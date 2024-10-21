Не то пансионат, не то санаторий построят в Барнауле рядом с парком "Юбилейный"

Проект двух больших зданий, у которых пока нет четкого назначения, рассмотрели на градсовете

21 октября 2024, 09:15, ИА Амител

Проект санатория-пансионата в Барнауле / Фото: мастерская "Классика"

Пансионат-санаторий планируют построить в Барнауле по адресу улица Гущина, 151, рядом с парком "Юбилейный". Проект творческой мастерской Александра Деринга "Классика" рассмотрели 17 октября на заседании градсовета. Заказчик пока не решил, что за учреждение разместится в двух больших корпусах комплекса. Однако инвестор готов за свои средства отремонтировать по соседству мемориал японским военнопленным на участке, который находится в аварийном состоянии.

Каким будет не то пансионат, не то санаторий?

Проект представлял архитектор Илья Нетолчин. По его словам, территория застройки состоит из двух смежных участков в функциональной зоне ОД2. Собственник у участков один. Особенностью территории является то, что часть ее занимает охранная зона ЛЭП, что ограничивает возможности использования.

С левой стороны участок граничит с парком "Юбилейный", также рядом расположен мемориальный сквер в память японским военнопленным, который находится в аварийном состоянии. Оба участка, где планируют построить не то пансионат, не то санаторий, расположены по соседству с другими медицинскими учреждениями.

Проектом предусматривается полный демонтаж неиспользованных одноэтажных корпусов, которые находятся в центре участке. Вместо них планируется возвести два 14-уровневых корпуса с подземной автостоянкой. Инвестор намерен за собственные средства отремонтировать памятник пленным японцам. Жилых двухместных номеров в комплексе будет 200, трехместных – 14. Количество парковочных мест на территории участка – 30.

Также заказчик планирует благоустроить двор, сделать площадку для мусорных контейнеров, комфортный выезд на соседние магистрали, а еще организовать дополнительную парковку для приезжих гостей. В том числе за территорией своего участка на муниципальной земле, но это все по согласованию с администраций Ленинского района.

Реализовывать проект не то пансионата, не то санатория, не то гостиницы инвестор планирует в несколько этапов. Сначала построят корпус на улице Гущина, а затем – на улице Юрина. Кроме жилых комнат для временного пребывания, здесь будут оказывать реабилитационные услуги: планируют открытие залов аэробики, ЛФК, а также магазинов мелкорозничной торговли.

"Комплекс будет выполнять несколько функций. Там будут оказывать услуги по лечению, будут залы ЛФК, физиолечения", – пояснил представитель мастерской "Классика".

В плане архитектуры комплекс будет светло-зеленого цвета, предполагается использование "мокрого" фасада. На кровле двух корпусов планируют сделать благоустройство.

Что думают о проекте эксперты?

В целом к архитектуре зданий у членов градсовета не возникло вопросов. Однако эксперты заметили, что у участков разный вид разрешенного использования. В частности, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев предложил привести в порядок документы.

Архитектор Сергей Шадрин попросил проработать детальнее генеральный план участка, чтобы лучше сформировать профиль улицы Гущина.

"Верхняя часть не проработана и непонятно, что там. Где подъезды в той стороне, куда уходит улица", – пояснил Шадрин.

В итоге проект не то пансионата, не то санатория согласовали.