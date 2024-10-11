В Алтайском крае планируют провести несколько интересных фестивалей и открыть сразу несколько культурных объектов после ремонта

11 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Театр драмы в Барнауле / Фото: amic.ru

Сразу несколько крупных и необычных культурных мероприятий пройдет в Алтайском крае в конце 2024-го – начале 2025 года. В их числе Всероссийский фестиваль кукольных театров, фестиваль домры, молодежное биеннале, а еще – детский фестиваль Сергея Безрукова, который посетит Барнаул и сам сыграет в моноспектакле. Все фестивали проходят при поддержке министерства культуры Алтайского края. Подробности о важных событиях рассказала министр Елена Безрукова. Также она сообщила, какие важные культурные объекты края сдадут в эксплуатацию уже в ближайшее время.

Главный фестиваль осени

Всероссийский фестиваль кукольных театров "Зазеркалье" начнется в Барнауле уже 11 октября и продлится до 16 октября. Участие в нем примут 12 театральных коллективов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута и других городов России. Хедлайнером фестиваля станет крупнейший в России и в мире Театр кукол им. Сергея Образцова из Москвы. Он привезет постановку "Жена мужа в Париж провожала". Встречать гостей будет театр кукол "Сказка".

"Приезжают мастера, которые, в том числе, будут работать в формате мастер-классов, творческих встреч. Жюри возглавляет один из самых известных режиссеров в мире театра кукол Борис Константинов. У него будет творческий вечер, который, я думаю, будет интересен всем. Ну и, конечно, все спектакли фестиваля вызывают интерес. Специальным гостем будет театр Образцова. Два показа состоятся в день открытия фестиваля", – сообщила Елена Безрукова.

Билеты на многие спектакли уже раскуплены, но на некоторые еще есть. "Возможностью попасть на представления нужно пользоваться, ведь возможность увидеть театры из других городов по-настоящему уникальная", – подчеркнула министр культуры. Подробнее о фестивале читайте здесь.

Реклама фестиваля "Зазеркалье" / Фото: amic.ru

Необычный фестиваль

Чуть попозже – с 15 по 17 ноября – в Барнауле пройдет фестиваль Prima Domra. Он посвящен русскому народному инструменту домре. Проходить он будет на базе оркестра "Сибирь".

"Главной звездой фестиваля станет Екатерина Мочалова, известнейшая домристка, которая входит в топ музыкантов страны. Наша задача не только рассказать зрителям о красоте и многообразии народной музыки, но и профориентировать тех, кто учится играть на таких инструментах, потому что Екатерина Мочалова в своем направлении – это что-то на уровне Дениса Мацуева. Она играет на ведущих площадках, в ведущих залах, ее график расписан на несколько лет вперед", – подчеркнула Елена Безрукова.

К юбилею Глинки и Пушкина

Программы в честь 220-летия Михаила Глинки и 225-летия со дня рождения Александра Пушкина готовит оркестр "Сибирь" под руководством новосибирского дирижера Рустама Дильмухаметова. Также в Барнаул уже пригласили чтеца из Москвы, сообщила министр культуры.

Фестиваль Безрукова

В 2025 году пройдет большой детский фестиваль "Эхо БДФ". Его художественным руководителем является известный актер Сергей Безруков. Кстати, сам Безруков откроет фестиваль моноспектаклем "Маленький принц" с симфоническим оркестром.

"Это не чисто театральный, а многожанровый фестиваль. Там будут и детские писатели, и кино, и образовательная составляющая, как для детей, так и для молодежи. У специально отобранных нами ребятишек, в том числе и из Алтайского края, будет возможность пройти мастер-классы по театральному творчеству. И я думаю, что это, конечно, будет очень ценно и полезно для них", – пояснила Безрукова.

Елена Безрукова / Фото: Екатерина Смолихина

Молодежное биеннале и Международный фестиваль искусств

В июле 2025 года в Алтайском крае планируют провести молодежное биеннале "Аз.Арт.Сибирь" в "Титов-Арене". Это художественная выставка молодежного искусства, рассказала Елена Безрукова.

А в августе – начале сентября в Барнауле пройдет Международный фестиваль искусств. Будут приглашены участники ассоциации "Наш общий дом Алтай", в которую входят два Алтая, Тыва, Восточно-Казахстанская область (Казахстан), три региона Монголии и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

"Пригласим концертные профессиональные коллективы с этих территорий. Открывать фестиваль будем в следующий День города, вероятнее всего, парадом коллективов. В Барнауле и на других территориях Алтайского края мы проведем концерты с подведением итогов, также будет гала-концерт на площадке нашего краевого театра драмы", – рассказала министр культуры.

Выезды и гастроли алтайских коллективов

Творческие коллективы Алтайского края собираются на большие гастроли. Так, ансамбль "Алтай" представит регион и Россию на международном фестивале на Кубе. Ансамбль "Огоньки" в октябре поедет в тур по городам России.

Кроме того, алтайские музейщики поедут в город Грозный в рамках проекта "Музейные маршруты", который предполагает обмен опытом и получение новых компетенций.

Театр / Фото: amic.ru

Что важного еще произойдет в системе культуры Алтайского края?

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию отреставрированное здание Военно-исторического отдела Алтайского краеведческого музея на пр. Комсомольском.

"После Нового года объект передадут музейщикам, и они приступят к созданию первых экспозиций. Сначала сделаем там два зала, посвященные Великой Отечественной войне. Один будет связан с тылом, а второй – с фронтом. Откроем мы их к 80-летию Победы. Параллельно мы будем готовить зал сменных выставок, зал локальных войн, зал, посвященный СВО, общий зал памяти, где будут представлены фотографии всех воинов из Алтайского края", – сообщила Елена Безрукова.

Санкт-Петербургский музей артиллерии уже готов в 2025 году предоставить в наш обновленный выставочный зал экспозицию оружия.

Также до конца года в планах завершить ремонт выставочного зала музея "Город" в Барнауле. Обновленный зал станет современным и удобным в использовании.

Здание Военно-исторического отдела Алтайского краеведческого музея / Фото: amic.ru

К лету 2025 года будет завершена реконструкция зрительного зала Музыкального колледжа. В ходе ремонта площадь зала увеличат, появится пространство под сценой (куда можно будет опускать тяжелые инструменты), фойе, дополнительные кабинеты, между учебным корпусом и концертным залом надстроят один этаж, в здании будет нотная библиотека и дополнительные площади для организации учебного процесса.

Всего в 2024 году в Алтайском крае ремонтируют десятки культурных объектов, отметила Елена Безрукова. В середине ноября откроется после реконструкции Троицкая детская школа искусств. Капитальный ремонт проводят за счет национального проекта и софинансирования из краевой программы культуры.

По краевой программе идет ремонт в Детской школе искусств в селе Чарышское. Здание, в котором располагается школа, относится к объектам культурного наследия.

"Это купеческий особняк, поэтому его восстановление само по себе представляет интерес. Дети будут учиться в очень оригинальном, еще и отремонтированном памятнике. В октябре мы планируем завершить работы в полном объеме. Изначально были планы в прошлом году закончить, но поскольку это все-таки элементы реставрационных работ, там старая кирпичная кладка, то решено было сделать все как положено, чтобы к этому объекту многие годы не возвращаться", – рассказала Елена Безрукова.

До конца октября планируют завершить капитальный ремонт районного Дома культуры в селе Романово. Деньги на работы выделены в рамках национального проекта и реализации краевой программы. Кстати, крыша обновленного Дома культуры будет использоваться как площадка для проведения мероприятий.

До конца 2024 года планируется открыть и Дом культуры в селе Новомоношкино Заринского района. Опережающими темпами идет реконструкция и в школе искусств Родинского района. Завершить ее планируют в первом квартале 2025 года.