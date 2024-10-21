Не то пансионат, не то санаторий построят в Барнауле рядом с парком "Юбилейный"
Проект двух больших зданий, у которых пока нет четкого назначения, рассмотрели на градсовете
21 октября 2024, 09:15, ИА Амител
Пансионат-санаторий планируют построить в Барнауле по адресу улица Гущина, 151, рядом с парком "Юбилейный". Проект творческой мастерской Александра Деринга "Классика" рассмотрели 17 октября на заседании градсовета. Заказчик пока не решил, что за учреждение разместится в двух больших корпусах комплекса. Однако инвестор готов за свои средства отремонтировать по соседству мемориал японским военнопленным на участке, который находится в аварийном состоянии.
Каким будет не то пансионат, не то санаторий?
Проект представлял архитектор Илья Нетолчин. По его словам, территория застройки состоит из двух смежных участков в функциональной зоне ОД2. Собственник у участков один. Особенностью территории является то, что часть ее занимает охранная зона ЛЭП, что ограничивает возможности использования.
С левой стороны участок граничит с парком "Юбилейный", также рядом расположен мемориальный сквер в память японским военнопленным, который находится в аварийном состоянии. Оба участка, где планируют построить не то пансионат, не то санаторий, расположены по соседству с другими медицинскими учреждениями.
Проектом предусматривается полный демонтаж неиспользованных одноэтажных корпусов, которые находятся в центре участке. Вместо них планируется возвести два 14-уровневых корпуса с подземной автостоянкой. Инвестор намерен за собственные средства отремонтировать памятник пленным японцам. Жилых двухместных номеров в комплексе будет 200, трехместных – 14. Количество парковочных мест на территории участка – 30.
Также заказчик планирует благоустроить двор, сделать площадку для мусорных контейнеров, комфортный выезд на соседние магистрали, а еще организовать дополнительную парковку для приезжих гостей. В том числе за территорией своего участка на муниципальной земле, но это все по согласованию с администраций Ленинского района.
Реализовывать проект не то пансионата, не то санатория, не то гостиницы инвестор планирует в несколько этапов. Сначала построят корпус на улице Гущина, а затем – на улице Юрина. Кроме жилых комнат для временного пребывания, здесь будут оказывать реабилитационные услуги: планируют открытие залов аэробики, ЛФК, а также магазинов мелкорозничной торговли.
"Комплекс будет выполнять несколько функций. Там будут оказывать услуги по лечению, будут залы ЛФК, физиолечения", – пояснил представитель мастерской "Классика".
В плане архитектуры комплекс будет светло-зеленого цвета, предполагается использование "мокрого" фасада. На кровле двух корпусов планируют сделать благоустройство.
Что думают о проекте эксперты?
В целом к архитектуре зданий у членов градсовета не возникло вопросов. Однако эксперты заметили, что у участков разный вид разрешенного использования. В частности, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев предложил привести в порядок документы.
Архитектор Сергей Шадрин попросил проработать детальнее генеральный план участка, чтобы лучше сформировать профиль улицы Гущина.
"Верхняя часть не проработана и непонятно, что там. Где подъезды в той стороне, куда уходит улица", – пояснил Шадрин.
В итоге проект не то пансионата, не то санатория согласовали.
09:21:30 21-10-2024
реабилитационные нужны уже позавчера.
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09:34:03 21-10-2024
Вот так легко и незамысловато пропихивается строительство коммерческих апартаментов.
09:48:12 21-10-2024
Алексей (09:34:03 21-10-2024) Вот так легко и незамысловато пропихивается строительство ко... Да уж лучше бы строили обычные жилые дома с нормальной планировкой, чтобы количество жителей в данном месте не возрастало в геометрической прогрессии. А то понавтыкают студий, заселят тысячами приезжих, потом местным жителям ни в поликлинику, ни в школу - садик не попасть.
10:25:45 21-10-2024
Непонятно, куда там эти две высотки встанут..там уже есть два здания-продажа аппартаментов, рядом с ними небольшие одноэтажные корпуса(бывшая столовая?)..Там просто нет столько места...Опять же.как будет строительства вестись в таком тесном соседстве с другими зданиями?
11:25:59 21-10-2024
Гость (10:25:45 21-10-2024) Непонятно, куда там эти две высотки встанут..там уже есть дв...
Старые корпуса (общежитие и профилакторий) хотят оставить, к ним пристроить свечки. НО) Там нет столько места/пространства, как на картинках))
Понятно, что проект коммерческий и все эти сказки про реабилитации и ЛФК лишь для красивой презентации проекта для строительства очередных "человейников".
Господина Воробьёва необходимо отдельно пригласить на этот участок предполагаемого строительства и напомнить о его "участии" в баталиях по другую сторону улицы Малахова на Гущина, 150/3 и 150/4, прежде чем в очередной раз согласовывать всякую чушь.
13:03:46 21-10-2024
Ваще не волнует что на окраинах собираются строить.
13:51:01 21-10-2024
Гость (13:03:46 21-10-2024) Ваще не волнует что на окраинах собираются строить.... Ну так-то это не окраина, а по сути "середина" города. Карту посмотрите. В выходной в хорошую погоду к парку даже не подьехать,да и вообще..
16:33:17 21-10-2024
Ааа... оказывается, это не первая попытка и не первый вариант проекта на данном участке!
https://www.amic.ru/news/po-sovetski-12-etazhnyy-sanatoriy-s-fontanom-vozvedut-u-parka-yubileynyy-v-barnaule-527770
08:50:29 22-10-2024
Как только парк в порядом привели сразу залепить малосемейку, чтоб засрали, 30 парковочных мест насмешили
12:25:26 22-10-2024
и всё под благовидным предлогом - ремонт памятника.... Вообще-то Япония присылала деньги на памятники в местах захоронений японцев...Бесконечное враньё когда закончится?!
21:54:30 02-11-2024
"Однако инвестор готов за свои средства отремонтировать по соседству мемориал японским военнопленным на участке, который находится в аварийном состоянии". А ув. инвестор понимает, что будет ремонтировать памятник погибшим союзникам фашизма, накануне 80-летия Победы? Это в 90-е, когда отгрохали монумент, местному коммерсанту было плевать на историю, традиции и идеологию страны - во главе угла стояли коммерческие интересы сотрудничества с "процветающим" Востоком. Нынче времена другие.