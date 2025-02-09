Небольшой снег, метели. О погоде в Алтайском крае 9 февраля
На большей части края ожидается небольшой, местами умеренный снег
09 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
На большей части территории Алтайского края днем 9 февраля ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Температура по краю составит -8...-13 градусов, местами по западу будет чуть выше – от -2 до -7. Дороги местами скует сильная гололедица.
Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 19 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -8...-10 градусов. Временами обещают снег, метель. На дорогах местами гололедица.
Ветер также юго-западный, 7-12 м/с.
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