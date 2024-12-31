"Не успокаиваться!" Беседа с "дурным" Дедом Морозом о детских мечтах и взрослых думах

Зачем ставить спектакли с непрофессиональными актерами и как это меняет жизнь людей

31 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Кем вы мечтали быть в детстве? Вспомнить об этом перед Новым годом предлагают ведущие "Переговорки" на amic.ru Евгения Даровская и Александр Михельсон. Съемочная группа побывала за кулисами практически уникального заведения – барнаульского Крепостного театра. Играют здесь непрофессиональные актеры – предприниматели, учителя, врачи и вообще любой, кто пожелает. Причем спектакли пользуются большой популярностью в Барнауле, билеты раскупаются как горячие пирожки. Художественный руководитель Крепостного театра Александр Савин рассказал, зачем он ставит спектакли с непрофессиональными актерами и как после этого у них меняется жизнь (многие уходят работать в другую сферу). Кстати, во время интервью Александр Савин наносит грим для очень важной роли. А вот какой – узнаете, посмотрев видео.

Кто в "Переговорке"



Александр Савин – художественный руководитель Крепостного театра, режиссер и актер.

В 2005 году поступил в Алтайский краевой колледж культуры. В 2008-м – на заочное режиссерское отделение Алтайской академии культуры и искусств, затем перевелся на третий курс актерского отделения под кураторством В.С. Золотухина. В 2010 году принят в труппу Молодежного театра.

В 2016-м стал инициатором создания и руководителем Дома актера на Алтае (просуществовал до 2018 года).

В 2017 году совместно с Ириной Белоусовой открыл Крепостной театр.

Имеет множество наград за актерские работы.

00:59 Кем в детстве мечтали стать ведущие "Переговорки" Евгения Даровская и Александр Михельсон?

02:42 Знакомьтесь: Александр Савин, художественный руководитель Крепостного театра. И он тоже рассказывает о детских мечтах. А еще – наносит грим для очень важной роли.

04:59 Как был создан театр, в котором играют непрофессиональные актеры, и почему у него такое странное название – "Крепостной"?

07:47 "Он очень старается". Правда ли, что актером может стать абсолютно любой человек, если проявит упорство? И при чем тут внешность?

10:52 "От королевы до уборщицы". Какая роль, по мнению Александра Савина, больше всего подошла бы Евгении Даровской.

11:35 Не только раскрепощение. О том, что дают актерские навыки людям в обычной жизни.

12:44 Как часто в театр набирают новых "актеров". И немного подробностей о труппе и режиссерах.

13:37 "Де Ниро отказался". О "звездах", которые играют в Крепостном театре.

15:15 Соучредитель театра Ирина Белоусова, сыгравшая порядка 40 ролей, – о том, как стала актрисой и зачем ей это надо.

15:23 Избавили от заикания. Удивительные истории перевоплощения тех, кто пришел играть в театр.

16:41 "Как в сексе" и "не путать с тщеславием". Мешает или помогает актеру страх перед сценой. А еще об энергии, которой обмениваются актер и зрители.

20:43 "Выгорание – это нормально". О том, что дает силы и ресурсы жить, любить и гореть.

21:58 О том, что некоторые люди меняют профессию и жизнь после того, как пришли в Крепостной театр.

23:55 Как понять, что спектакль свою жизнь прожил и пора с ним прощаться?

24:32 "Этап становления полноценного театра". О популярности спектаклей и планах на будущее. "Голливуд мне не интересен", – уверяет Александр.

25:52 Петр Винц, руководитель курса "Режиссер" Крепостного театра – о тех, кто приходит к ним играть и зачем им это надо. А еще о том, можно ли научить "по науке" смешить людей.

27:15 Как театр эстрады "Дети лейтенанта Шмидта" сотрудничает с Крепостным.

28:10 Главная интрига – смотреть всем: для какой роли гримировался Александр Савин! А еще о том, сколько времени Александр отращивал бороду для этого спектакля.

29:20 "Дурной, беззаботный, поющий песни", – каким должен быть Дед Мороз.