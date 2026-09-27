"Неадекватный наркоман". Старшая дочь Джигана отказалась общаться с отцом
По словам подростка, она с 2020 года регулярно видела артиста в измененном состоянии
27 сентября 2026, 20:00, ИА Амител
Старшая дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, 15-летняя Ариела, в интервью Ксении Собчак заявила о полном разрыве отношений с отцом. Девушка объяснила свое решение тем, что артист никогда не сможет искупить вину перед семьей.
По словам Ариелы, с 2020 года она регулярно видела отца в измененном состоянии из-за употребления запрещенных веществ. Она вспомнила, как Джиган стрелял в собственном доме и наводил ружье на ее мать — модель Оксану Самойлову.
"Я пряталась и не вылезала. Он сломал мне и детям психику. Я не могу с ним общаться. Он неадекватный наркоман", — отметила дочь артиста.
Напомним, рэпера Джигана обвинили в стрельбе по сотрудникам в его подмосковном доме. Вооруженный инцидент якобы произошел в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке "Шато Соверен", однако подробности случившегося появились только сейчас. Происходящее продолжалось около десяти часов, а в доме в это время находились дети артиста.
У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей: им 15, 12, 9 и 6 лет. Кто именно был в доме в момент инцидента, не сообщается.
08:17:53 28-09-2026
не уродилась красивой.. ничего.. как мамашка перекроит себя
08:59:33 28-09-2026
Гость (08:17:53 28-09-2026) не уродилась красивой.. ничего.. как мамашка перекроит себя... а в кого ей быть красивой то ?
тут хоть закроись
09:43:56 28-09-2026
А как он разрешение на оружие то получил вообще ? Там же комиссия нарколога, следы по-любому запрещенки остались бы, каждые 5 лет комиссия проводится. Или бабки как обычно решают все ? Надо бы врачей привлечь к ответсвенности, кто ему справочку выдал липовую.
09:50:19 28-09-2026
Гость (09:43:56 28-09-2026) А как он разрешение на оружие то получил вообще ? Там же ком... нам - законы. реперам - как надо.
09:45:12 28-09-2026
Что за травля?
Это ребенок, Вам какое дело до чужих детей
12:21:14 28-09-2026
Не знаю ни одной песни Джигана, да и неинтересно даже искать для прослушивания, в камеди клаб пару раз видел его. У меня 2 варианта: пилят его бабки или зарабатывают всей семьей на рекламе.
16:46:31 28-09-2026
Если всё так, как эта девочка рассказала, тогда их мать нужно с ним рядом посадить. Зная, что он на дури с 2020 года, как минимум, оставила ему всех детей и укатила в Италию - лишить прав таких "родителей"!