-2024
Писали же что будет хорошее временное кольцо...
И там на одном фото видно что всего одна полоса, сделайте временно 2
09:42:02 18-07-2024
Как перекрыли практически считай движение на этой развязке так сразу посты ГИБДД оттуда исчезли - странно! А они там как раз сейчас и нужны для регулировки движения - хотя бы утром часа 2!
Просим ГИБДД Барнаула!!!! выделить экипаж на регулировку движения - по Змеиногорскому по направлению в город по второстепенной дороге не возможно въехать на кольцо - почти постоянно движется поток с Южного, так как они едут в 2 полосы и далее сразу после кольца в город они съезжаются в одну полосу и соответсвенно встают на кольце - то есть свободного кольца, чтобы на него въехать со стороны Змеиногорска считай нет - вот тут иногда надо прогнать это направление ручной регулировкой.
Почему когда мост на Новом мосту делали то вели регулировку движения на Калинина, а тут почему так не сделать? Это же временно, и надеемся совсем не долго надо поделать.
10:03:15 18-07-2024
Не строят дороги -плохо, строят, опять плохо, вам не угодишь ))) Ведь знают же, что в этом месте пробка будет, нет надо туда в час пик по "делам" ехать )))
11:16:41 18-07-2024
Для этого развязка и строится, чтобы вы в пробках не стояли. Весь Барнаул в пробках, на Галактике стоим по 1-2 часа в часы пик, на Павловском тракте не проехать, а тут на строящемся объекте замедлились и время движения увеличилось на 15 лишних минут. а как вы хотели ? Если бы пробки можно было решить с помощью временных дорог, зачем тогда развязку строить ?
11:56:54 18-07-2024
Катя (11:16:41 18-07-2024) Для этого развязка и строится, чтобы вы в пробках не стояли.... пробка из города на Южный останется пока что-нибудь не придумают со светофором на въезде на Южный. Если раньше светофор на развязке хоть немного отсекал поток машин, то теперь они будут пролетать развязку и сразу упираться в пробку. Хотя думается, что начало пробки будет в районе Кордона
12:28:24 18-07-2024
ну город постоял в пробках из за моста на ленина, пусть теперь и селяне постоят
14:32:53 18-07-2024
"Селяне" точно так же с вами в пробках стояли когда мост у нового рынка делали. У соседа корова сдохла...
14:29:13 18-07-2024
В чью светлую голову пришло все потоки движущиеся в город свести в одну полосу? Причина пробки именно в этом. Когда по старому кольцу разрешили с двух полос уходить в город, заторы практически исчезли, может и не нужно было вваливать миллиарды в тоннель и виадук, просто сделать просторное кольцо как на ашане.
16:03:11 18-07-2024
Надо же! Все городские какие стали! Давно из села переехали? Пусть сельское хозяйство развивают? Прямо снобы городские! Что-то мало кто желает сельское хозяйство развивать. Все к комфорту стремитесь. А жрать так вкусно любите! Дороги вам мало! Надо же! Сельские им виноваты, видите ли... Вставайте пораньше, как сельские. А то спите до последнего, тяжелее ручки и стакана.. в крайнем случае, бутылки с пивом не поднимаете... Что бы вы делали без сельских.. Как мясо деревенское на шашлыки - так дайте, а как уважать сельских - там совести не хватает... Это не сельские едут, а городские заспанные.. Вот едите промышленную свинину, напичканную химозой всякой, вот и ешьте.. Ещё больше спать будете
00:22:36 19-07-2024
Завтра снова и опять?