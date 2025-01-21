Не посадили. Барнаульскому застройщику Клейнатовскому вынесли приговор по двум делам
В последнем слове Клейнатовский просил суд не сажать его в тюрьму, так как на свободе он может принести больше пользы
21 января 2025, 11:40, Антон Дегтярев
Барнаульский застройщик, глава компании "ПР-Холдинг" Евгений Клейнатовский останется на свободе. Суд приговорил его к исправительным работам на срок два года и десять дней. Клейнатовского обвинили по статьям 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") и 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору"), сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.
Какой срок дали Клейнатовскому?
Клейнатовский по статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору") получил 220 часов обязательных работ, а по статье 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") – два года лишения свободы, которые в итоге заменили принудительными работами на два года с удержанием 10% заработка в доход государства. К месту отбывания работ – в исправительный центр – он должен будет проследовать сам. С этого момента и начнется срок отбывания наказания. Также с предпринимателя взыскали 49 тысяч рублей для оплаты услуг адвоката.
Вместе с Клейнатовским по п. "б" ч. 2 статьи 173.1 УК РФ осудили и Сергея Иванова, который был номинальным директором компании "ПР-Холдинг". Иванову дали 180 дней обязательных работ. Меру пресечения в виде подписки о невыезде Иванову отменили. Также с подсудимого взыскали 67 тысяч рублей в качестве процессуальных издержек для оплаты работы адвокатов.
В чем виновен Клейнатовский?
В отношении предпринимателя суд рассматривал два уголовных дела. Первое, по статье 201 ч. 1 УК РФ, связано со строительством дома в Белокурихе. По версии следствия, с фирмой Клейнатовского ООО "ГазТеплоСнаб" был заключен госконтракт на покупку квартир для 15 детей-сирот, также он подписал предварительный договор с женщиной, которая планировала приобрести жилье в этом же доме. Компания Клейнатовского затянула со строительством дома, цены на рынке выросли, фирма расторгла договоры в одностороннем порядке, распродала квартиры по большей цене. В итоге дети-сироты квартиры не получили.
Статья о незаконном образовании юридического лица группой лиц по предварительному сговору связана с тем, что Клейнатовский назначил номинальным руководителем "ПР-Холдинг" подставное лицо – Сергея Иванова, которого также осудили по статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ.
На этом дело Клейнатовского закончено?
Пока неясно. По информации источников, против Клейнатовского возбуждено еще одно дело – по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") из-за неоконченного строительства многоэтажки (ЖК "Жемчужина") на улице Партизанской, 76, в Барнауле. Сейчас идет предварительное следствие. Правоохранители считают, что руководство "ПР-Холдинга" могло похитить 223 млн рублей из 780 млн, которые заплатили за квартиры дольщики. Дело было возбуждено в марте 2024 года, а 28 декабря дом уже был сдан. Об этом Клейнатовский рассказал в последнем слове. Подробнее можно прочитать здесь.
Также ранее "Атмосфера" сообщала о том, что в отношении Клейнатовского могли готовить дело "о привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (200.3 УК РФ)", однако эта информация пока не подтвердилась.
Будет ли Клейнатовский обжаловать приговор?
Защитник Клейнатовского пояснил amic.ru, что они не согласны с решением по статье 201 ч. 1 УК РФ, ведь по ней Клейнатовский считал себя невиновным, защита требовала оправдательного приговора. Поэтому, вероятно, они подадут апелляцию на решение Центрального районного суда.
12:32:15 21-01-2025
Понятно. Мошенники больше пользы на свободе приносят. Только вот кому? Судьям, прокурорам и прочей братии?
12:38:40 21-01-2025
Не понятно, он ущерб потерпевшим то нанес? Или чисто образованием юридического лица позанимался, просто для развлечения? А если нанес ущерб, то что с гражданским иском?
08:04:48 22-01-2025
Гость (12:38:40 21-01-2025) Не понятно, он ущерб потерпевшим то нанес? Или чисто образов... Сироты не получили квартиры. Ущерб номер один(сиротам). Нарушил госконтракт по поставке квартир сиротам. Ущерб номер два(государству). Нарушил контракт с покупательницей, перепродав предназначенную ей квартиру другим. Ущерб номер три(частному лицу). И так далее. Похоже, основной вид деятельности сбор денег, заключение контрактов, а потом невыполнение обязательств по строительству и кидалово.
12:57:02 21-01-2025
У меня дворника во дворе нет, можно сюда его определить?
13:18:01 21-01-2025
С учетом полгода в сИзо и 2 мес домашнего, сколько он будет ходить на исправительные?
13:58:09 21-01-2025
Норм, видимо, заносят.
14:07:10 21-01-2025
на том свете нет кошельков, а на этм уже все знают что ты за животное...