В последнем слове Клейнатовский просил суд не сажать его в тюрьму, так как на свободе он может принести больше пользы

21 января 2025, 11:40, Антон Дегтярев

Евгений Клейнатовский на суде / Фото: amic.ru

Барнаульский застройщик, глава компании "ПР-Холдинг" Евгений Клейнатовский останется на свободе. Суд приговорил его к исправительным работам на срок два года и десять дней. Клейнатовского обвинили по статьям 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") и 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору"), сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Какой срок дали Клейнатовскому?

Клейнатовский по статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору") получил 220 часов обязательных работ, а по статье 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") – два года лишения свободы, которые в итоге заменили принудительными работами на два года с удержанием 10% заработка в доход государства. К месту отбывания работ – в исправительный центр – он должен будет проследовать сам. С этого момента и начнется срок отбывания наказания. Также с предпринимателя взыскали 49 тысяч рублей для оплаты услуг адвоката.

Вместе с Клейнатовским по п. "б" ч. 2 статьи 173.1 УК РФ осудили и Сергея Иванова, который был номинальным директором компании "ПР-Холдинг". Иванову дали 180 дней обязательных работ. Меру пресечения в виде подписки о невыезде Иванову отменили. Также с подсудимого взыскали 67 тысяч рублей в качестве процессуальных издержек для оплаты работы адвокатов.

Евгений Клейнатовский / Фото: amic.ru

В чем виновен Клейнатовский?

В отношении предпринимателя суд рассматривал два уголовных дела. Первое, по статье 201 ч. 1 УК РФ, связано со строительством дома в Белокурихе. По версии следствия, с фирмой Клейнатовского ООО "ГазТеплоСнаб" был заключен госконтракт на покупку квартир для 15 детей-сирот, также он подписал предварительный договор с женщиной, которая планировала приобрести жилье в этом же доме. Компания Клейнатовского затянула со строительством дома, цены на рынке выросли, фирма расторгла договоры в одностороннем порядке, распродала квартиры по большей цене. В итоге дети-сироты квартиры не получили.

Статья о незаконном образовании юридического лица группой лиц по предварительному сговору связана с тем, что Клейнатовский назначил номинальным руководителем "ПР-Холдинг" подставное лицо – Сергея Иванова, которого также осудили по статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ.

На этом дело Клейнатовского закончено?

Пока неясно. По информации источников, против Клейнатовского возбуждено еще одно дело – по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") из-за неоконченного строительства многоэтажки (ЖК "Жемчужина") на улице Партизанской, 76, в Барнауле. Сейчас идет предварительное следствие. Правоохранители считают, что руководство "ПР-Холдинга" могло похитить 223 млн рублей из 780 млн, которые заплатили за квартиры дольщики. Дело было возбуждено в марте 2024 года, а 28 декабря дом уже был сдан. Об этом Клейнатовский рассказал в последнем слове. Подробнее можно прочитать здесь.

Евгений Клейнатовский на суде/ Фото: amic.ru

Также ранее "Атмосфера" сообщала о том, что в отношении Клейнатовского могли готовить дело "о привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (200.3 УК РФ)", однако эта информация пока не подтвердилась.

Будет ли Клейнатовский обжаловать приговор?

Защитник Клейнатовского пояснил amic.ru, что они не согласны с решением по статье 201 ч. 1 УК РФ, ведь по ней Клейнатовский считал себя невиновным, защита требовала оправдательного приговора. Поэтому, вероятно, они подадут апелляцию на решение Центрального районного суда.