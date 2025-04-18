США представили план по урегулированию конфликта на Украине с сохранением территорий за РФ
Кроме того, соглашение предполагает снятие повестки вступления Украины в НАТО
18 апреля 2025, 21:10, ИА Амител
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Американские дипломаты представили в Париже союзникам план по урегулированию конфликта на Украине, который предполагает сохранение за Россией занятых во время боевых действий территорий. Как сообщает "Ъ", об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Речь идет о территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. План предлагает фактическую заморозку боевых действий и снятие повестки вступления Украины в НАТО.
Остальные условия соглашений пока не приводятся. Чиновники ссылаются на конфиденциальность характера обсуждений.
06:27:01 19-04-2025
"Подгорает" у "США". Нужен срочно ещё какой-нибудь обман.
09:12:44 19-04-2025
Гость (06:27:01 19-04-2025) "Подгорает" у "США". Нужен срочно ещё какой-нибудь обман.... Ничего у них не подгорает. Их ЦБ управляет их же колонией, их же спецы пишут учебники для наших детей в школе, они же распоряжаются нашими ресурсами... Фсе у них хорошо.
09:26:25 19-04-2025
Как долго это тянется, уже сил нету, закончите поскорее.........гря столько не вынести