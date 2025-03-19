"Маловероятно". Эксперт оценил идею депутата ГД "посадить" домохозяек на зарплату

Экономист в беседе с amic.ru заявил, что поддержать занятых хозяйством граждан можно по "пенсионной линии"

19 марта 2025, 12:20, ИА Амител

Домохозяйка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Принятие закона о ежемесячных выплатах пособий для домохозяек (или домохозяев) маловероятно, поскольку в стране уже действуют меры поддержки различным категориям таких граждан, а также в силу бюджетных ограничений, заявил amic.ru доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Законопроект о ежемесячном пособии для домохозяек внес в Госдуму депутат Ярослав Нилов. Он пояснил "Комсомольской правде", что в документе "ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека в субъекте РФ". По его словам, "выплачиваться эти суммы будут только тем, кто не имеет другой работы, не является самозанятым и у кого среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума" в регионе. Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб заявила телеканалу 360.ru, что на 99% закон не примут, потому что на это не предусмотрены средства и это нанесет серьезный ущерб экономике.Александр Сафонов отметил, что, прежде всего, нужно понять, какие категории граждан теоретически могут рассчитывать на эти пособия:

"Порой это женщины из состоятельных семей, у которых зарабатывают мужья, – материальное положение позволяет не работать. Для них пособие вводить абсолютно нецелесообразно. Вторая категория – мамы детей-инвалидов, вынужденные не работать, поскольку уход, образование и воспитание ребенка требует много времени. Но они получают пенсии на детей, для них было бы целесообразно не дополнительное пособие, а увеличение размера пенсии, но на сегодняшний день бюджет не готов увеличивать расходы в этом направлении".

Третья категория – это многодетные семьи. Им государство также оказывает поддержку в виде единого социального пособия в том случае, если доходы семьи опускаются ниже прожиточного минимума, рассчитанного по субъекту РФ, продолжает Сафонов. Кроме того, существуют другие меры поддержки и льготы многодетным семьям. Впрочем, по его мнению, поддержать таких родителей можно в другом направлении:

"Здесь в большей степени, наверное, целесообразно было бы рассматривать помощь в виде формирования страховой пенсии. То есть время по уходу за детьми и их воспитанию можно было бы полностью засчитывать в трудовой стаж. Таким образом, у них бы возникало право не на социальную пенсию, а на страховую".

Что касается опасений, будто введение пособий негативно скажется на рынке труда, то они являются беспочвенными, уверен Александр Сафонов.