Не узнать. Виктор Томенко и Вячеслав Франк обсудили, как преобразился Барнаул
Главы Алтайского края и его столицы провели рабочую встречу
26 ноября 2024, 11:00, ИА Амител
Виктор Томенко провел рабочую встречу с главой Барнаула Вячеславом Франком. Об этом губернатор Алтайского края рассказал в своем Telegram-канале.
Главы Алтайского края и Барнаула обсудили итоги развития краевой столицы за пять лет. Затронули и перспективы. Главным достижением губернатор назвал повышение уровня жизни.
"Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях выросла на 60%, за счет ремонта и строительства школ создали больше 3 тыс. новых мест для ребят, привели в порядок несколько сотен дворов и общественных пространств", – поделился Томенко.
Он подчеркнул преображение парков "Изумрудный" и "Центральный", заявив, что в них "вдохнули новую жизнь". Виктор Томенко также отметил, что впервые за долгие годы в Барнауле отремонтировали большую часть дорог.
"В конце прошлого года открыли движение по путепроводу на пр. Ленина, реконструкция которого продолжалась около полутора лет. Постепенно обновляем общественный транспорт", – рассказал губернатор.
Томенко подчеркнул, что работы по-прежнему много – как ежедневной, так и стратегической. Речь идет о строительстве нового терминала в аэропорту, развитии кварталов с новостройками, приведении сетей ЖКХ в порядок, ремонте медучреждений и др.
"Так что строим планы не только на 2025 год, но и на следующую пятилетку вперед", – заключил Томенко.
11:06:45 26-11-2024
Какие молодцы, сели такие, друг друга похвалили и дальше создавать видимость бурной деятельности
11:06:45 26-11-2024
Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях выросла на 60% (?!) Почему бюджетников, пенсионеров это повышение не коснулось??? НЕХОРОШО!!!!!!
11:35:17 26-11-2024
Гость (11:06:45 26-11-2024) Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях выросла н... Работа бесполезная видимо
11:16:51 26-11-2024
Не узнать это мягко сказано)
Больше половины домов на красной линии стоят обшарпанные
Куда ни посмотри коряво спиленные деревья
Срыли гору на Сахарова для очередного дома
Художественный музей - реставрация века
Точно - город не узнать
11:34:52 26-11-2024
Надо ,чтобы оценивали жители,насколько у нас соответствуют те выводы ,к каким пришли высокие стороны.Прежде всего жители.А то как в той басне И.А. Крылова.
11:56:55 26-11-2024
Акакий (11:34:52 26-11-2024) Надо ,чтобы оценивали жители,насколько у нас соответствуют т... Та басня теперь экстремизм и оскорбление власти. Здесь даже цитировать не дают
13:42:47 26-11-2024
Гость (11:56:55 26-11-2024) Та басня теперь экстремизм и оскорбление власти. Здесь даже ... Так вот же,не предусмотрел тогда ,Иван Андреевич,такой оборот событий.
13:51:42 26-11-2024
Акакий (11:34:52 26-11-2024) Надо ,чтобы оценивали жители,насколько у нас соответствуют т... А вы на выборы ходите, там и оценивайте.
10:05:23 27-11-2024
Гость (13:51:42 26-11-2024) А вы на выборы ходите, там и оценивайте.... Дак не было на выборах кандидата за которого можно проголосовать . А которого избрали и тот был непригоден избираться по закону о государственной тайне .
12:01:03 26-11-2024
спросите у горожан, так ли это?
12:06:15 26-11-2024
раз хвалит мэра, значит хочет продлить его полномочия... А что скажут горожане? пусть опрос населения устроят и посмотрят.
12:29:30 26-11-2024
Гость (11:06:45 26-11-2024) Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях выросла н...
А почему край по зарплате вечно в самом конце таблицы плетется?
Это кто портит картину власти?
17:23:11 26-11-2024
Барнаул не узнать. Сегодня вот влажную уборку Павловского тракта сделали. Ждём на других магистралях города.
19:21:51 26-11-2024
Я вертолетом кручусь, за то что с Южным сделали