США представили план по урегулированию конфликта на Украине с сохранением территорий за РФ

Кроме того, соглашение предполагает снятие повестки вступления Украины в НАТО

18 апреля 2025, 21:10, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Американские дипломаты представили в Париже союзникам план по урегулированию конфликта на Украине, который предполагает сохранение за Россией занятых во время боевых действий территорий. Как сообщает "Ъ", об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Речь идет о территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. План предлагает фактическую заморозку боевых действий и снятие повестки вступления Украины в НАТО.

Остальные условия соглашений пока не приводятся. Чиновники ссылаются на конфиденциальность характера обсуждений.