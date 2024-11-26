Не узнать. Виктор Томенко и Вячеслав Франк обсудили, как преобразился Барнаул

Главы Алтайского края и его столицы провели рабочую встречу

26 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Виктор Томенко и Вячеслав Франк / Фото: t.me/tomenko_22

Виктор Томенко провел рабочую встречу с главой Барнаула Вячеславом Франком. Об этом губернатор Алтайского края рассказал в своем Telegram-канале.

Главы Алтайского края и Барнаула обсудили итоги развития краевой столицы за пять лет. Затронули и перспективы. Главным достижением губернатор назвал повышение уровня жизни.

"Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях выросла на 60%, за счет ремонта и строительства школ создали больше 3 тыс. новых мест для ребят, привели в порядок несколько сотен дворов и общественных пространств", – поделился Томенко.

Он подчеркнул преображение парков "Изумрудный" и "Центральный", заявив, что в них "вдохнули новую жизнь". Виктор Томенко также отметил, что впервые за долгие годы в Барнауле отремонтировали большую часть дорог.

"В конце прошлого года открыли движение по путепроводу на пр. Ленина, реконструкция которого продолжалась около полутора лет. Постепенно обновляем общественный транспорт", – рассказал губернатор.

Томенко подчеркнул, что работы по-прежнему много – как ежедневной, так и стратегической. Речь идет о строительстве нового терминала в аэропорту, развитии кварталов с новостройками, приведении сетей ЖКХ в порядок, ремонте медучреждений и др.