Небольшой снег, метели. О погоде в Алтайском крае 9 февраля

На большей части края ожидается небольшой, местами умеренный снег

09 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

На большей части территории Алтайского края днем 9 февраля ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит -8...-13 градусов, местами по западу будет чуть выше – от -2 до -7. Дороги местами скует сильная гололедица.

Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 19 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -8...-10 градусов. Временами обещают снег, метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер также юго-западный, 7-12 м/с.