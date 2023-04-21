Ставки ниже, аренда длиннее. Как власти поддержали алтайский бизнес в сложном 2022-м

Несмотря на меры поддержки, проблем у бизнеса остаётся ещё очень много

21 апреля 2023, 09:01, Александра Черданцева

Промышленность. Предприятие / Фото: senivpetro / Freepik

Субсидированные ставки, продление договоров аренды, гранты на поддержку некоторых сфер деятельности – в прошлом году, когда экономика страны получила новую порцию санкций, власти ввели несколько направлений поддержки бизнеса. Получали их и алтайские компании. Об этом сказано в докладе уполномоченного по правам предпринимателей в регионе Андрея Осипова. Там же говорится и о многочисленных системных проблемах, которые тормозят развитие бизнеса.

Кредиты и субсидии

В 2022 году в регионе для предприятий смягчили условия получения кредита на пополнение оборотных средств. Например, не отказывали даже тем, кто имел задолженность по налогам и обязательным платежам до 300 тыс. рублей. Субсидируемые по ставке кредиты получили 36 предприятий на 139,7 млн рублей.

Сохраняли невысокие ставки. Фонд развития Алтайского края предоставлял займы под 1-5%, Алтайский фонд финансирования предпринимательства снизил ставки до 1-7,5%, а Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства сократил размер вознаграждения по поручительствам до 0,25%.

"В 2022 году по сниженным ставкам выдано 288 займов на сумму 700,3 млн рублей и предоставлено 162 поручительства на сумму 895,0 млн рублей, что позволило субъектам бизнеса дополнительно привлечь 2373,5 млн рублей кредитных средств", – сказано в докладе бизнес-омбудсмена.

А в рамках федеральных льготных программ кредитования для малого и среднего бизнеса банки одобрили заявки на льготные кредиты на 15,5 млрд рублей и уже выдали более 11,4 млрд, докладывает Осипов.

Девять промышленных предприятий по результатам конкурсного отбора получили субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования. Общая сумма – 51,5 млн рублей, из которых 50 млн рублей пришли из федерального бюджета.

Ещё три предприятия оформили субсидии для временного трудоустройства 1,8 тыс. человек (55,2 млн рублей). Предприятия аграрного сектора получили поддержку на 3,5 млрд рублей, а предприятия хлебопекарной промышленности (их было 30) – 44,7 млн рублей на компенсацию части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.

Аренда

От уплаты арендных платежей за государственное недвижимое имущество (кроме земельных участков) освободили компании малого и среднего предпринимательства, которые занимаются производством. Послабление действовало с 1 июля по 31 декабря прошлого года.

Договоры аренды земельных участков (собственность на которые не разграничена) продлили 54 компаниям в Барнауле, ещё 11 компаний продолжили работать по договорам аренды уже на участках в государственной собственности.

Гранты

5 млн рублей в виде грантов получили пять ИТ-компаний. Деньги по указу губернатора Виктора Томенко предоставляли на поддержку проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий.

Кроме того, алтайская налоговая дала отсрочку страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года почти на 4 млрд.

Что тормозит развитие бизнеса?

Поддержка – это, конечно, хорошо. Но бизнес-омбудсмен назвал несколько проблем, которые мешают алтайским предпринимателями. Вот только некоторые из:

Несоразмерность налогообложения компаний на разных системах налогообложения, высокие страховые взносы на социальное страхование. "Богатые" регионы могут позволить себе давать бизнесу сниженные ставки, налоговые каникулы и вычеты. Дотационный Алтайский край такого не может. Эту проблему Андрей Осипов называет главной для региона. Высокая нагрузка на бизнес: неналоговые платежи, затраты на банковское обслуживание, ведение отчётности, внедрение новых систем учёта и других информационных систем. Санкции. Завышенная кадастровая стоимость земли и недвижимости. Дорогие коммунальные тарифы. Дефицит кадров.

Сколько в Алтайском крае компаний?

В своём докладе Андрей Осипов приводит такие данные (актуальны на 10 января 2023 года):

46,3 тыс. индивидуальных предпринимателей;

27,4 тыс. юридических лиц;

349 тыс. человек трудятся в сфере малого и среднего предпринимательства;

68,5 тыс. человек имеют статус самозанятых (65,3 тыс. – это физлица, 3,2 тыс. – ИП).

По словам Осипова, в прошлом году количество самозанятых выросло в два раза – на 34,7 тыс. человек. Кстати, как на днях сообщил замруководителя регионального УФНС Сергей Сметанников, с января по апрель их численность выросла ещё на 10 тысяч.

Омбудсмен предложил вернуться к закону о налоговых ставках 0% для впервые зарегистрированных предпринимателей, занимающихся социально значимыми видами бизнеса. Действующие льготы заканчиваются в этом году.

По итогам 2022 года Алтайский край занял 45-е место в рейтинге прибыльных предприятий. Доход компаний региона превысил 92 млрд рублей.