"Неадекватный наркоман". Старшая дочь Джигана отказалась общаться с отцом

По словам подростка, она с 2020 года регулярно видела артиста в измененном состоянии

27 сентября 2026, 20:00, ИА Амител

Ариела Самойлова на интервью / Фото: скриншот видео

Старшая дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, 15-летняя Ариела, в интервью Ксении Собчак заявила о полном разрыве отношений с отцом. Девушка объяснила свое решение тем, что артист никогда не сможет искупить вину перед семьей.

По словам Ариелы, с 2020 года она регулярно видела отца в измененном состоянии из-за употребления запрещенных веществ. Она вспомнила, как Джиган стрелял в собственном доме и наводил ружье на ее мать — модель Оксану Самойлову.

"Я пряталась и не вылезала. Он сломал мне и детям психику. Я не могу с ним общаться. Он неадекватный наркоман", — отметила дочь артиста.

Напомним, рэпера Джигана обвинили в стрельбе по сотрудникам в его подмосковном доме. Вооруженный инцидент якобы произошел в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке "Шато Соверен", однако подробности случившегося появились только сейчас. Происходящее продолжалось около десяти часов, а в доме в это время находились дети артиста.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей: им 15, 12, 9 и 6 лет. Кто именно был в доме в момент инцидента, не сообщается.