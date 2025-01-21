Известного застройщика обвиняют по двум статьям УК РФ

21 января 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Евгений Клейнатовский / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

С последним словом выступил в Центральном районном суде глава строительной компании "ПР-Холдинг" Евгений Клейнатовский. Напомним, его обвиняют по двум уголовным статьям. Однако Клейнатовский согласился лишь с одним обвинением, а также высказался о возбужденном против него уголовном деле о мошенничестве при строительстве дома на ул. Партизанской, 76 (ЖК "Жемчужина"). Подробнее – в материале amic.ru.

Пострадавшие дети

Клейнатовского судят по статьям 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") и 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору").

Первое дело – по статье 201 ч. 1 УК РФ – связано со строительством дома в Белокурихе. Как следует из обвинительного заключения, с фирмой Клейнатовского по результатам аукциона был заключен госконтракт на покупку квартир для 15 детей-сирот.

Также был заключен предварительный договор с женщиной, согласно которому она должна была купить квартиру в этом же доме. Причем никаких предоплат на покупку не было: с госконтрактом оплата происходит только в случае приема-передачи объектов (которого так и не случилось).

Стройфирма Клейнатовского вовремя дом не сдала, причем сроки несколько раз переносили. Предварительные договоренности истекли, цены на рынке выросли, поэтому руководство компании расторгло договоры в одностороннем порядке и распродало квартиры подороже и не тем, кому они обещались. В результате фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков, а в отношении Клейнатовского возбудили уголовное дело.

Евгений Клейнатовский на суде / Фото: amic.ru

Подставной директор и ЖК "Жемчужина"

Также Клейнатовского обвиняют по статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору"). Следователи выяснили, что он поставил номинальным руководителем компании "ПР-Холдинг" подставное лицо – Сергея Иванова (его судят вместе с Клейнатовским по статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ. – Прим. ред.).

Кроме того, против Клейнатовского возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в связи с неоконченным строительством многоэтажки (ЖК "Жемчужина") на улице Партизанской, 76, в Барнауле. Сейчас идет предварительное следствие. По версии правоохранителей, "ПР-Холдинг" мог похитить 223 млн рублей из 780 млн привлеченных средств дольщиков. Ранее amic.ru писал, что из этих денег на строительство потратили 557 млн рублей.

Следователи могли готовить против Клейнатовского еще одно дело – о привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (200.3 УК РФ), сообщала ранее "Атмосфера". Однако никто эту информацию amic.ru не подтвердил.

Дом на ул. Партизанской, 76 / Фото: amic.ru

Дом достроил под следствием

В последнем слове на судебном заседании, которое было 20 января, Клейнатовский вину признал лишь частично и не по всем обвинениям. Полностью не согласен с обвинениями по 201-й статье ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий"). По статье 173.1 ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору") согласился с "формальным нарушением закона", которое было связано с подачей в единый налоговый реестр недостоверных сведений об участниках юрлица.

"По обеим уголовным статьям следствие ущерба не выявило, прошу это учесть при назначении наказания, формальное нарушение закона имело место быть, компания добросовестно работала, платила налоги, никто не использовал нарушение для иных преступлений", – обратился он к судье.

Клейнатовский заявил, что в случае с домом в Белокурихе состава преступления в его действиях не было. Однако это дело вызвало негативный резонанс в обществе, компанию начали проверять госорганы и положение фирмы ухудшилось.

"Когда расследование по 201-й статье подходило к концу, следствие, понимая его бесперспективность, перерыв нашу деятельность, нашло формальное нарушение закона по статье 173.1, уже под самый занавес возбудило дело по ней и объединило их, хотя по логике и по смыслу они не связаны", – утверждает подсудимый.

Евгений Клейнатовский / Фото: amic.ru

Также Клейнатовский высказался и насчет следствия по дому на ул. Партизанской, 76. По словам обвиняемого, он "получил это дело уже в наручниках". Но, несмотря ни на что, в конце 2024 года ЖК был сдан и никто из людей не пострадал.

"Когда было принято решение об аресте, по строящемуся объекту уже ездили лифты, шла наладка работ по котельной, но меня решили арестовать. Мне, находясь в СИЗО, удалось не допустить банкротства компании "ПР-Холдинг". 28 декабря 2024 года фирма ввела дом на Партизанской, 76, в эксплуатацию. Дом сдан. Зачем-то человек полгода отсидел в тюрьме, зачем-то человека обвинили в готовности дома на 93-94%. Люди, которых объявили потерпевшими, будут счастливыми обладателями квартир. Для себя вижу основной задачей передачу квартир гражданам, устранение соответствующих недоделок и полное исполнение контрактных обязательств перед этими людьми", – сказал он.

Клейнатовский попросил суд оставить его на свободе, так как ущерба он никому не нанес, "учесть все обстоятельства" его жизни, биографии, 25-летнюю работу, ведение им "порядочного, человеческого образа жизни" и отсутствие судимостей. Предприниматель подчеркнул: на свободе он принесет пользу обществу.

Когда Клейнатовскому вынесут приговор?

Приговор вынесут 21 января.

Клейнатовский находится в СИЗО?

Нет. В СИЗО он находился около семи месяцев в рамках расследования дела о мошенничестве, однако потом его освободили из-под ареста под подписку о невыезде.